Tấn công mạng gây hỗn loạn, nhiều chuyến bay tại Bỉ và Đức bị hoãn, hủy

Thế giới

Một vụ tấn công mạng nhằm vào nhà cung cấp dịch vụ hệ thống làm thủ tục và lên máy bay đã gây gián đoạn hoạt động tại một số sân bay châu Âu, khiến nhiều chuyến bay tại sân bay Brussels và Berlin bị hoãn và hủy.

(Ảnh minh họa. AFP/TTXVN)

Đại diện sân bay Brussels thừa nhận cuộc tấn công đã khiến các hệ thống tự động ngừng hoạt động, buộc phải thực hiện thủ tục check-in và lên máy bay thủ công.

Thông cáo trên trang web của sân bay nêu rõ: “Vụ tấn công này có ảnh hưởng lớn đến lịch bay và đáng tiếc là gây ra tình trạng hoãn, hủy chuyến," đồng thời cho biết nhà cung cấp dịch vụ đang tích cực xử lý sự cố.

Hành khách có chuyến bay trong ngày 20/9 được khuyến nghị xác nhận lịch trình với hãng hàng không trước khi tới sân bay.

Trên trang web, sân bay Berlin cũng thông báo: “Do sự cố kỹ thuật tại một nhà cung cấp hệ thống hoạt động trên toàn châu Âu, thời gian chờ tại các quầy làm thủ tục sẽ lâu hơn. Chúng tôi đang nỗ lực tìm giải pháp nhanh chóng”./.

Theo TTXVN

