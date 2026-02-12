Chuyển biến trong lập lại kỷ cương quản lý đô thị trên địa bàn phường Ngọc Sơn

Là địa bàn có Quốc lộ 1A chạy qua, tập trung nhiều khu dân cư, chợ truyền thống, trường học, công tác bảo đảm trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn phường Ngọc Sơn vốn tiềm ẩn nhiều thách thức. Sau hơn 1 tháng triển khai cao điểm ra quân giải tỏa hành lang an toàn đường bộ; xử lý việc lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè gắn với cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, diện mạo trật tự đô thị trên địa bàn phường đã có những chuyển biến tích cực.

Tuyên truyền người dân chấp hành trật tự đô thị trên tuyến phố Nguyễn Bá Ngọc, phường Ngọc Sơn.

Ghi nhận tại tuyến phố Nguyễn Bá Ngọc, khu vực giáp chợ Hải Châu - nơi từng được xem là “điểm nóng” về lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, sự thay đổi có thể nhận thấy khá rõ. Tình trạng đậu đỗ xe sai quy định, bán hàng rong được hạn chế triệt để. Đặc biệt, với một số hộ dân, dù một phần diện tích đất vẫn nằm trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng khi việc buôn bán ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông, được chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động, nhiều hộ đã không còn bày bán hàng hóa ra sát lề đường; đồng thời thu dọn bạt che để đường phố thông thoáng hơn.

Ông Lê Ngọc Hưng ở tổ dân phố Hòa Bình chia sẻ: “Qua tuyên truyền của cán bộ và lực lượng an ninh trật tự phường, gia đình tôi đã thu dọn hàng hóa gọn vào trong cửa hàng để tầm nhìn thông thoáng hơn, người đi đường cũng thuận tiện, an toàn hơn”.

Theo Thiếu tá Hoàng Bùi Quang, Phó trưởng Công an phường Ngọc Sơn, quá trình triển khai lập lại trật tự đô thị trên địa bàn gặp không ít khó khăn về phương tiện, thiết bị. Tuy nhiên, đơn vị đã chủ động khắc phục bằng việc huy động tối đa lực lượng, tận dụng phương tiện sẵn có, đồng thời phát huy vai trò của Ban An toàn giao thông phường và sự đồng thuận của Nhân dân. Sau một thời gian triển khai cao điểm, tình hình trật tự đô thị trên địa bàn đã có chuyển biến tích cực, hành lang giao thông thông thoáng hơn. Để bảo đảm kỷ cương trật tự đô thị trên địa bàn được duy trì tốt trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và lễ hội xuân 2026, Công an phường tiếp tục tham mưu cho Ban An toàn giao thông phường tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân; đồng thời lực lượng công an sẽ duy trì công tác tuần tra để kịp thời nhắc nhở, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi tái lấn chiếm theo quy định.

Trong hơn 1 tháng ra quân, các lực lượng phường Ngọc Sơn đã đồng loạt giải tỏa các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông trên toàn bộ các tuyến đường, tập trung vào Quốc lộ 1A, đường Nguyễn Bá Ngọc, đường Lê Văn Hiểu, đường tỉnh 506 đoạn qua Công ty B85, khu vực chợ Chào, chợ Đón, chợ Kho và các tuyến trục chính tại các tổ dân phố. Trọng tâm xử lý là các khu dân cư đông người, đoạn đường cong, ngã ba, ngã tư, các điểm kinh doanh buôn bán tự phát, những vị trí thường xuyên tái lấn chiếm và các điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Cùng với đó, lực lượng chức năng đã giải tỏa các trường hợp dựng mái che, lều quán vi phạm; sử dụng đất đường bộ làm bãi rửa xe, tập kết phương tiện; tháo dỡ biển quảng cáo, xử lý cây xanh che khuất tầm nhìn; đồng thời cắm mốc, kẻ vạch sơn vỉa hè tại các khu vực có lưu lượng phương tiện lớn để làm cơ sở quản lý lâu dài.

Điển hình như trong ngày 26/1 phường Ngọc Sơn đã tổ chức giải tỏa đồng loạt trên một số tuyến trọng điểm: Tuyến Quốc lộ 1A dài 6km được phát quang, cắt tỉa 500 cây xanh hai bên đường, tháo dỡ 90 biển quảng cáo; tuyến tỉnh lộ 525 dài 6,3km đã phát quang 350 cây, tháo 50 biển quảng cáo; tuyến đường Lê Văn Hiểu dài 0,7km phát quang 120 cây, tháo 30 biển quảng cáo; tuyến đường Nguyễn Bá Ngọc dài 3km phát quang 150 cây, tháo 35 biển quảng cáo. Kết quả này góp phần cải thiện rõ rệt tầm nhìn, trả lại không gian thông thoáng cho các tuyến đường.

Phó Chủ tịch UBND phường Ngọc Sơn Lê Đình Phương cho biết: "Cao điểm lập lại trật tự đô thị được triển khai quyết liệt với sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền và các lực lượng chức năng, qua đó góp phần hạn chế ùn tắc, không để phát sinh hệ lụy về an toàn giao thông, đồng thời giải tỏa nhiều “điểm nóng”, tạo chuyển biến rõ nét về diện mạo đô thị trên địa bàn. Trong quá trình triển khai, phường phát huy vai trò tham mưu nòng cốt của lực lượng công an, huy động đồng bộ lực lượng an ninh cơ sở, tổ dân phố và sự tham gia của người dân. Tuy vậy, tình trạng tái lấn chiếm vẫn còn, nhất là vào buổi tối. Trên cơ sở dữ liệu từ hệ thống camera an ninh và phản ánh từ cơ sở, phường kịp thời nhắc nhở, xử lý; các trường hợp cố tình vi phạm nhiều lần sẽ kiên quyết cưỡng chế theo quy định. Do đó, ngoài trách nhiệm của người đứng đầu và lực lượng chức năng, yếu tố then chốt để giữ được kết quả lâu dài chính là ý thức tự giác của người dân. Khi người dân đồng thuận, cùng tham gia giữ gìn trật tự đô thị và kết quả sau giải tỏa, cao điểm mới thực sự bền vững".

Bài và ảnh: Tùng Lâm