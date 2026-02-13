Triệu Sơn: 100% nhà văn hóa được trang bị bình chữa cháy tại chỗ

Nhằm đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ dịp Tết Nguyên đán, chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, sáng 13/2, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 9 thuộc phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với UBND xã Triệu Sơn tổ chức chương trình tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống cháy nổ.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với UBND xã Triệu Sơn, Công an xã Triệu Sơn trao tặng bình chữa cháy tại chỗ cho đại diện ban quản lý thôn trên địa bàn.

Qua rà soát của lực lượng chức năng, xã Triệu Sơn hiện có 47 nhà văn hóa thôn. Trong đó, có 40 nhà văn hóa được lựa chọn làm nơi tổ chức bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trong tháng 3 tới với hơn 39.000 cử tri đi bỏ phiếu. Tuy nhiên, hầu hết các nhà văn hóa chưa được trang bị bình chữa cháy tại chỗ.

Bằng nguồn vận động xã hội hóa, lực lượng Công an đã trao tặng gần 100 bình chữa cháy cho ban quản lý thôn, đảm bảo 100% nhà văn hóa trên địa bàn xã đều có bình chữa cháy và bộ tiêu lệnh hướng dẫn phòng cháy chữa cháy.

Thành viên các tổ bầu cử trên địa bàn xã Triệu Sơn thực hành kỹ năng sử dụng bình chữa cháy dập tắt đám cháy.

Trong khuôn khổ chương trình, các cán bộ, chiến sĩ PCCC và CNCH đã tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng ngừa, nhận diện và xử lý các tình huống sự cố cháy nổ thường gặp cho lực lượng an ninh trật tự cơ sở và thành viên các tổ bầu cử.

Tuyết Hạnh