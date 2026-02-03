Giữ vững an ninh cảng biển, cửa khẩu thúc đẩy giao thương dịp tết

Vào dịp trước và trong Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các loại tàu thuyền, người và phương tiện vận tải hàng hóa lưu thông qua khu vực cửa khẩu, cảng biển trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tăng cao. Vì vậy, các đơn vị biên phòng phụ trách khu vực cửa khẩu, cảng biển đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nhằm giữ vững an ninh trật tự, tạo điều kiện để hàng hóa, phương tiện xuất nhập cảnh qua cửa khẩu, cảng biển nhanh chóng, thuận tiện, đúng quy định của pháp luật.

Các lực lượng chức năng phối hợp tuần tra, kiểm soát khu vực Cửa khẩu cảng Hà Nẫm.

Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng (CKC) Nghi Sơn có nhiệm vụ quản lý và bảo vệ hơn 19km bờ biển, trong đó có khu vực CKC Hà Nẫm, CKC Nghi Sơn. Đây là các khu vực cảng có số lượng phương tiện tàu thuyền neo đậu, bốc dỡ và lưu thông hàng hóa lớn. Do đó, đơn vị đã sớm xây dựng kế hoạch và phương án cụ thể để giữ vững an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, trong đó tập trung vào các CKC trọng điểm. Đồng thời, tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm soát trên biển để phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi buôn bán, vận chuyển hàng lậu, hàng quốc cấm. Tại 6 trạm biên phòng CKC, bộ đội biên phòng phối hợp với các lực lượng chức năng trực 24/24 giờ để tạo điều kiện cho các phương tiện bốc dỡ hàng hóa và giám sát người, phương tiện ra vào khu vực CKC an toàn và thuận tiện.

Để rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, công tác chuyển đổi số được ứng dụng mạnh mẽ trong giải quyết các thủ tục hành chính lưu thông qua cảng Nghi Sơn. Theo đó, 100% hồ sơ mà các đại lý hàng hải đề nghị cho tàu nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh được lực lượng bộ đội biên phòng giải quyết thông qua Trang thông tin thủ tục biên phòng điện tử cảng biển. Từ đó rút ngắn thời gian và công sức đi lại của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đơn vị cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân ký cam kết không tiếp tay cho các hoạt động buôn lậu hàng hóa, không sử dụng pháo tự chế, vật liệu nổ trái phép, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán.

Thượng tá Bùi Bá Ngọc, Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Biên phòng CKC Nghi Sơn nhấn mạnh: “Đơn vị có kế hoạch, giao nhiệm vụ cụ thể cho các đội trạm để đảm bảo quân số và thời gian tối đa. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên biển và cảng. Chúng tôi cũng lập kế hoạch tăng cường lực lượng xuống bám nắm địa bàn để chủ động trong mọi tình hình bất ngờ”.

Những ngày giáp tết tại Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo lưu lượng người, phương tiện hàng hóa qua lại biên giới tăng cao. Vì vậy, các lực lượng làm nhiệm vụ tại đây phải tăng cường lực lượng, phối hợp với các lực lượng chức năng trực 24/24 giờ để kịp thời giải quyết thủ tục xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, tạo điều kiện thuận lợi để hàng hóa, phương tiện nhanh chóng lưu thông và kiều bào đang làm ăn sinh sống ở nước bạn Lào về quê đón tết.

Thiếu tá Lê Văn Ngữ, Trạm trưởng Trạm Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo khẳng định: "Đơn vị tăng cường nắm chắc tình hình nội ngoại biên khu vực cửa khẩu. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, áp dụng thủ tục biên phòng điện tử vào làm thủ tục cho các đoàn khách qua lại, rút ngắn thời gian để không xảy ra tình trạng ùn tắc tại cửa khẩu. Phối hợp với hải quan tuần tra, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện qua cửa khẩu, kịp thời phát hiện các hành vi buôn bán, vận chuyển hàng quốc cấm”.

Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực cửa khẩu, cảng biển, tạo thuận lợi cho hoạt động lưu thông, xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh người và phương tiện hàng hóa vào dịp trước, trong và sau tết, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã xây dựng kế hoạch, phân công các đơn vị biên phòng đảm bảo quân số và thời gian trực tối đa. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số trong giải quyết các thủ tục hành chính theo phương châm “nhanh chóng, thuận tiện, an toàn và hiệu quả”. Cùng với đó, các đơn vị triển khai các biện pháp công tác biên phòng, nắm chắc, dự báo sát đúng tình hình hoạt động của các loại tội phạm từ sớm, từ xa, từ bên ngoài vào địa bàn, trên biển; xây dựng củng cố đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng quán xuyến được địa bàn, đối tượng để tạo nguồn xác lập, xây dựng kế hoạch nghiệp vụ đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy; buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; mua bán người; mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, pháo nổ trên địa bàn đơn vị quản lý.

Đại tá Đỗ Ngọc Vĩnh, Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết: “Để đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể như phân công lực lượng bám nắm địa bàn, tăng cường tuần tra kiểm soát nhất là ở các đường mòn, lối mở. Thông qua hoạt động vui chơi đón tết cùng Nhân dân ở thôn bản, cán bộ, chiến sĩ nắm được tình hình để kịp thời phát hiện và đấu tranh với các đối tượng vi phạm pháp luật”.

Với việc xây dựng và triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ về an ninh trật tự, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong thực thi nhiệm vụ, lực lượng biên phòng tỉnh đã và đang góp phần thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu qua khu vực cửa khẩu biên giới, cảng biển, giữ vững sự bình yên, để Nhân dân đón năm mới vui tươi, lành mạnh, an toàn.

