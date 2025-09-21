Tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp thương mại và sản xuất

Những năm gần đây, Thanh Hóa chú trọng thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp sản xuất và thương mại nhằm tạo chuỗi giá trị hàng hóa, ổn định đầu ra và nâng cao sức cạnh tranh. Đây là hướng đi quan trọng để phát huy tiềm năng kinh tế của tỉnh trong bối cảnh hội nhập, song để trở thành động lực bền vững, cần có những giải pháp đồng bộ và gắn kết chặt chẽ hơn.

Các sản phẩm mắm của Công ty TNHH Thực phẩm & TMDV Lê Gia được bày bán tại siêu thị GO! Thanh Hóa, mở rộng đầu ra cho đặc sản địa phương.

Cùng với sự hiện diện của nhiều doanh nghiệp lớn tại các khu, cụm công nghiệp thì hệ thống phân phối trên địa bàn tỉnh ngày càng mở rộng với sự xuất hiện của các trung tâm thương mại, siêu thị như GO! Thanh Hóa, Winmart, Co.opmart và mạng lưới hàng nghìn cửa hàng tiện lợi, chợ truyền thống. Dù vậy, khoảng cách giữa sản xuất và thương mại vẫn còn khá lớn, khiến việc tiêu thụ chưa tương xứng với tiềm năng.

Một trong những lĩnh vực cho thấy rõ nhất khoảng trống trong liên kết là nông sản. Thanh Hóa có diện tích mía, sắn, rau quả lớn, với nhiều vùng chuyên canh tập trung khác nhau, song vào chính vụ thu hoạch, tình trạng “được mùa mất giá” vẫn lặp lại. Nguyên nhân chủ yếu là nông dân và doanh nghiệp sản xuất thiếu hợp đồng tiêu thụ dài hạn, trong khi phần lớn siêu thị, cửa hàng tiện lợi trên địa bàn lại nhập hàng từ nơi khác, thậm chí từ các tỉnh phía Nam. Điều này khiến nguồn lực sản xuất tại chỗ chưa được khai thác hết, đồng thời tạo áp lực lớn cho người trồng trọt. Nếu có sự gắn kết chặt chẽ hơn giữa doanh nghiệp chế biến nông sản và hệ thống phân phối, tình trạng này hoàn toàn có thể được cải thiện, đồng thời giúp sản phẩm địa phương gia tăng giá trị, đứng vững hơn trên thị trường.

Trong lĩnh vực công nghiệp, một số doanh nghiệp may mặc và da giày tại Thanh Hóa như Công ty TNHH Giày Rollsport Việt Nam, Công ty CP May Thanh Hóa đã ký hợp đồng trực tiếp với đối tác nước ngoài, đưa sản phẩm của tỉnh có mặt tại thị trường EU, Mỹ. Tuy nhiên, ở thị trường nội địa, sự hiện diện của sản phẩm “xuất xứ Thanh Hóa” lại chưa đậm nét. Nhiều doanh nghiệp thương mại chưa mạnh dạn đầu tư khai thác, xây dựng thương hiệu riêng gắn liền với hàng hóa sản xuất tại tỉnh, dẫn đến nghịch lý sản phẩm xuất khẩu được đánh giá cao, nhưng trong nước lại ít người biết đến. Đây chính là khoảng trống cần được lấp đầy bằng sự phối hợp bài bản hơn giữa sản xuất và thương mại.

Điểm sáng trong mối liên kết giữa hai khu vực này có thể kể đến các chương trình kết nối cung - cầu do Sở Công Thương Thanh Hóa tổ chức thường niên. Thông qua các hội nghị xúc tiến thương mại, nhiều doanh nghiệp sản xuất đã đưa được sản phẩm vào hệ thống siêu thị lớn, tạo kênh tiêu thụ ổn định. Một số sản phẩm nông nghiệp chủ lực như nem chua, nước mắm Ba Làng, chè lam Phủ Quảng, miến dong Cẩm Thủy đã hiện diện trên quầy kệ của các chuỗi siêu thị. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở việc giới thiệu sản phẩm thì chưa đủ, bởi điều quan trọng hơn là xây dựng được cơ chế hợp tác lâu dài, ràng buộc trách nhiệm giữa doanh nghiệp thương mại và sản xuất.

Theo Sở Công Thương Thanh Hóa, 9 tháng năm 2025, kinh tế tỉnh ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng khoảng 16% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13,3%; giá trị xuất khẩu tăng tới 22%. Những con số này cho thấy cả khu vực sản xuất lẫn thương mại đều đang phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, để duy trì đà tăng trưởng và hướng tới sự phát triển bền vững, việc thiết lập mối liên kết chặt chẽ hơn giữa hai khu vực vẫn được xem là chìa khóa quan trọng.

Trong bối cảnh đó, ngành công thương Thanh Hóa đã và đang đóng vai trò “nhạc trưởng” trong việc gắn kết sản xuất với thương mại. Các chương trình kết nối cung - cầu sẽ được tổ chức thường xuyên hơn, hướng tới việc ký kết hợp đồng bao tiêu dài hạn thay vì giao dịch ngắn hạn. Đồng thời, tỉnh đang đẩy mạnh triển khai dự án trung tâm logistics tại Khu Kinh tế Nghi Sơn, tạo nền tảng hạ tầng hiện đại giúp lưu thông hàng hóa nhanh chóng, tiết kiệm chi phí và nâng cao sức cạnh tranh.

Song song đó, các doanh nghiệp sản xuất tiếp tục được hỗ trợ để đạt chứng nhận VietGAP, GlobalGAP, OCOP, đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của thị trường trong và ngoài nước. Các doanh nghiệp thương mại cũng được khuyến khích tham gia đầu tư từ khâu xây dựng vùng nguyên liệu, đồng hành cùng nhà sản xuất ngay từ đầu, thay vì chỉ đóng vai trò phân phối. Sự đồng hành này không chỉ nâng cao chất lượng sản phẩm mà còn bảo đảm tính ổn định của nguồn cung.

Bên cạnh đó, ngành công thương cũng chú trọng phát huy vai trò của các hiệp hội ngành hàng, coi đây là cầu nối giúp doanh nghiệp chia sẻ thông tin, điều phối thị trường và hợp tác minh bạch hơn. Việc ứng dụng công nghệ số, phát triển thương mại điện tử và truy xuất nguồn gốc hàng hóa cũng sẽ trở thành động lực mới để hàng hóa Thanh Hóa tiếp cận người tiêu dùng nhanh hơn, rộng hơn.

Có thể khẳng định, tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp thương mại và sản xuất chính là “chìa khóa” để Thanh Hóa khai thác hiệu quả tiềm năng, nâng cao giá trị sản phẩm và mở rộng thị trường. Khi mối liên kết ấy được xây dựng trên niềm tin, sự minh bạch và đồng hành lâu dài, mỗi sản phẩm sản xuất tại Thanh Hóa khi đến tay người tiêu dùng không chỉ mang giá trị kinh tế, mà còn chứa đựng niềm tự hào địa phương, góp phần khẳng định vị thế xứ Thanh trên bản đồ kinh tế cả nước.

Bài và ảnh: Chi Phạm