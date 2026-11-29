[Podcast] Truyện ngắn: Nắng về trên đỉnh Hơ Pùa
(Baothanhhoa.vn) - Có những mất mát khiến con người tưởng như không thể bước tiếp. Có những nỗi đau phải mất rất nhiều thời gian mới có thể nguôi ngoai. Nhưng đôi khi, chính tình yêu thương lại mở ra một con đường mới, giúp con người tìm thấy ánh sáng giữa những tháng ngày tăm tối. Giữa núi rừng Hơ Pùa, sau trận lũ quét kinh hoàng cuốn đi cả một bản làng, Thạo phải đối diện với nỗi đau mất đi những người thân yêu. Anh chọn ở lại nơi nền nhà cũ, sống lặng lẽ cùng ký ức. Cho đến một ngày, sự xuất hiện của cô bé Nhi đã làm thay đổi cuộc đời anh, mang hơi ấm trở lại căn lều nhỏ và đánh thức trong anh khát vọng được yêu thương, chở che. Một câu chuyện về mất mát và hồi sinh, về những trái tim từng tổn thương nhưng vẫn biết tìm đến nhau để sưởi ấm. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe truyện ngắn “Nắng về trên đỉnh Hơ Pùa” của tác giả Hà Đan qua giọng đọc Tuấn Tú.
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