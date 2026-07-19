Sư đoàn 341 khen thưởng con em cán bộ, nhân viên đạt thành tích cao trong học tập

Sáng 19/7, Sư đoàn 341 (Quân khu 4) tổ chức gặp mặt gia đình cán bộ, nhân viên khối cơ quan, các tiểu đoàn trực thuộc và tuyên dương, khen thưởng học sinh, sinh viên là con sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong Sư đoàn đạt thành tích cao năm học 2025-2026.

Sư đoàn 341 trao phần thưởng cho các học sinh, sinh viên có thành tích cao trong học tập, năm học 2025-2026.

Dự lễ tuyên dương, khen thưởng có Đại tá Nguyễn Văn Linh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy, Chủ tịch Hội Khuyến học, Khuyến tài Sư đoàn 341; Đại tá Đặng Xuân Thu, Sư đoàn trưởng.

Năm học 2025-2026, các cháu là con của sĩ quan, quân nhân đang công tác tại Sư đoàn 341 đã không ngừng phấn đấu, rèn luyện, đạt kết quả cao trong học tập.

Lãnh đạo Sư đoàn 341 đã biểu dương, chúc mừng và mong muốn các cháu sẽ tiếp tục nỗ lực, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, là những chủ nhân tương lai của đất nước. Đồng thời, đề nghị các gia đình dành nhiều sự quan tâm, chăm lo hơn nữa, giúp các cháu có thêm động lực để vươn lên trong học tập, rèn luyện sáng tạo, tiếp tục đạt nhiều thành tích cao trong tương lai.

150 học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập năm học 2025-2026 được khen thưởng tại buổi lễ.

Nhân dịp này, lãnh đạo Sư đoàn 341 đã trao những phần thưởng ý nghĩa cho 150 học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập năm học 2025-2026.

Hoàng Lan