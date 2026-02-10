Đảm bảo an toàn PCCC tại các điểm bỏ phiếu bầu cử

Tỉnh Thanh Hóa dự kiến thành lập hơn 2.200 khu vực bỏ phiếu, phục vụ khoảng 3,2 triệu cử tri trên địa bàn tỉnh trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra vào ngày 15/3 tới. Với tinh thần chủ động từ sớm, từ xa, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh đã và đang tích cực phối hợp với Công an các địa phương rà soát kỹ lưỡng, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện đảm bảo tuyệt đối an toàn phòng cháy chữa cháy tại khu vực này.

Để tạo thuận lợi cho cử tri, hầu hết các điểm bỏ phiếu được bố trí ngay tại nhà văn hóa thôn, khu phố. Đây là những công trình vừa phục vụ bầu cử, vừa có chức năng sinh hoạt thường xuyên, đồng thời có nhiều vật dụng dễ cháy như bàn ghế gỗ, phông bạt... Do đó, phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã chỉ đạo các đội khu vực phối hợp với Công an các xã, phường tiến hành kiểm tra toàn diện hệ thống điện, việc bố trí các thiết bị điện tạm thời, lối thoát nạn và số lượng, chất lượng các bình chữa cháy tại chỗ.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH kiểm tra các điều kiện đảm bảo an toàn PCCC tại các điểm bỏ phiếu.

Song song với công tác kiểm tra, lực lượng Công an còn chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng PCCC cho lực lượng bảo đảm an ninh trật tự thôn và các thành viên tổ bầu cử. Thông qua các buổi tập huấn ngắn gọn, dễ hiểu, cán bộ Cảnh sát PCCC đã trực tiếp hướng dẫn cách sử dụng bình chữa cháy xách tay, kỹ năng xử lý sự cố chập điện, cháy nhỏ ban đầu, cũng như phương án thoát nạn khi xảy ra tình huống khẩn cấp.

Bà Lê Thị Tiến, Tổ trưởng Tổ bầu cử thôn Tô Vĩnh Diện, xã Triệu Sơn cho biết: Việc được hướng dẫn thực hành kỹ năng sử dụng bình cứu hỏa tại chỗ, dập tắt đám cháy nhỏ cũng như cách xử lý các sự cố chập cháy thường gặp đã hỗ trợ rất nhiều cho tổ bầu cử trong công tác chuẩn bị các điều kiện tổ chức bầu cử. Ngoài ra, tổ bầu cử cũng đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên để tuyên truyền quy định cho người dân khu vực xung quanh điểm bỏ phiếu.

Các thành viên tổ bầu cử thực hành kỹ năng chữa cháy.

Để phòng ngừa các nguy cơ cháy lớn, cháy lan, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động bỏ phiếu của cử tri, lực lượng chức năng cũng đã rà soát, đánh giá nguy cơ cháy nổ tại các khu vực lân cận điểm bỏ phiếu, tập trung vào loại hình nhà ở kết hợp kinh doanh, cơ sở sản xuất, nhà máy tập trung đông công nhân... Hoạt động này nhằm thiết lập 1 “vành đai” an toàn xung quanh khu vực bỏ phiếu, đồng thời tăng tính chủ động trong việc huy động thiết bị và con người khi có sự cố xảy ra.

Nhà máy giày Sunjade ở khu dân cư Bà Triệu, xã Triệu Sơn nằm ở vị trí sát cạnh nhà văn hóa – địa điểm bỏ phiếu của hơn 1.000 cử tri. Theo chị Hà Thị Trà Giang - người phụ trách đội PCCC của Công ty, dưới sự hướng dẫn của cơ quan Công an, lực lượng PCCC cơ sở đang tích cực thực hành xử lý tình huống cháy, đặc biệt là khoanh vùng đám cháy, chống cháy lan, đồng thời bố trí ca kíp trực 24/24h để sẵn sàng xử lý ngay khi có tình huống, tránh ảnh hưởng đến khu vực bỏ phiếu.

“Các đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực trực thuộc phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cũng luôn trong trạng thái thường trực chiến đấu, chuẩn bị đầy đủ cả về vật tư, phương tiện và số lượng cán bộ, chiến sĩ để sẵn sàng nhận lệnh điều động khi có yêu cầu” - Trung tá Lê Khắc Hà, Đội trưởng Đội CC&CNCH số 9 chia sẻ.

Tuyết Hạnh