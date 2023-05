SEA Games 32, ngày 7/5: HCV thứ 15 cho Việt Nam ở môn Bơi nội dung tiếp sức 4x200m tự do nam

Kình ngư Việt kiều Lương Jeremie về đích ở vị trí thứ 3 với thành tích 22 giây 84, theo đó đoạt HCĐ nội dung 50 m tự do nam.Tại SEA Games 32, các VĐV của đội tuyển bơi Việt Nam sẽ tham gia tranh tài ở 4 nội dung chung kết: 50m tự do nam, 200m tự do nữ, 100m ếch nam và 4x200m tự do.

Kình ngư Lương Jeremie Loic Nino.