Sinh viên Trường ĐH Hồng Đức tìm hiểu về khởi nghiệp để “ươm mầm” doanh nhân

Linh Hương
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 8/11, Trường Đại học Hồng Đức tổ chức chương trình "Khởi nghiệp sinh viên - Ươm mầm doanh nhân" năm học 2025-2026 và giao lưu doanh nhân với giảng đường.

Sáng 8/11, Trường Đại học Hồng Đức tổ chức chương trình “Khởi nghiệp sinh viên - Ươm mầm doanh nhân” năm học 2025-2026 và giao lưu doanh nhân với giảng đường.

Giao lưu doanh nhân với giảng đường với chủ đề “Ươm mầm khát vọng doanh nhân”.

Phát biểu tại chương trình, PGS.TS Ngô Chí Thành, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức nhấn mạnh: “Trong bối cảnh nền kinh tế tri thức, toàn cầu hóa và chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo không còn là một lựa chọn riêng lẻ, mà là xu hướng tất yếu của xã hội hiện đại. Đối với sinh viên - thế hệ trẻ đầy năng lượng và sáng tạo - khởi nghiệp không chỉ là hành trình tạo dựng sự nghiệp cho bản thân, mà còn là quá trình kiến tạo giá trị cho cộng đồng và xã hội”.

PGS.TS Ngô Chí Thành nhắn nhủ tới các bạn sinh viên: “Khởi nghiệp không phải là con đường trải đầy hoa hồng. Đó là hành trình của thử thách, thất bại và không ít chông gai. Nhưng nếu ước mơ đủ lớn, khát vọng đủ mạnh và niềm tin đủ bền, thì không có giới hạn nào có thể ngăn cản các em chạm tới thành công. Hãy bắt đầu từ những điều nhỏ bé, hãy học hỏi không ngừng và hãy dám hành động".

Tại chương trình giao lưu doanh nhân với giảng đường với chủ đề “Ươm mầm khát vọng doanh nhân”, sinh viên đã được các chuyên gia, doanh nhân tiêu biểu chia sẻ kinh nghiệm, giải đáp các vấn đề có thể gặp phải khi khởi nghiệp.

Sinh viên giao lưu cùng các khách mời.

Năm học 2025-2026, chương trình “Khởi nghiệp sinh viên - Ươm mầm Doanh nhân” được Trường Đại học Hồng Đức xây dựng như một hành trình huấn luyện thực hành chuyên sâu, gồm 4 giai đoạn: Giao lưu “Doanh nhân với giảng đường” nhằm truyền cảm hứng, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn; Đào tạo nhận thức và tư duy khởi nghiệp giúp sinh viên hiểu rõ giá trị của đổi mới sáng tạo và nắm bắt cơ hội kinh doanh; Đào tạo kỹ năng và kiến thức chuyên sâu về quản trị tài chính, kêu gọi vốn, kỹ năng lãnh đạo, tư duy phản biện và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong học tập, khởi nghiệp; Thực hành triển khai dự án thực tế - nơi sinh viên được cố vấn trực tiếp bởi các chuyên gia, doanh nhân, được trải nghiệm tại doanh nghiệp, hướng dẫn quy trình pháp lý, thương mại hóa sản phẩm và ươm tạo doanh nghiệp sinh viên.

Đại diện Trường Đại học Hồng Đức tặng hoa cảm ơn Hiệp hội Doanh nghiệp TP Thanh Hóa đã đồng hành cùng chương trình.

Chương trình “Khởi nghiệp sinh viên - Ươm mầm Doanh nhân” là hoạt động thường niên, nằm trong chiến lược phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp toàn diện của nhà trường, hướng tới mục tiêu đưa hoạt động khởi nghiệp trở thành một phần trong chương trình đào tạo và trải nghiệm của sinh viên.

