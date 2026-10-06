Hậu Lộc nỗ lực xây dựng chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ

Với phương châm “Gần dân - Hiệu quả - Kiến tạo phát triển”, xã Hậu Lộc đang tập trung đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ số, từng bước xây dựng nền hành chính thân thiện, hiện đại, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng phục vụ.

Xã Hậu Lộc triển khai mô hình dịch vụ công lưu động tại thôn Tống Ngọc.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) xã Hậu Lộc, hoạt động tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) được thực hiện khẩn trương, đúng quy định. Người dân đến giao dịch được cán bộ, công chức hướng dẫn cụ thể, tận tình; các quy định liên quan đến hồ sơ, giấy tờ, biểu mẫu, phí, lệ phí và thời gian giải quyết được niêm yết công khai, tạo thuận lợi cho việc tra cứu, thực hiện.

100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã được niêm yết đầy đủ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Cùng với danh mục TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, người dân có thể dễ dàng nắm được tên thủ tục, thẩm quyền giải quyết, thành phần và số lượng hồ sơ, thời hạn giải quyết, phí, lệ phí cũng như các biểu mẫu liên quan.

Cùng với công khai TTHC, xã Hậu Lộc chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước đưa hoạt động giải quyết hồ sơ lên môi trường số. Nhiều TTHC được cung cấp trực tuyến, giúp người dân có thể nộp hồ sơ từ xa, theo dõi quá trình xử lý và nhận kết quả theo quy định mà không phải nhiều lần đến trụ sở cơ quan hành chính. Qua đó góp phần nâng cao tính minh bạch, đồng thời tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp tiếp cận thuận lợi hơn với các dịch vụ hành chính công.

Với khối lượng công việc ngày càng lớn, nhất là khi nhiều thủ tục trong các lĩnh vực như đất đai, xây dựng, đăng ký kinh doanh được phân cấp cho cấp xã, đòi hỏi đội ngũ cán bộ, công chức phải không ngừng nâng cao năng lực, tinh thần trách nhiệm. Do đó, cán bộ, công chức trung tâm đã chủ động nghiên cứu quy định, cập nhật kiến thức, ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.

Bà Ngô Thị Dung, Phó Giám đốc Trung tâm PVHCC xã Hậu Lộc, cho biết: “Mục tiêu lớn nhất của địa phương là lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả công việc. Do đó, cán bộ, công chức của trung tâm đã thay đổi từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ, tạo điều kiện tốt nhất để người dân, doanh nghiệp tiếp cận thuận lợi với các dịch vụ hành chính hiện đại”.

Không dừng lại ở việc nâng cao chất lượng phục vụ tại trụ sở, xã Hậu Lộc còn triển khai mô hình dịch vụ công lưu động, đưa các tiện ích hành chính đến gần người dân hơn.

Thay vì chờ người dân đến trụ sở, cán bộ trực tiếp xuống các khu dân cư để tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ thực hiện TTHC trên môi trường số. Cách làm này góp phần rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền với người dân, đồng thời giúp người dân từng bước làm quen, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến. Đặc biệt, mô hình hướng tới người cao tuổi, người khuyết tật, người yếu thế, công nhân lao động và những người còn hạn chế về kỹ năng số.

Bác Trịnh Quang Cảnh, thôn Tống Ngọc, xã Hậu Lộc, chia sẻ: “Tôi năm nay 75 tuổi, nhờ cán bộ xuống tận thôn hỗ trợ, hướng dẫn nên chỉ trong một thời gian ngắn, tôi đã hoàn thành việc làm lại giấy đăng ký kết hôn. Tôi thật sự hài lòng với cách làm của cán bộ, công chức xã hiện nay”.

“Với tinh thần xây dựng nền hành chính phục vụ, thời gian tới, xã Hậu Lộc sẽ tiếp tục triển khai mô hình hành chính công lưu động, tiến tới hành chính công không người giao dịch; tích cực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong giải quyết TTHC. Qua đó, tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, hướng tới sự chuyên nghiệp trong giải quyết TTHC”, bà Trần Thị Dịu, Phó Chủ tịch UBND xã Hậu Lộc cho biết.

Từ những việc làm cụ thể ở cơ sở, hình ảnh chính quyền gần dân, thân thiện, trách nhiệm đang từng bước được hình thành tại xã Hậu Lộc, góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Bài và ảnh: Linh Hương