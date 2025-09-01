Tăng cường công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Do đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tập hợp Nhân dân, hướng về cơ sở, tập trung giải quyết những việc khó, việc cụ thể sát với tình hình thực tế của địa phương, thời gian qua công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng, mang lại ý nghĩa thiết thực cả về chính trị và kinh tế.

Ông Thao Văn Vư (ngoài cùng bên phải), người có uy tín ở bản Pá Hộc tuyên truyền, vận động đồng bào Mông xã Nhi Sơn không nghe theo các luận điệu xuyên tạc.

Bản Suối Tôn, xã Phú Lệ có 82 hộ, 470 nhân khẩu là đồng bào Mông, 86% dân số theo đạo công giáo, điều kiện kinh tế còn khó khăn. Nhiều năm nay, ông Mùa A Lo - người có uy tín ở bản Suối Tôn luôn là “cầu nối” giữa cấp ủy, chính quyền địa phương với Nhân dân. Cùng với ban quản lý bản, ông đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời giải quyết những vấn đề người dân quan tâm; vận động người dân không tin, không nghe theo các luận điệu xuyên tạc, không di cư tự do, giữ gìn an ninh trật tự cơ sở. Ông còn trực tiếp hướng dẫn người dân phát triển kinh tế, xóa bỏ hủ tục, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào Mông... Hiện tất cả đám cưới, đám ma trong bản đều thực hiện theo nếp sống văn minh. Các hoạt động văn hóa, trò chơi dân gian mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Mông được tổ chức vào các dịp lễ, tết...

Đồng bào dân tộc Mông tỉnh Thanh Hóa có gần 3.800 hộ, hơn 20.000 khẩu, sinh sống tập trung ở 44 bản vùng sâu, vùng xa biên giới và vùng đặc biệt khó khăn. Thực hiện Kết luận số 684-KL/TU ngày 10/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc Mông tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025", các ban, sở, ngành cấp tỉnh, các địa phương có đồng bào Mông sinh sống đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động hàng năm với các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với từng cơ quan, đơn vị. Các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo UBND, các ngành, tổ chức, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền và thực hiện đầy đủ chính sách của Đảng, các chương trình, mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội, chính sách đặc thù về nhà ở, giáo dục, y tế, tín dụng ưu đãi, hỗ trợ làm đường giao thông nông thôn, sửa chữa nhà văn hóa...

Kết quả, sau gần 4 năm thực hiện Kết luận số 684-KL/TU, việc cải thiện kết cấu hạ tầng, tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản và thực hiện chính sách xã hội cho đồng bào dân tộc Mông đã đạt được những tiến bộ rõ rệt. Nhờ sự đầu tư của Nhà nước và nỗ lực của các địa phương, đời sống của người dân vùng đồng bào dân tộc Mông đã có những cải thiện đáng kể. Các chương trình, dự án và chính sách của Nhà nước đã tập trung vào việc nâng cấp cơ sở hạ tầng và đảm bảo người nghèo, cận nghèo có thể tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể quan tâm triển khai nhiều đề án, chương trình, mô hình hỗ trợ, kích cầu phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc Mông. Điển hình như Hội Nông dân tỉnh đã hỗ trợ 22 con bò sinh sản, 108 con dê bách thảo, 5.000 con gà giống lai ri, 700kg thức ăn chăn nuôi, 70kg hạt giống rau... cho hội viên nông dân các xã: Phú Xuân, Phú Sơn, Mường Lát, Pù Nhi, Quang Chiểu; triển khai mô hình trồng 10ha lúa Nhật Bản J20 tại xã Na Mèo, Sơn Thủy; mô hình trồng mận tam hoa diện tích 5ha tại xã Nhi Sơn... Hội LHPN tỉnh xây dựng 20 mô hình phát triển kinh tế; chỉ đạo 100% cơ sở hội vùng đồng bào dân tộc Mông xây dựng mô hình văn hóa - thể thao; duy trì, nâng cao chất lượng các câu lạc bộ “Phụ nữ giữ gìn, phát huy văn hóa dân tộc Mông”; “Phòng, chống mua bán người tại cộng đồng” với gần 900 hội viên phụ nữ tham gia. Tỉnh đoàn xây dựng các mô hình cải tạo vườn tạp, đường hoa thanh niên, đường tranh bích họa, làm đường giao thông liên thôn, bản; hỗ trợ vốn vay giải quyết việc làm; trao tặng 12.000 gà giống cho gần 300 hộ nghèo, cận nghèo là đồng bào Mông. Lực lượng vũ trang trong tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể hỗ trợ, xây dựng 130 ngôi nhà “Đại đoàn kết”; xây dựng khu vui chơi, sinh hoạt văn hóa - thể thao tại các thôn, bản vùng đồng bào Mông. Thực hiện chương trình “Nâng bước em đến trường - Con nuôi đồn biên phòng”, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã nhận đỡ đầu 360 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; vận động 285 em bỏ học trở lại trường học...

Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Phạm Trọng Dũng cho biết: “Để nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là đồng bào Mông, hệ thống dân vận và tuyên giáo, MTTQ và đoàn thể các cấp cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động sao cho phù hợp với phong tục, tập quán của đồng bào. Đồng thời, cần hướng dẫn xây dựng các mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình hiệu quả, hỗ trợ vốn, vật tư, kỹ thuật để bà con chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện canh tác và thổ nhưỡng của vùng miền núi. Đặc biệt, chú trọng, đề cao và phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng nhằm tuyên truyền, vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong sản xuất, tổ chức cuộc sống gia đình, từ đó hướng tới mục tiêu xóa đói, giảm nghèo và nâng cao thu nhập".

Bài và ảnh: Phan Nga