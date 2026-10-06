Nhiều điểm sáng trong thực hiện văn hóa Đảng, văn hóa công vụ

Văn hóa Đảng, văn hóa công vụ là bộ phận quan trọng, kết tinh những giá trị tốt đẹp nhất của văn hóa dân tộc Việt Nam, là sợi dây bền chặt gắn kết Đảng với Nhân dân. Việc chú trọng chăm lo xây dựng văn hóa trong Đảng, trong các cơ quan nhà nước, MTTQ, các đoàn thể có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh.

Xác định văn hóa trong Đảng là chìa khóa, là nền tảng để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, làm cho ý Đảng gắn kết với lòng dân, lòng dân gắn kết ý Đảng.

Ngay sau khi Trung ương ban hành các quy định về xây dựng văn hóa Đảng và văn hóa công vụ đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên và các quy định, kết luận có liên quan về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai nghiêm túc, đồng bộ trong toàn Đảng bộ tỉnh, đồng thời ban hành các nghị quyết, chỉ thị, kết luận để cụ thể hóa, trọng tâm là Nghị quyết số 17-NQ/TU về tiếp tục xây dựng, phát triển văn hóa và con người Thanh Hóa trong thời kỳ mới; Kết luận số 2664-KL/TU về tăng cường công tác giáo dục liêm chính cho cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị của tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Điểm sáng nổi bật là các cấp ủy, tổ chức đảng đã quan tâm đổi mới phương pháp quán triệt, học tập theo hướng gắn việc nghiên cứu các quy định về xây dựng văn hóa Đảng và văn hóa công vụ với thực hiện các Nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”.

Hằng năm, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, 100% cán bộ, đảng viên đăng ký học tập và làm theo Bác. Nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị đã chọn những chủ đề, việc làm thiết thực, đáp ứng yêu cầu thực tiễn tại cơ sở, nhất là những vấn đề bức xúc, nổi cộm dư luận xã hội quan tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết.

Sáng 23/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, trong đó có Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”.

Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị đã nghiêm túc, tích cực, gương mẫu trong thực hiện các quy định của Trung ương, đặc biệt là Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới, Quy định số 207-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm; cấp ủy các cấp đã đưa nội dung nêu gương trở thành tiêu chí bắt buộc trong sinh hoạt Đảng định kỳ và là thước đo quan trọng để đánh giá, xếp loại cán bộ hằng quý, hằng năm.

Việc thực hiện trách nhiệm nêu gương không còn bị coi là một thủ tục hành chính, một bản báo cáo đối phó hay phong trào hình thức, mà đã trở thành nhu cầu tự thân, ý thức tự soi, tự sửa mỗi ngày của từng cán bộ, đảng viên. Qua đó, đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt ý thức hơn, phát huy vai trò nêu gương trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, giữ gìn đoàn kết nội bộ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm và nâng cao hiệu quả thực thi nhiệm vụ; tăng cường đối thoại, tiếp xúc với Nhân dân, chủ động giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Thái độ phục vụ Nhân dân và ý thức trách nhiệm công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian qua được cải thiện rõ rệt, chuyển biến mạnh mẽ từ tư duy “quản lý” sang “phục vụ” trong toàn hệ thống chính trị. Quyết tâm này được minh chứng bằng việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp, đồng thời lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ; xuất hiện ngày càng nhiều, càng rõ hơn những tấm gương cán bộ, đảng viên gương mẫu, vì công việc chung, đi đầu trong cải cách hành chính, đổi mới lề lối, tác phong trong công việc, đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, gương mẫu xây dựng nếp sống văn hóa, môi trường văn hóa ở cơ quan, đơn vị, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính đem lại niềm tin cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hàm Rồng giải quyết thủ tục hành chính cho công dân.

Để việc thực hiện văn hóa Đảng, văn hóa công vụ đạt hiệu quả cao, Tỉnh ủy đưa nội dung thực hiện các quy định về xây dựng văn hóa Đảng, văn hóa công vụ vào chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống và thực hiện cam kết nêu gương. Giai đoạn 2015-2025, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong toàn Đảng bộ tỉnh đã kiểm tra, giám sát 20.361 đảng viên và 1.560 cấp ủy viên. Thông qua kiểm tra, giám sát kịp thời chấn chỉnh hạn chế, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, siết chặt kỷ cương, kỷ luật và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

Công tác phát hiện, biểu dương và nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong thực hành văn hóa Đảng, văn hóa công vụ được cấp ủy quan tâm. Toàn tỉnh đã biểu dương, khen thưởng 1.099 cán bộ, đảng viên điển hình về trách nhiệm nêu gương và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc kịp thời phát hiện, tôn vinh và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng bộ và xã hội, biến các quy định về văn hóa Đảng, văn hóa công vụ thành ý thức tự giác, chuẩn mực ứng xử thường xuyên của cán bộ, công chức, viên chức, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Có thể khẳng định, việc xây dựng và thực hành văn hóa Đảng, văn hóa công vụ thời gian qua được các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, từng bước đi vào nền nếp, gắn với thực hiện các quy định của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trách nhiệm nêu gương và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu có chuyển biến tích cực; các yêu cầu về văn hóa Đảng, văn hóa công vụ ngày càng được cụ thể hóa trong trách nhiệm nêu gương, ý thức tự tu dưỡng, tự soi, tự sửa, trong thực thi nhiệm vụ, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương và ứng xử với Nhân dân. Qua đó, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tạo nền tảng xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân, tăng cường niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Đỗ Duy Đông, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy