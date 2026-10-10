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Sôi nổi Hội thi thể thao TYM Cụm 04 năm 2026

Tiến Đông
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(Baothanhhoa.vn) - Sáng 10/10, Tổ chức tài chính vi mô TNHH MTV Tình Thương (TYM) Chi nhánh Thanh Hóa và Chi nhánh Nam Thanh Hóa tổ chức Hội thi thể thao Cụm 04 năm 2026, hướng tới kỷ niệm 35 năm thành lập TYM (7/1/1992 - 7/1/2027) và kỷ niệm 96 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Sôi nổi Hội thi thể thao TYM Cụm 04 năm 2026

Sáng 10/10, Tổ chức tài chính vi mô TNHH MTV Tình Thương (TYM) Chi nhánh Thanh Hóa và Chi nhánh Nam Thanh Hóa tổ chức Hội thi thể thao Cụm 04 năm 2026, hướng tới kỷ niệm 35 năm thành lập TYM (7/1/1992 - 7/1/2027) và kỷ niệm 96 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Sôi nổi Hội thi thể thao TYM Cụm 04 năm 2026

Tiết mục văn nghệ của cán bộ TYM tỉnh Thanh Hoá chào mừng Hội thi thể thao cụm 04.

Hội thi thu hút hơn 70 cán bộ của hai chi nhánh tham gia tranh tài ở các môn: bóng chuyền hơi nữ, bóng chuyền hơi nam, bóng chuyền hơi nam nữ, bóng đá nam, bóng đá nữ, pickleball và kéo co.

Phát biểu tại hội thi, Phó Tổng Giám đốc TYM Phùng Đình Kiện nhấn mạnh, hoạt động thể thao được tổ chức định kỳ nhằm thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục, thể thao, nâng cao sức khỏe cho cán bộ; đồng thời tạo cơ hội giao lưu, tăng cường đoàn kết, gắn bó giữa các đơn vị.

Sôi nổi Hội thi thể thao TYM Cụm 04 năm 2026

Phó Tổng Giám đốc TYM Phùng Đình Kiện phát biểu tại Hội thi thể thao Cụm 04.

Hội thi cũng góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, lan tỏa nét đẹp văn hóa TYM, tạo động lực để cán bộ tiếp tục nâng cao chất lượng công việc, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Sôi nổi Hội thi thể thao TYM Cụm 04 năm 2026

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội dự hội thao.

Sôi nổi Hội thi thể thao TYM Cụm 04 năm 2026

Ngay sau lễ khai mạc, các trận đấu diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, với tinh thần đoàn kết, trung thực và quyết tâm của các vận động viên.

Tiến Đông

Từ khóa:

#TYM #Thể thao #Ngày phụ nữ Việt Nam #Hội thi #Bóng chuyền hơi #Không khí #Đoàn kết #thành lập #Phát triển kinh tế #Thanh hóa

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