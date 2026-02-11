Xây dựng Công an phường Đông Sơn kiểu mẫu về an ninh, trật tự và chuyển đổi số

Thực hiện Kế hoạch số 541/KH-CAT-PV01 ngày 13/11/2025 của Giám đốc Công an tỉnh về xây dựng Công an phường Đông Sơn kiểu mẫu về an ninh, trật tự (ANTT) và chuyển đổi số năm 2026 (sau đây gọi là Công an phường Đông Sơn kiểu mẫu), Công an phường Đông Sơn đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp, từng bước khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm ANTT, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Công an phường Đông Sơn tuyên truyền pháp luật về phòng chống bạo lực học đường, bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho học sinh Trường Tiểu học và THCS Đông Khê.

Ngay từ những ngày đầu triển khai, Công an phường Đông Sơn đã xác định xây dựng công an phường kiểu mẫu là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, lâu dài và đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường ban hành các nghị quyết, kế hoạch, quyết định lãnh đạo, chỉ đạo, tạo hành lang pháp lý và sự thống nhất cao trong tổ chức thực hiện. Ban chỉ đạo và tổ giúp việc xây dựng Công an phường Đông Sơn kiểu mẫu được thành lập, phân công rõ trách nhiệm từng thành viên, bảo đảm công tác lãnh đạo, chỉ đạo được triển khai xuyên suốt, chặt chẽ từ phường đến các tổ dân phố. Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân được Công an phường triển khai bài bản, sâu rộng. Thông qua hội nghị triển khai xây dựng Công an phường Đông Sơn kiểu mẫu cấp phường và các hội nghị Nhân dân tại 57/57 tổ dân phố, lực lượng công an đã trực tiếp thông tin, làm rõ mục tiêu, ý nghĩa và các tiêu chí xây dựng công an phường kiểu mẫu; đồng thời lắng nghe, tiếp thu ý kiến phản ánh của Nhân dân về tình hình ANTT.

Song song với công tác tham mưu, tuyên truyền, Công an phường đặc biệt chú trọng xây dựng nội bộ lực lượng vững mạnh, chính quy. Đảng ủy Công an phường đã ban hành nghị quyết chuyên đề; 100% chi bộ trực thuộc ban hành nghị quyết, chương trình hành động cụ thể; các tổ nghiệp vụ xây dựng kế hoạch thực hiện gắn với từng tiêu chí được giao. Việc nghiên cứu, rà soát 22 tiêu chí xây dựng công an phường kiểu mẫu được tiến hành nghiêm túc, khoa học; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, bảo đảm mỗi tiêu chí đều có giải pháp và lộ trình thực hiện cụ thể. Định kỳ hằng tuần, Công an phường tổ chức giao ban, đánh giá tiến độ, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế phát sinh.

Phong trào thi đua xây dựng Công an phường Đông Sơn kiểu mẫu được triển khai sâu rộng, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. 100% cán bộ, chiến sĩ ký cam kết thực hiện các nội dung thi đua; nhiều mô hình, phần việc cụ thể gắn với nhiệm vụ chuyên môn được đăng ký và triển khai hiệu quả. Công tác sinh hoạt chuyên đề trong các chi bộ được đổi mới, tập trung làm rõ vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện phong trào thi đua “Ba nhất”, gắn với nhiệm vụ xây dựng Công an phường Đông Sơn kiểu mẫu. Thông qua thi đua, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ Nhân dân của cán bộ, chiến sĩ được nâng lên rõ rệt; kỷ luật, kỷ cương được tăng cường; tác phong làm việc ngày càng chính quy, khoa học.

Sau gần 3 tháng triển khai, Công an phường Đông Sơn đã hoàn thành và duy trì 11/22 tiêu chí xây dựng công an phường kiểu mẫu; các tiêu chí còn lại đang được triển khai đúng tiến độ. Tình hình ANTT trên địa bàn tiếp tục được giữ vững ổn định; các loại tội phạm và vi phạm pháp luật được kiềm chế; hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về ANTT từng bước được nâng cao. Các nội dung chuyển đổi số trong công tác công an được quan tâm thực hiện, góp phần cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả phục vụ tổ chức, công dân.

Trung tá Nguyễn Đăng Tùng, Phó trưởng Công an phường Đông Sơn, cho biết: Thực hiện Kế hoạch số 541/KH-CAT-PV01 của Giám đốc Công an tỉnh và Nghị quyết số 03-NQ/ĐU của Đảng ủy phường Đông Sơn về xây dựng Công an phường Đông Sơn kiểu mẫu về ANTT và chuyển đổi số năm 2026, 5/5 chi bộ trực thuộc Công an phường đã xây dựng chương trình, kế hoạch công tác cụ thể; cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Đối với những nhiệm vụ mới, khó, cán bộ, chiến sĩ chủ động trao đổi, họp nhóm, đề xuất nhiều sáng kiến phù hợp với thực tiễn địa bàn. Trong đó, Công an phường đã triển khai mã QR để hướng dẫn, tiếp nhận thủ tục hành chính về cư trú; mã QR đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực giao thông; đồng thời ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên các nền tảng mạng xã hội như zalo, facebook, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân và thúc đẩy chuyển đổi số ở cơ sở. Quá trình triển khai đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ tích cực của Nhân dân. Tại các tổ dân phố, khu dân cư, nhiều cá nhân chủ động tham gia tuyên truyền, đóng góp ý kiến xây dựng công an phường kiểu mẫu. Tiêu biểu như chi bộ tổ dân phố Tân Lê đã phát động phong trào đảng viên gương mẫu đi đầu trong chuyển đổi số thông qua các việc làm cụ thể như kích hoạt định danh điện tử; tuyên truyền, vận động người thân nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của chuyển đổi số; hướng dẫn Nhân dân thực hiện các thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công trực tuyến. Qua đó, giúp người dân từng bước chủ động tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, giảm thời gian, chi phí đi lại; đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về ANTT, tạo chuyển biến rõ nét trong chấp hành pháp luật và thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn.

Thanh Huê