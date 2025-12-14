Tạ Ngọc Tưởng mất kỷ lục Quốc gia vì lỗi hệ thống tính giờ tại SEA Games 33; Ngôi sao cử tạ Thái Lan lập kỷ lục thế giới

Lê Thị Cẩm Tú (20 tuổi) giành HCB 200m nữ, ngôi sao mới của điền kinh Việt Nam; Ngoại hạng Anh: Liverpool vượt MU, Arsenal thắng kịch tính nhờ 2 bàn phản lưới; Raphinha lập cú đúp, Barcelona nới rộng khoảng cách với Real Madrid lên 7 điểm... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (14/12).

Tạ Ngọc Tưởng mất kỷ lục Quốc gia vì lỗi hệ thống tính giờ tại SEA Games 33

Ban tổ chức SEA Games 33 đã xác nhận hệ thống tính giờ các nội dung chạy vào tối 12/12 gặp trục trặc kỹ thuật, không đạt chuẩn của Liên đoàn Điền kinh Thế giới (WA).

VĐV Việt Nam Tạ Ngọc Tưởng và VĐV Thái Lan Joshua Atkinson (thứ hai và ba từ phải sang) thi đấu ở chung kết 400m nam môn điền kinh SEA Games 33, trên sân Supachalasai ở Thái Lan ngày 12/12/2025. Ảnh: Đức Đồng

Hậu quả là thành tích 45 giây 53, giúp VĐV Tạ Ngọc Tưởng giành HCB 400m nam và phá kỷ lục Quốc gia của chính mình, sẽ không được công nhận là kỷ lục hay chuẩn tham dự giải đấu. VĐV Thái Lan Joshua Atkinson cũng mất kỷ lục SEA Games.

Tổng thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam (VAF) Nguyễn Mạnh Hùng bày tỏ sự đáng tiếc về sự cố hy hữu này. Mặc dù thứ hạng huy chương của các VĐV không bị ảnh hưởng, nhưng đây là một tổn thất lớn về thành tích cá nhân. BTC cho biết sự cố đã được khắc phục vào sáng 13/12.

Lê Thị Cẩm Tú (20 tuổi) giành HCB 200m nữ, ngôi sao mới của điền kinh Việt Nam

Tại SEA Games 33, vận động viên 20 tuổi Lê Thị Cẩm Tú đã tạo nên bất ngờ lớn khi xuất sắc giành Huy chương Bạc (HCB) cự ly 200m nữ, trong lần đầu tiên tham dự Đại hội.

Cẩm Tú đã thi đấu bứt phá trong cuộc rượt đuổi nghẹt thở, về đích với thành tích 23 giây 14, chỉ kém “nữ hoàng tốc độ” Shanti Pereira (Singapore) và vượt qua nhiều đối thủ mạnh khác. Thành tích này là kỷ lục cá nhân tốt nhất của cô.

Sau khi bảng điện tử hiện kết quả, Cẩm Tú đã bật khóc vì vỡ òa bất ngờ và hạnh phúc. Tấm HCB của cô được đánh giá là rất quý giá, bởi cô là tân binh không được kỳ vọng lớn, nhưng đã mang lại hy vọng mới cho các cự ly tốc độ của điền kinh Việt Nam sau thời của Lê Tú Chinh.

Ngôi sao cử tạ Thái Lan lập kỷ lục thế giới ở SEA Games 33

Môn cử tạ tại SEA Games 33 đã chứng kiến một cột mốc lịch sử khi đô cử chủ nhà Theerapong Silachai (hạng cân 60kg) xuất sắc giành Huy chương Vàng (HCV) và xác lập kỷ lục thế giới mới ở phần cử đẩy với mức tạ 173kg.

VĐV Theerapong Silachai lập kỷ lục thế giới đầu tiên tại SEA Games 33 (Ảnh: Thairath).

Thành tích này vượt qua mức tạ tiêu chuẩn 172kg do Liên đoàn Cử tạ Quốc tế đặt ra. Silachai, người từng nhiều lần lập kỷ lục thế giới lứa tuổi thiếu niên, cho biết anh cảm thấy “mức tạ vẫn còn quá nhẹ” và có thể nâng cao hơn. Anh đạt tổng cử 304kg.

Ở cùng hạng cân này, đô cử trẻ K'Dương của Việt Nam đã giành được Huy chương Đồng với tổng cử 289kg, còn Ricko Saputra của Indonesia giành HCB.

Ngoại hạng Anh: Liverpool vượt MU, Arsenal thắng kịch tính nhờ 2 bàn phản lưới

Liverpool đã giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Brighton & Hove Albion tại Anfield, nhờ cú đúp của tiền đạo Hugo Ekitike (phút 1 và phút 60 từ quả phạt góc của Salah).

Liverpool (áo đỏ) vượt lên trên Man Utd.

Chiến thắng này giúp “Lữ đoàn đỏ” vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, vượt qua Manchester United, và kéo dài chuỗi trận bất bại lên con số 5.

Arsenal xây chắc ngôi đầu bảng sau trận thắng đầy kịch tính 2-1 trước đội bét bảng Wolves. Điều đặc biệt là cả hai bàn thắng của Arsenal đều đến từ các pha phản lưới nhà của đối thủ. Phút 70, Bukayo Saka sút dội cột, đập vào thủ môn Sam Johnstone đi vào lưới.

Arsenal thắng kịch tính ở phút bù giờ.

Dù Wolves gỡ hòa phút 90, Arsenal vẫn giành 3 điểm trọn vẹn ở phút 90+4 nhờ pha đánh đầu phản lưới của Mosquera.

Arsenal hiện dẫn đầu với 36 điểm, hơn Man City 5 điểm (nhưng đá nhiều hơn một trận), trong khi Wolves gần như đã xác định ngày xuống hạng.

Raphinha lập cú đúp, Barcelona nới rộng khoảng cách với Real Madrid lên 7 điểm

Barcelona đã giành chiến thắng 2-0 trước Osasuna trên sân nhà Nou Camp ở vòng 16 La Liga. Dù bị VAR từ chối một bàn thắng trong hiệp một, đội chủ nhà đã tạo ra sự khác biệt nhờ sự tỏa sáng của Raphinha.

Raphinha lập cú đúp giúp Barcelona chiến thắng (Ảnh: Getty).

Ngôi sao người Brazil đã lập một cú đúp ở phút 70 và phút 86, giúp Barcelona giành trọn 3 điểm. Bàn mở tỷ số đến từ pha đi bóng nỗ lực của Pedri, trong khi bàn thứ hai là một pha đệm bóng cận thành đơn giản.

Chiến thắng này giúp thầy trò HLV Hansi Flick tiếp tục củng cố ngôi đầu bảng La Liga với 43 điểm, tạm thời hơn đại kình địch Real Madrid đến 7 điểm trước khi Real làm khách trên sân của Alaves.

HS