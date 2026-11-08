Slovakia cảnh báo tiếp tục khởi kiện EU nếu bị buộc ngừng nhập khẩu dầu Nga

Thủ tướng Slovakia Robert Fico ngày 7/11 tuyên bố nước này có thể tiếp tục khởi kiện Liên minh châu Âu (EU) nếu khối này đưa ra quyết định buộc Bratislava chấm dứt nhập khẩu dầu mỏ Nga, sau khi Slovakia đã đệ đơn kiện liên quan đến lệnh cấm nhập khẩu khí đốt Nga.

Phát biểu trên trang Facebook của đảng Dân chủ Xã hội Phương hướng (Smer-SD), ông Fico cho biết Slovakia đã đệ đơn kiện Ủy ban châu Âu (EC) lên Tòa án Công lý Liên minh châu Âu (CJEU) nhằm phản đối quyết định chấm dứt nguồn cung khí đốt Nga. Thủ tướng Slovakia nhấn mạnh, nếu EU quyết định yêu cầu các nước thành viên chấm dứt hoàn toàn nhập khẩu dầu mỏ Nga, Bratislava có thể tiếp tục đưa vấn đề ra tòa án có thẩm quyền.

Theo lộ trình của EU, việc cấm hoàn toàn nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga sẽ bắt đầu từ ngày 1/1/2027, trong khi lệnh cấm đối với khí đốt Nga vận chuyển qua đường ống sẽ có hiệu lực vào mùa Thu cùng năm. Slovakia đã khởi kiện quyết định này từ tháng 4/2026. Hiện nước này vẫn nhập khẩu khí đốt Nga qua đường ống TurkStream và dầu mỏ Nga qua hệ thống đường ống đi qua Ukraine.

Công ty khí đốt quốc doanh SPP của Slovakia hiện có hợp đồng cung cấp khí đốt với tập đoàn Gazprom của Nga, dự kiến hết hạn vào năm 2034. Trong khi đó, việc nhập khẩu dầu mỏ Nga vào Slovakia dự kiến chấm dứt hoàn toàn vào cuối năm 2027. Bộ trưởng Kinh tế Slovakia Denisa Sakova cho biết nước này đang từng bước giảm phụ thuộc vào các nguồn nguyên liệu thô của Nga.

Cũng trong phát biểu ngày 7/11, Thủ tướng Fico chỉ trích EC chưa có hành động hiệu quả nhằm giảm giá điện tại các nước thành viên, đồng thời cho rằng EU đang đối mặt với những khó khăn nghiêm trọng do tình trạng thiếu hụt dầu mỏ và giá nhiên liệu tăng cao.

Thanh Vân