Sử dụng thuốc nam không rõ nguồn gốc: Tiền mất, tật mang

Với tâm lý “có bệnh thì vái tứ phương” nên nhiều người dân khi mắc bệnh đã tin theo quảng cáo trên mạng xã hội hay nghe truyền tai nhau mua những loại thuốc nam được gắn mác “gia truyền” được bán tràn lan trên mạng với danh xưng “thần y chữa dứt điểm bách bệnh”. Nhưng họ không biết rằng mình đã “lạc” vào “ma trận” thuốc nam không được kiểm chứng sử dụng, không rõ nguồn gốc, dẫn đến những hậu quả khôn lường.

Một cửa hàng bán thuốc nam tại phường Hạc Thành (ảnh có tính chất minh họa).

Không thể phủ nhận hiệu quả của y dược cổ truyền trong điều trị bệnh. Tuy nhiên, mỗi cây thuốc có dược tính và độc tính khác nhau. Dù điều trị bằng tân dược hay thuốc đông y thì bác sĩ cũng phải trải qua quy trình thăm khám lâm sàng để chẩn đoán chính xác bệnh, sau đó kê đơn, người bệnh phải tuân thủ đúng phác đồ điều trị. Nguồn thuốc cũng phải đạt tiêu chuẩn và được quản lý bởi Bộ Y tế.

Mặc dù các cơ quan chức năng liên tục tuyên truyền, khuyến cáo, tuy nhiên trên thị trường hiện nay tràn lan các sản phẩm thuốc nam không rõ nguồn gốc được quảng cáo như “thần dược”. Với quan niệm thuốc nam là thảo dược, lành tính, nên người bệnh có xu hướng tự dùng thuốc kéo dài mà không có sự kiểm soát, không có liều lượng. Cùng với đó, qua các trang mạng xã hội như facebook, tiktok cho tới youtube... người dân cũng dễ dàng gặp rất nhiều quảng cáo mang tính lừa đảo, lợi dụng lòng tin của người dân với thuốc nam, thuốc bắc nhưng thực chất thuốc có chứa tân dược, thậm chí có thành phần độc hại. Những sản phẩm này thường không có nhãn hiệu, không ghi rõ thành phần, không có tên nhà sản xuất. Tất cả chỉ dựa vào truyền tai, truyền miệng và thổi phồng công dụng để bán thuốc...

Bị mắc bệnh basedow đã nhiều năm nay, chị Nguyễn Thị Lanh (sinh năm 1980) ở xã Thọ Bình vừa phải nhập viện điều trị tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương với tình trạng mệt mỏi, người gầy yếu, nặng chưa tới 40kg, mạch nhanh, cổ to với nhiều vết sẹo lớn nhăn nhúm trên cổ, mắt lồi, tay run... Được biết, trước đó chị từng đi khám tại nhiều bệnh viện và được chẩn đoán bị bệnh basedow. Tuy nhiên, bệnh nhân không theo phác đồ điều trị của bác sĩ, mà lại nghe người quen giới thiệu đến một số thầy lang tại TP Hải Phòng và tỉnh Phú Thọ... để uống và đắp các loại thuốc nam lên vùng cổ. Sau khoảng 5 - 10 ngày đắp thuốc, vùng da cổ của chị bị bỏng, hoại tử. Đến thắc mắc tại nhà các thầy lang thì được giải thích u bướu đang bị loại bỏ, cứ yên tâm. Tin lời, chị tiếp tục lấy thuốc về điều trị thêm vài tháng thì ngày càng mệt mỏi, sút cân, đến lúc không chịu được, gia đình đưa đến bệnh viện khám thì đã bị nhiễm độc nặng.

Bệnh nhân Lê Văn Đấu ở phường Ngọc Sơn bị bệnh xương khớp nhiều năm, gần đây xuất hiện tình trạng viêm các khớp tay, sưng tấy nhưng không đi khám mà tự ý mua thuốc nam không rõ nguồn gốc để ngâm chân, tay. Tuy nhiên, sau hơn một tuần sử dụng thuốc nam, chân tay bệnh nhân bắt đầu xuất hiện tình trạng nổi nốt, chảy nước tại nhiều vị trí trên da và có biểu hiện bong da, sưng tấy, chảy dịch hôi và có dấu hiệu lan rộng. Bệnh nhân phải vào viện cấp cứu trong tình trạng sốt cao, sưng nề tấy đỏ, huyết áp tăng cao.

Qua những trường hợp trên cho thấy sự nguy hiểm của việc sử dụng thuốc nam không rõ nguồn gốc để tự chữa bệnh của người dân. Chính sự tùy tiện mua và sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc đã khiến sức khỏe, tính mạng của bản thân hay người thân bị đe dọa nếu không được cấp cứu kịp thời. Đồng thời, chính điều này cũng tạo cơ hội cho những kẻ bất lương sản xuất, buôn bán thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc trục lợi bất chính.

Các bác sĩ khuyến cáo, bệnh nhân khi đã có những chẩn đoán điều trị tại bệnh viện rồi thì nên tuân thủ theo phác đồ điều trị của bác sĩ tại bệnh viện chứ không nên đi theo lời truyền miệng điều trị bằng thuốc nam, thuốc lá không rõ nguồn gốc. Tất cả những thuốc đó sẽ làm ảnh hưởng đến chức năng tạng phủ của người bệnh, thậm chí làm cho bệnh nặng hơn.

Bài và ảnh: Minh Hà