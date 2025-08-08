So Sánh Tròng Kính Essilor Và Chemi Mới Nhất 2025

So sánh tròng kính Essilor và Chemi là điều nhiều người quan tâm khi chọn kính cận. Essilor đến từ Pháp, nổi bật với công nghệ hiện đại và chất lượng cao cấp. Trong khi đó, Chemi của Hàn Quốc được ưa chuộng nhờ giá tốt và hiệu quả ổn định. Bài viết này sẽ giúp bạn so sánh chi tiết giữa hai thương hiệu để dễ dàng đưa ra lựa chọn phù hợp.

1. Giới thiệu thương hiệu tròng kính Essilor và Chemi

1.1. Tròng kính Essilor

Essilor là một trong những tên tuổi lớn nhất trong ngành công nghiệp tròng kính, có trụ sở tại Pháp và lịch sử phát triển hơn 170 năm. Thương hiệu này nổi bật với các công nghệ tiên tiến như Crizal chống chói, Eyezen bảo vệ mắt trước ánh sáng xanh, hay Varilux hỗ trợ người lão thị. Essilor luôn hướng đến việc cải thiện chất lượng thị lực và bảo vệ sức khỏe mắt toàn diện.

1.2. Tròng kính Chemi

Chemi là thương hiệu tròng kính đến từ Hàn Quốc, nổi bật nhờ sự đa dạng sản phẩm và mức giá hợp lý. Với các dòng như Chemi U2, U6, Bluecut, Anti-Fog, thương hiệu này đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng từ học sinh, sinh viên đến người đi làm. Chemi được đánh giá cao bởi chất lượng ổn định, khả năng chống tia UV, chống bám bụi, cùng thiết kế phù hợp với nhiều loại gọng kính hiện đại.

2. Bảng So Sánh Tròng Kính Essilor và Chemi

Khi quyết định chọn mua tròng kính, việc tìm hiểu các thông số kỹ thuật sẽ giúp bạn đưa ra lựa chọn sáng suốt. Dưới đây là bảng so sánh tròng kính Essilor và Chemi một cách chi tiết, tập trung vào các thông số quan trọng.

Tiêu chí Essilor (Pháp) Chemi (Hàn Quốc) Chiết suất Đa dạng, từ 1.50 đến 1.74. Có cả các chiết suất đặc biệt như 1.59 (Airwear) làm từ Polycarbonate, mỏng hơn 10% và nhẹ hơn 30% so với tròng thông thường. Đa dạng, từ 1.56 đến 1.74. Phổ biến với các chiết suất cao như 1.60 và 1.67, phục vụ tốt cho người cận thị nặng. Lớp phủ Nổi bật với lớp phủ Crizal tiên tiến. Ví dụ: Crizal Rock có khả năng chống trầy xước gấp 3 lần so với các thế hệ trước. Crizal Prevencia lọc ánh sáng xanh tím có hại, với chỉ số chống tia UV E-SPF 35, giúp bảo vệ mắt toàn diện. Sử dụng lớp phủ đa năng HMC (High Multi Coating) và Crystal U2 Coated. Các dòng như Chemi U6 có khả năng chống tia UV400 và lọc ánh sáng xanh, chống trầy xước và chống bám nước hiệu quả. Giá thành Thuộc phân khúc cao cấp. Ví dụ, một cặp tròng kính Essilor Crizal Prevencia chống ánh sáng xanh có giá khởi điểm khoảng 1.238.000 VNĐ (chiết suất 1.56). Phân khúc tầm trung, giá cả hợp lý hơn. Ví dụ, tròng kính Chemi U6 chống ánh sáng xanh có giá khoảng 450.000 VNĐ (chiết suất 1.56). Độ bền Rất cao, đặc biệt với các dòng có lớp phủ Crizal Rock. Được đánh giá là có khả năng chống trầy xước, chống bám bụi và chống nước tốt, giúp tròng kính bền lâu. Tốt trong phân khúc giá. Tròng kính Chemi U6 có bề mặt trơn láng, cứng hơn gấp 3 lần so với các tròng kính phổ thông, hạn chế trầy xước hiệu quả trong sử dụng hàng ngày. Đối tượng phù hợp Người dùng có yêu cầu cao về chất lượng thị lực, các tính năng bảo vệ mắt toàn diện và sẵn sàng đầu tư chi phí lớn. Đặc biệt tốt cho những người làm việc nhiều với máy tính. Người dùng cần tròng kính chất lượng tốt với mức giá phải chăng, phù hợp với học sinh, sinh viên và dân văn phòng. Là lựa chọn kinh tế cho người có độ cận cao.

3. Loại mắt nào phù hợp với tròng kính Essilor và Chemi?

Để so sánh tròng kính Essilor và Chemi rõ nét hơn, cùng Kính Mắt Nhung Hiếu tìm hiểu về những loại mắt phù hợp với 2 loại tròng kính trên. Mỗi thương hiệu lại có thế mạnh riêng trong từng trường hợp cụ thể:

Essilor phù hợp với người cần tròng kính chất lượng cao, yêu cầu khắt khe về độ trong, khả năng chống chói, chống ánh sáng xanh, thường xuyên dùng máy tính hoặc lái xe ban đêm.

Chemi lại là lựa chọn tối ưu cho học sinh, sinh viên, người có nhu cầu thay kính thường xuyên hoặc mong muốn mức giá phải chăng nhưng vẫn đảm bảo các tính năng cơ bản như chống UV, chống trầy, chống bám nước.

Ngoài ra, cả hai thương hiệu đều có dòng tròng mỏng, phù hợp với độ cận cao, hoặc tròng đổi màu dành cho người nhạy cảm với ánh sáng. Việc lựa chọn còn phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng, môi trường sống và ngân sách cá nhân.

4. Mua Tròng Kính Essilor và Chemi Ở Đâu Uy Tín?

Nếu bạn đang tìm kiếm nơi mua tròng kính Essilor và Chemi chính hãng, việc lựa chọn một cửa hàng kính mắt chuyên nghiệp, có chứng từ rõ ràng và đảm bảo nguồn gốc sản phẩm là điều rất quan trọng. Trong số các địa chỉ được đánh giá cao, Kính Mắt Nhung Hiếu là một thương hiệu lâu năm được đông đảo khách hàng tin chọn.

Thông tin liên hệ: Địa chỉ: 12 Lê Duẩn, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 0985 051 760

Email: kinhmatnhunghieu@gmail.com

Website: https://kinhmatnhunghieu.vn/

Qua việc so sánh tròng kính Essilor và Chemi , có thể thấy mỗi thương hiệu đều mang đến những ưu thế riêng về công nghệ xử lý, độ trong quang học và độ bền sử dụng. Để chọn được loại tròng phù hợp với thị lực và ngân sách cá nhân, bạn nên đến các địa chỉ uy tín như Kính Mắt Nhung Hiếu.

Quang Trung