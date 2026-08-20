Sẽ vận hành khai thác các trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc-Nam dịp nghỉ lễ 2/9

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có công điện gửi các nhà đầu tư; Ban Quản lý dự án: 2, 7, 85, Thăng Long, Mỹ Thuận, Đường sắt, Đường Hồ Chí Minh; các Khu Quản lý đường bộ I, II, III, IV về việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành và bảo đảm an toàn vận hành khai thác các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông trong dịp lễ Quốc khánh 2/9/2026.

Một trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc-Nam được đưa vào khai thác. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thời gian qua, các nhà đầu tư đã nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công các trạm dừng nghỉ, tuy nhiên, lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam đánh giá tiến độ hoàn thành toàn bộ các trạm còn chậm; một số trạm đã khai thác dịch vụ thiết yếu nhưng chưa có dịch vụ ăn uống, cung cấp nhiên liệu, sạc điện cho phương tiện.

Để hoàn thành các trạm dừng nghỉ, sớm cung cấp đầy đủ dịch vụ phục vụ người dân và phương tiện lưu thông trên cao tốc, đặc biệt trong dịp lễ Quốc khánh 2/9, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các nhà đầu tư thực hiện nghiêm túc các nghĩa vụ và trách nhiệm theo quy định của hợp đồng đã ký kết; khẩn trương tăng cường nguồn lực, bổ sung mũi thi công, tăng ca, tăng kíp để hoàn thành toàn bộ trạm trong năm 2026 theo tiến độ hợp đồng.

Đối với các trạm chưa có hoặc khai thác tạm công trình dịch vụ thiết yếu (như: trạm Diễn Châu-Bãi Vọt; Cam Lộ-La Sơn; Quảng Ngãi-Hoài Nhơn Km77; Vân Phong-Nha Trang; Nha Trang-Cam Lâm; Cam Lâm-Vĩnh Hảo) yêu cầu khẩn trương hoàn thành và đưa vào khai thác trong tháng 8/2026, đồng thời tăng cường công tác quản lý vận hành khai thác và tổ chức thi công để bảo đảm tuân thủ các quy định về an toàn giao thông, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, đáp ứng nhu cầu tăng cao của người và phương tiện tham gia giao thông trong dịp lễ Quốc khánh 2/9.

Các ban quản lý dự án tập trung kiểm tra, đôn đốc các nhà đầu tư về tiến độ thi công xây dựng và thực hiện đúng các nghĩa vụ, trách nhiệm theo quy định của pháp luật và hợp đồng.

Các khu quản lý đường bộ tăng cường kiểm tra hiện trường các trạm dừng nghỉ trên địa bàn quản lý; kịp thời cảnh báo, chấn chỉnh về công tác đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, đặc biệt là các trạm đã đưa vào khai thác; chủ động phối hợp và hướng dẫn Nhà đầu tư về công tác tổ chức giao thông đối với các trạm chuẩn bị đưa vào khai thác; định kỳ hàng tuần báo cáo Cục Đường bộ Việt Nam để theo dõi, chỉ đạo.

Trước đó, ông Ngô Lâm, Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam chỉ ra trong quá trình thực hiện, các trạm dừng nghỉ gặp khó khăn, vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng phần lớn bị chậm, mặc dù hiện đã cơ bản được giải quyết nhưng việc chậm giải phóng mặt bằng trước đây làm ảnh hưởng tiến độ thực hiện.

Đơn cử, mặt bằng trạm Phan Thiết-Dầu Giây chậm 15 tháng; Nha Trang-Cam Lâm chậm 14 tháng; Nghi Sơn-Diễn Châu chậm 12 tháng; Cam Lộ-La Sơn chậm 9 tháng; Quảng Ngãi-Hoài Nhơn Km15 chậm 8 tháng; Vạn Ninh-Cam Lộ chậm 6 tháng; trạm Vĩnh Hảo-Phan Thiết Km144 ký hợp đồng ngày 3/8/2024 nhưng đến ngày 5/8/2026 mới bàn giao mặt bằng đủ điều kiện thi công).

Đặc biệt, một số trạm chậm thủ tục thu hồi khoáng sản, chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng,... làm chậm tiến độ thi công từ 3-5 tháng.

Hai doanh nghiệp đầu tư số trạm lớn như Liên danh Petrolimex (9 trạm), Liên danh Futabuslines-Thành Hiệp Phát (5 trạm), mặc dù có thế mạnh về cung cấp xăng dầu, dịch vụ vận tải,... tuy nhiên, nhà đầu tư chưa có kinh nghiệm đầu tư trạm dừng nghỉ nên triển khai thực hiện chậm, cả trong bước chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư.

“Đối với các trạm vi phạm hợp đồng, Cục Đường bộ kiên quyết xử lý trách nhiệm nhà đầu tư, yêu cầu cam kết và có thời hạn khắc phục; trường hợp tiếp tục vi phạm, không có giải pháp khắc phục sẽ giảm trừ thời gian kinh doanh, vận hành khai thác trạm hoặc xem xét chấm dứt hợp đồng theo quy định,” ông Lâm nhấn mạnh./.

Theo TTXVN