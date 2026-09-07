Tạm đình chỉ công tác đối với Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn

Quyết định số 1734/QĐ-TTg nêu rõ tạm đình chỉ công tác đối với ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia cho đến khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn. Ảnh: TTXVN

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc ký Quyết định số 1734/QĐ-TTg ngày 6/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia.

Quyết định nêu rõ, tạm đình chỉ công tác đối với ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia cho đến khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (Cục Cảnh sát kinh tế) đang điều tra vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Buôn lậu” xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ và các đơn vị, địa phương có liên quan.

Căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án, ngày 2/9/2026, Cục Cảnh sát kinh tế đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự; đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế về tội “Nhận hối lộ,” quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự do có hành vi nhận hối lộ với số tiền lớn.

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn, Cục Cảnh sát kinh tế đã tổ chức thi hành các Quyết định và Lệnh tố tụng đối với ông Trần Văn Thuấn theo đúng quy định pháp luật

Cục Cảnh sát kinh tế đang tập trung điều tra làm rõ quy mô, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan để mở rộng điều tra, làm rõ bản chất vụ án, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước./.

Theo TTXVN

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/tam-dinh-chi-cong-tac-doi-voi-thu-truong-bo-y-te-tran-van-thuan-post1134560.vnp

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