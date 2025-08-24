Tam Lư xây dựng chính quyền gần dân, sát dân gắn với phát triển kinh tế - xã hội

Sau gần 2 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, với tinh thần “gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ” cán bộ, công chức xã Tam Lư đã nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đến nay, mọi hoạt động của xã đã cơ bản đi vào nền nếp.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tam Lư tiếp nhận hồ sơ của người dân.

Để đảm bảo cho người dân và doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính một cách nhanh chóng, thuận tiện và chính xác, UBND xã đã đầu tư hạ tầng, trang thiết bị và bố trí đội ngũ cán bộ có trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, ban hành quy chế hoạt động để quản lý hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, cũng như quy tắc ứng xử cho cán bộ và người dân khi đến làm các thủ tục hành chính. Từ ngày 1/7 đến 15/8/2025, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đã tiếp nhận 64 hồ sơ. Số hồ sơ đã giải quyết đúng hạn đạt tỷ lệ 100%.

Cùng với đó, xã Tam Lư thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh tại cơ sở. Nhiệm vụ củng cố niềm tin của Nhân dân, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được xã đặt lên hàng đầu trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội; phát huy hiệu quả các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, các chính sách dân tộc...

Hiện nay, đời sống vật chất, tinh thần của người dân xã Tam Lư từng bước được nâng lên. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 26,43% năm 2020 xuống còn 5,75% vào năm 2025; tỷ lệ hộ gia đình xem truyền hình đạt 98%; 100% bản, khu phố được phủ sóng điện thoại và sóng 4G; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế hằng năm đạt trên 95%...

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tam Lư lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra các chỉ tiêu phát triển kinh tế gồm: Phấn đấu tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm bình quân hằng năm đạt 7%; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 50 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ tăng thu ngân sách bình quân hằng năm đạt 6%; tỷ lệ đường giao thông trên địa bàn được cứng hóa đến năm 2030 đạt 97%; phấn đấu đến năm 2030 xây dựng xã Tam Lư đạt chuẩn NTM nâng cao...

Để đạt được mục tiêu này, xã đang tập trung nguồn lực hoàn thiện kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông. Đẩy mạnh Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM; chú trọng phát triển sản phẩm OCOP. Thực hiện tốt các chương trình, chính sách hỗ trợ giảm nghèo bền vững gắn với tạo sinh kế cho hộ nghèo, cận nghèo phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Khuyến khích các hộ dân trong xã phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống như mộc, dệt thổ cẩm, đan lát, sản xuất hàng lưu niệm; xây dựng mô hình du lịch cộng đồng tại các bản có tiềm năng về cảnh quan, văn hóa dân tộc, ẩm thực truyền thống. Hỗ trợ thành lập mới doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác trong các lĩnh vực trồng rừng, chăn nuôi, chế biến nông sản, dịch vụ vận tải.

Trao đổi với chúng tôi, Chủ tịch UBND xã Tam Lư Phạm Bá Chiến cho biết: Thời gian tới, xã sẽ tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển bền vững. Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số. Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy khối đại đoàn kết toàn dân... góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội xã Tam Lư ngày càng phát triển.

Bài và ảnh: Nguyễn Cường