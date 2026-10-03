Không khí lạnh bao giờ mới ảnh hưởng tới khu vực Thanh Hóa?

Không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam, Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ phổ biến 29-32 độ. Dự báo từ đêm 4/10, khu vực Thanh Hóa trời chuyển lạnh.

Dự báo từ đêm 4/10 đến ngày 6/10, khu vực từ Thanh Hóa có mưa vừa và dông.

Từ đêm 4/10, khu vực Thanh Hóa chuyển lạnh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, khoảng chiều tối và đêm 4/10, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế.

Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa từ đêm 4/10 trời chuyển lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 19-22 độ, vùng núi cao 14-17 độ.

Trước khi không khí lạnh ảnh hưởng, hôm nay (3/10), khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C; nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Trên biển, từ khoảng gần sáng và sáng 5/10, vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 2-3m, biển động mạnh.

Từ ngày 5/10, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 2-4m, biển động mạnh.

Từ ngày 6/10, vùng gió mạnh mở rộng ra khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa).

Mưa to và dông ở nhiều khu vực

Từ ngày 4/10 đến sáng 5/10, ở Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Từ đêm 4/10 đến ngày 6/10, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

NM