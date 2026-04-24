Talkshow “Tiềm năng bất động sản Thanh Hóa”: Chuyên gia chỉ điểm cơ hội an cư, đầu tư tại xứ Thanh

Talkshow livestream “Tiềm năng bất động sản Thanh Hóa” quy tụ chuyên gia và khách mời nổi tiếng đã mang đến góc nhìn rõ nét về chu kỳ tăng trưởng mới của bất động sản Thanh Hóa, đồng thời chỉ ra những cơ hội đầu tư đáng chú ý tại dự án Eurowindow Light City.

Chương trình có sự góp mặt của ca sĩ Trọng Tấn, ông Lê Văn Thăng – Phó Tổng Giám đốc Eurowindow Holding, Chuyên gia Trần Quang Mạnh đã cùng phân tích sâu về thị trường, xu hướng dịch chuyển dòng tiền cũng như cơ hội tại dự án Eurowindow Light City.

Talkshow “Tiềm năng bất động sản Thanh Hóa” được đông đảo khách hàng và nhà đầu tư quan tâm

Thanh Hóa bước vào chu kỳ tăng trưởng mới

Chỉ riêng năm 2026, địa phương đã ký kết 14 dự án với tổng vốn hơn 72.700 tỷ đồng, đồng thời phê duyệt thêm 28 dự án gần 30.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, danh mục 173 dự án ưu tiên giai đoạn 2026–2030 với tổng vốn dự kiến hơn 570.000 tỷ đồng thể hiện tầm nhìn phát triển dài hạn và quyết tâm thu hút đầu tư của tỉnh.

Theo ông Lê Văn Thăng, Thanh Hóa đang hội tụ đầy đủ các yếu tố của một chu kỳ tăng trưởng mới: hạ tầng được đầu tư mạnh, dòng vốn lớn đổ về, dân số tăng nhanh và nhu cầu nhà ở ngày càng cao. “Thị trường hiện tại có nhiều điểm tương đồng với Hà Nội cách đây 10–15 năm. Cơ hội đã xuất hiện, nhưng thường những người nhìn ra sớm sẽ có lợi thế lớn hơn”, ông Thăng nhận định.

Trong khi đó, tại các đô thị lớn như Hà Nội hay TP.HCM, quỹ đất trung tâm ngày càng khan hiếm, mặt bằng giá đã cao và biên độ tăng trưởng thu hẹp. Điều này thúc đẩy dòng tiền dịch chuyển về các thị trường mới, nơi còn nhiều dư địa phát triển như Thanh Hóa.

Người mua bất động sản thay đổi tiêu chí lựa chọn

Là một người con xứ Thanh, ca sĩ Trọng Tấn chia sẻ góc nhìn rất thực tế: “Đối với tôi giá không phải là vấn đề tiên quyết. Tôi quan tâm đến môi trường sống có dễ chịu không, tiện ích có đầy đủ không và quan trọng nhất là nơi đó có mang lại cảm giác muốn trở về mỗi ngày hay không”.

Quan điểm này cũng phản ánh xu hướng chung của nhiều người dân đang sinh sống tại các thành phố lớn, khi nhu cầu “trở về quê hương” ngày càng rõ nét, nhưng với tiêu chuẩn sống cao hơn trước.

“Thành phố Ánh sáng” Eurowindow Light City và định hướng khu đô thị xanh

Trong bối cảnh đó, những khu đô thị được quy hoạch bài bản, tích hợp tiện ích và hướng tới giá trị sống thực đang trở thành lựa chọn ưu tiên. Eurowindow Light City là một ví dụ tiêu biểu.

Theo đại diện Eurowindow Holding, dự án được phát triển theo concept “Thành phố Ánh Sáng bên sông Mã”. “Chúng tôi hướng tới việc kiến tạo một điểm đến mới của xứ Thanh – nơi cư dân có thể tận hưởng cuộc sống mỗi ngày mà không cần di chuyển xa”, ông Thăng chia sẻ.

Thành phố Ánh sáng Eurowindow Light City tọa lạc tại phường Nguyệt Viên, Thanh Hóa

Dự án sở hữu đại lộ Ánh Sáng dài 3km được định vị là công trình biểu tượng, kết hợp giao thông, văn hóa và giải trí. Bên cạnh đó là công viên ánh sáng tương tác, tái hiện giá trị văn hóa Đông Sơn bằng công nghệ hiện đại, tạo nên trải nghiệm khác biệt so với các khu đô thị truyền thống.

Theo ông Thăng, khu đô thị được phát triển theo mô hình khu đô thị xanh sở hữu quy hoạch xanh, công trình xanh và vận hành tiết kiệm năng lượng. Điều này thể hiện từ việc dành quỹ đất lớn cho cây xanh, mặt nước, đến việc sử dụng vật liệu thân thiện môi trường và các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong quá trình vận hành.

Bên cạnh đó, hệ thống gần 200 tiện ích nội khu được phát triển theo hướng phục vụ trực tiếp nhu cầu sống hàng ngày, từ giáo dục, y tế, thể thao đến không gian thư giãn, nghệ thuật. Điều này giúp cư dân có thể tận hưởng cuộc sống trọn vẹn ngay trong khu đô thị.

Thời điểm “vàng” cho nhà đầu tư tiên phong

Tại Eurowindow Light City, hệ sản phẩm được phát triển đa dạng, từ biệt thự, liền kề, căn hộ chung cư đến các dòng shophouse, shophouse khối đế, shophouse hai mặt tiền kết hợp phố đi bộ có mái che.

Các sản phẩm thiết kế theo hướng đa công năng – vừa ở, vừa kinh doanh hoặc cho thuê. Đây là yếu tố quan trọng trong bối cảnh khách hàng ngày càng quan tâm đến hiệu quả đầu tư.

Ông Thăng cũng nhấn mạnh: “Thanh Hóa hiện nay đang ở giai đoạn hạ tầng và dòng vốn tăng tốc, trong khi mặt bằng giá vẫn còn dư địa. Đây là thời điểm phù hợp với những nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn”.

Bên cạnh đó, các chính sách tài chính linh hoạt như hỗ trợ vay tới 70% giá trị sản phẩm, lãi suất 0% trong 18 tháng đầu, cùng nhiều ưu đãi lên tới 17,5% giúp giảm áp lực dòng tiền và gia tăng khả năng tiếp cận cho khách hàng.

Chia sẻ thêm từ góc nhìn cá nhân, ca sĩ Trọng Tấn cho biết: “Ngay cả với người có sẵn tài chính, việc giãn dòng tiền vẫn là lựa chọn hợp lý. Những chính sách như vậy giúp nhà đầu tư chủ động hơn trong kế hoạch dài hạn”.

Khép lại chương trình, các khách mời đều thống nhất rằng Thanh Hóa đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với nhiều cơ hội cho cả người mua ở thực và nhà đầu tư.

Với sự cộng hưởng từ hạ tầng, dòng vốn và xu hướng dịch chuyển dân cư, thị trường bất động sản Thanh Hóa được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, mở ra cơ hội cho những nhà đầu tư biết nắm bắt thời điểm.