Tân Ninh - vùng đất di sản, điểm đến tâm linh

Tân Ninh là vùng đất hội tụ nhiều giá trị lịch sử và văn hóa truyền thống phong phú. Từ lợi thế đó, thời gian qua, xã luôn chú trọng bảo tồn, phát huy các giá trị này nhằm tạo điểm nhấn để phát triển du lịch tâm linh.

Một góc của Di tích lịch sử - danh lam thắng cảnh địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu, xã Tân Ninh.

Đến tham quan các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn xã Tân Ninh, du khách không thể bỏ qua địa điểm đền Nưa thuộc Di tích lịch sử - danh lam thắng cảnh địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu. Theo tài liệu lưu giữ tại Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Tân Ninh, sau khi Bà Triệu qua đời, Nhân dân trong vùng đã xây dựng đền thờ để tưởng nhớ công lao của bà. Trải qua những biến cố lịch sử đến đầu triều Nguyễn, đền Nưa trở thành phế tích trong niềm tiếc nuối của người dân. Vào năm thứ 5 đời vua Tự Đức triều Nguyễn và năm 1938, đền Nưa được tu bổ, tôn tạo lại nhiều hạng mục. Năm 1993, đền Nưa được công nhận là di tích lịch sử, văn hóa cấp tỉnh nằm trong cụm di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh Cổ Định. Năm 2009, di tích lịch sử - danh lam thắng cảnh địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu, gồm: núi Nưa, đền Nưa, Am Tiên được xếp hạng là di tích cấp quốc gia. Hằng năm, đặc biệt vào dịp lễ hội đền Nưa - Am Tiên diễn ra từ ngày mùng 9 đến 20 tháng Giêng (âm lịch) luôn có đông đảo du khách thập phương đến tham quan, chiêm bái, cầu phúc, cầu an.

Chị Nguyễn Thị Huệ, phường Hạc Thành - du khách đến tham quan di tích lịch sử - danh lam thắng cảnh địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu, chia sẻ: “Mỗi năm, tôi đều dành thời gian đến chiêm bái, vãn cảnh tại đền Nưa - Am Tiên từ 2 đến 3 lần. Không gian nơi đây luôn mang lại cho tôi cảm giác thư thái, trút bỏ mọi muộn phiền của cuộc sống thường nhật. Lần này trở lại, tôi thật sự bất ngờ trước diện mạo mới của khu di tích”.

Thời gian gần đây, Tập đoàn Sun Group đang triển khai Dự án Khu dịch vụ thương mại và cáp treo Am Tiên thuộc Quần thể du lịch tâm linh và di tích lịch sử- danh lam thắng cảnh địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu, với tổng mức đầu tư hơn 35.000 tỷ đồng. Dự án này được kỳ vọng không chỉ là điểm đến của người dân xứ Thanh, mà còn trở thành điểm đến của đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Hiện xã Tân Ninh có 14 di tích, trong đó có 2 di tích quốc gia và 12 di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh. Tự hào về quê hương giàu truyền thống, những năm qua, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã Tân Ninh luôn chú trọng gìn giữ, phát huy giá trị các di tích thông qua những việc làm thiết thực như: Phục dựng lại các lễ hội truyền thống; thành lập ban quản lý, tổ quản lý di tích và ban hành quy chế hoạt động; vận động Nhân dân góp công, góp của tu bổ, tôn tạo các di tích... Nhờ đó, nhiều di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn xã được tu bổ, tôn tạo khang trang, như: đền thờ Luật Quốc Công Lê Thân; đền thờ Trần Khát Chân (Nghè Giáp); đền thờ Lê tộc Công thần Lê Lôi; chùa Hoa Cải..., đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng sinh hoạt văn hóa, tâm linh của Nhân dân.

Ông Lê Đức Phúc, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Tân Ninh chia sẻ: Xã tiếp tục tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm của Nhân dân trong việc bảo vệ và phát huy các giá trị di tích. Bên cạnh đó, xã đã báo cáo đề xuất danh mục bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích giai đoạn 2027-2030, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để trình UBND tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ kinh phí trùng tu, tôn tạo các di tích đền thờ Lê Bật Tứ, nhóm nghệ thuật điêu khắc đá Vực Bưu. Kết nối di tích lịch sử - danh lam thắng cảnh địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu, gồm: núi Nưa, đền Nưa, Am Tiên với các di tích trên địa bàn xã để xây dựng các điểm đến, tăng tính trải nghiệm cho du khách. Tập trung đẩy mạnh quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, các giá trị văn hóa, lịch sử tiêu biểu và sự thân thiện, mến khách của con người, vùng đất Tân Ninh.

Bài và ảnh: Hải Anh