Công an xã Thường Xuân tăng cường đảm bảo an ninh trật tự dịp tết

Với mục tiêu đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và lễ hội đầu xuân, Công an xã Thường Xuân đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã xây dựng kế hoạch, biện pháp đấu tranh phòng ngừa, tăng cường tuần tra, kiểm soát đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm.

Công an xã Thường Xuân ra quân lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè.

Thượng tá Lương Thế Anh, Trưởng Công an xã cho biết: "Thực hiện Kế hoạch số 573/KH-CAT-PV01 ngày 9/12/2025 của Giám đốc Công an tỉnh về “Cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử ĐBQH khóa XVI, HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và các sự kiện lớn của đất nước, các lễ hội đầu năm, Công an xã đã tham mưu cho UBND xã ban hành Kế hoạch 236/KH-UBND. Theo đó, đơn vị đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm kiềm chế, làm giảm các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông, cháy nổ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trong đó chú trọng tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội. Phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; tuyên truyền, vận động các tổ chức đoàn thể và quần chúng Nhân dân tích cực tham gia phát hiện tố giác tội phạm và vi phạm pháp luật; vận động thu hồi vũ khí và công cụ hỗ trợ; vận động các gia đình có thân nhân đang bị truy nã, trốn thi hành án ra đầu thú; quản lý, giáo dục những người vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư".

Với những giải pháp tích cực, chỉ sau gần 1 tháng ra quân, Công an xã Thường Xuân đã điều tra, khởi tố 2 vụ với 2 đối tượng; tham mưu cho UBND xã Thường Xuân ra quyết định xử phạt hành chính 1 vụ việc.

Bài và ảnh: Khắc Công