Sao Mai 2026 qua góc nhìn ba giám khảo: Chất lượng đồng đều, ai sẽ đi đường dài?

Sau ba đêm liveshow Vòng chung kết toàn quốc, Sao Mai 2026 ghi nhận mặt bằng thí sinh đồng đều, sự đầu tư nghiêm túc về chuyên môn và đổi mới trong cách tiếp cận âm nhạc.

Qua góc nhìn của NSƯT Tân Nhàn, NSND Tấn Minh và nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong - bộ ba giám khảo sẽ đồng hành cùng thí sinh suốt 8 đêm liveshow thì chất lượng giọng hát, bản lĩnh sân khấu và khả năng phát triển lâu dài là những yếu tố quan trọng để các thí sinh chinh phục cuộc thi.

Hội đồng nghệ thuật trong đêm Liveshow 3 - Sao Mai 2026 bên cạnh 3 giám khảo chính còn có hai giám khảo khách mời là Nhạc sĩ An Hiếu và ca sĩ Võ Hạ Trâm

NSND Tấn Minh: Đường dài mới biết ngựa hay, bản lĩnh quyết định cuộc đua

Cùng ghi nhận chất lượng thí sinh năm nay khá tốt và đồng đều, NSND Tấn Minh cho rằng những màn trình diễn nổi bật ở giai đoạn đầu chưa đủ để khẳng định ai sẽ đi xa nhất. “Đường dài mới biết ngựa hay”, anh nhận định khi đề cập đến hành trình nhiều thử thách của các thí sinh Sao Mai 2026.

Các thí sinh hồi hộp chờ đợi kết quả trong Liveshow 3.

Theo NSND Tấn Minh, cuộc thi kéo dài qua nhiều đêm liveshow đòi hỏi thí sinh không chỉ có giọng hát tốt mà còn phải sở hữu bản lĩnh sân khấu, sự nhạy bén và khả năng thích ứng. Khi những ca khúc sở trường không còn là lợi thế duy nhất, các giọng ca cần liên tục làm mới mình, lựa chọn tác phẩm phù hợp và duy trì phong độ trước áp lực cạnh tranh. Đây cũng là thử thách giúp bộc lộ rõ hơn năng lực thực sự của mỗi thí sinh. Khả năng xử lý những yêu cầu mới, giữ vững tâm lý và thể hiện cá tính nghệ thuật sẽ tạo nên sự khác biệt trong chặng đường tiếp theo.

NSND Tấn Minh

Đáng chú ý, NSND Tấn Minh cho biết Sao Mai năm nay hướng tới việc tìm kiếm những giọng hát hay, có khả năng tiếp cận công chúng rộng rãi, thay vì đặt nặng sự cân bằng số lượng giữa các phong cách âm nhạc. Theo anh, sự hấp dẫn trước công chúng của chương trình cần được xây dựng trên năng lực thanh nhạc và giá trị nghệ thuật thực chất.

Dù hướng tới thị trường, giải trí thì cuối cùng Sao Mai vẫn là Sao Mai, vẫn là cuộc thi chính thống, nghiêm túc và đề cao chất lượng giọng hát và chuyên môn nghệ thuật. NSND Tấn Minh

Anh khẳng định Hội đồng nghệ thuật làm việc nghiêm túc, cẩn trọng và công tâm qua mỗi đêm diễn. Mục tiêu không chỉ là tìm ra người chiến thắng mà còn phát hiện những gương mặt mới có khả năng đóng góp cho nền âm nhạc Việt Nam. Từ góc nhìn này, Sao Mai 2026 không đơn thuần là cuộc cạnh tranh thứ hạng. Đây còn là hành trình thử thách bản lĩnh và khả năng phát triển nghề nghiệp của các giọng ca trẻ trước khi bước vào môi trường âm nhạc chuyên nghiệp.

PGS.TS, NSƯT Tân Nhàn: Thí sinh đồng đều, âm nhạc dân gian có thêm những làn gió mới

Đánh giá về chất lượng thí sinh Sao Mai 2026, NSƯT Tân Nhàn cho rằng mặt bằng năm nay tương đối đồng đều. Các thí sinh đều trải qua quá trình tuyển chọn kỹ lưỡng từ những vòng ngoài, cho thấy sự chuẩn bị nghiêm túc về kỹ thuật thanh nhạc và tư duy nghệ thuật. Điều này cũng khiến Hội đồng nghệ thuật gặp nhiều khó khăn hơn trong việc lựa chọn những gương mặt đi tiếp.

Thí sinh Đoàn Linh trong Liveshow 3

Theo chị, các thí sinh không chỉ có năng lực chuyên môn mà còn thể hiện sự chín chắn, chủ động tìm tòi và rèn luyện để hoàn thiện phần trình diễn. Chị kỳ vọng Sao Mai năm nay sẽ mang đến một thế hệ nghệ sĩ trẻ chất lượng, giàu tiềm năng cho nền âm nhạc Việt Nam. Một trong những điểm khiến NSƯT Tân Nhàn đặc biệt chú ý là sự đổi mới trong cách thể hiện của các thí sinh theo phong cách âm nhạc dân gian. Dù gắn với những giá trị truyền thống, các tiết mục vẫn mang tinh thần trẻ trung, có sự tìm tòi và tạo sức hấp dẫn với khán giả đương đại.

Các bạn ấy đã thổi được sức trẻ, hơi thở thời đại vào trong các phần trình diễn của mình và tạo nên sự hấp dẫn. PGS.TS, NSƯT Tân Nhàn

Theo chị, việc đưa tinh thần đương đại vào chất liệu truyền thống là tín hiệu tích cực, giúp âm nhạc dân gian có thêm cơ hội tiếp cận khán giả trẻ. Điều quan trọng là các thí sinh biết làm mới cách thể hiện mà không đánh mất giá trị cốt lõi của dòng nhạc mình theo đuổi.

PGS.TS, NSƯT Tân Nhàn

Chị cũng đánh giá cao format Sao Mai 2026 khi thí sinh có thêm không gian lựa chọn phong cách âm nhạc, thay vì bị giới hạn trong cách phân chia quen thuộc giữa nhạc nhẹ, thính phòng và dân gian. Sự thay đổi này vừa tạo cảm giác mới mẻ cho cuộc thi, vừa đặt ra yêu cầu cao hơn về năng lực của người nghệ sĩ. “Phong cách nào thì cũng phải hát tốt, phải chạm đến trái tim của khán giả”, chị nhấn mạnh.

Với kinh nghiệm biểu diễn và đào tạo, NSƯT Tân Nhàn cho rằng giọng hát xuất sắc cần được xây dựng trên nền tảng kỹ thuật và nghệ thuật vững vàng. Những yêu cầu khắt khe của Hội đồng nghệ thuật không chỉ nhằm phân định kết quả mà còn thúc đẩy thí sinh tiếp tục rèn luyện, hoàn thiện bản thân sau mỗi vòng thi.

Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong: Đã nhìn thấy những giọng ca có khả năng đi đường dài

Từ góc độ sáng tác và sản xuất âm nhạc, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong ghi nhận sự đầu tư chỉn chu của Sao Mai 2026, đặc biệt ở các bản phối và cách xây dựng tiết mục. Tuy nhiên, anh cũng cho rằng những bản phối có yêu cầu kỹ thuật cao cũng tạo thêm áp lực, đòi hỏi thí sinh phải đủ năng lực để làm chủ phần trình diễn. Theo nhạc sĩ, sự đầu tư về âm nhạc có thể nâng tầm tiết mục, nhưng hiệu quả cuối cùng vẫn phụ thuộc vào khả năng xử lý và bản lĩnh của người hát. Thí sinh cần làm chủ cấu trúc âm nhạc, đồng thời thể hiện được cá tính riêng thay vì phụ thuộc vào cách dàn dựng hay hiệu ứng sân khấu.

H' Vi Ktlaa là một trong số các thí sinh nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong ấn tượng tại Sao Mai 2026

Đánh giá về mặt bằng chung, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong cho rằng phần lớn thí sinh năm nay có chất lượng tốt. Tuy nhiên, điều khiến ông quan tâm hơn là những giọng ca không chỉ đáp ứng yêu cầu của cuộc thi mà còn có tiềm năng phát triển sau khi bước ra ngoài sân khấu Sao Mai. Anh dành sự chú ý cho một thí sinh H' Vi Ktlaa nội lực đủ để đáp ứng yêu cầu chuyên môn của cuộc thi, đồng thời có khả năng thích nghi với thị trường âm nhạc. Bùi Bảo Anh cũng là gương mặt được nhạc sĩ đánh giá có tiềm năng đi đường dài.

Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong

Từ nhận định của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, có thể thấy một giọng ca triển vọng không chỉ cần thể hiện tốt trong một tiết mục hay tạo dấu ấn ở một đêm thi. Khả năng xử lý âm nhạc, nội lực và tiềm năng phát triển thành nghệ sĩ có bản sắc riêng mới là những yếu tố đáng quan tâm.

Sau ba đêm liveshow, Sao Mai 2026 cho thấy những tín hiệu tích cực về chất lượng thí sinh và định hướng đổi mới. Qua góc nhìn của ba giám khảo, có thể thấy giọng hát tốt là nền tảng, nhưng bản lĩnh, cá tính nghệ thuật và khả năng chinh phục công chúng mới là những yếu tố giúp các thí sinh tiến xa. Giá trị của Sao Mai không chỉ nằm ở việc tìm ra người chiến thắng, mà còn ở khả năng phát hiện những nghệ sĩ trẻ đủ năng lực tiếp tục phát triển và đóng góp cho đời sống âm nhạc Việt Nam.

Mời quý khán giả tiếp tục đón xem những liveshow tiếp theo sẽ được THTT trên VTV3 và VTVgo vào 21h Chủ Nhật hàng tuần.

Theo VTV

Nguồn: https://vtv.vn/sao-mai-2026-qua-goc-nhin-ba-giam-khao-chat-luong-dong-deu-ai-se-di-duong-dai-100261019013005135.htm