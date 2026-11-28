Nhiều cơ hội kết nối du lịch Thanh Hóa - Lâm Đồng

Theo đánh giá của các doanh nghiệp lữ hành, hai tỉnh Thanh Hóa và Lâm Đồng sở hữu những lợi thế du lịch khác biệt, có khả năng bổ trợ cho nhau để hình thành các hành trình trải nghiệm hấp dẫn. Từ thúc đẩy kết nối hàng không đến liên kết sản phẩm, mở rộng thị trường khách, sự hợp tác giữa hai địa phương đang từng bước mở thêm cơ hội phát triển mới cho hoạt động du lịch.

Đại diện Vietravel chi nhánh Thanh Hóa ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với doanh nghiệp du lịch tỉnh Lâm Đồng (tháng 10/2026).

Không gian biển xanh, những di sản văn hóa giàu giá trị và cảnh quan sinh thái khu vực miền núi đặc sắc là những lợi thế làm nên sức hút của du lịch Thanh Hóa. Trong khi đó, Lâm Đồng lại hấp dẫn du khách bởi khí hậu cao nguyên mát mẻ, cảnh quan thiên nhiên thơ mộng, các khu nghỉ dưỡng và loại hình du lịch canh nông đặc trưng. Hai vùng đất với những sắc thái riêng, đặc biệt là khoảng cách địa lý, song có nhiều điểm giao thoa để cùng tạo nên những sản phẩm du lịch giàu sức hấp dẫn. Đáng chú ý, sự kết hợp giữa biển và cao nguyên, giữa khám phá di sản với nghỉ dưỡng, trải nghiệm thiên nhiên và văn hóa bản địa có thể tạo nên những hành trình hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu đa dạng thị trường khách.

Thực tế, xu hướng lựa chọn những hành trình kết hợp nhiều điểm đến và loại hình trải nghiệm đang mở ra cơ hội cho các địa phương tăng cường liên kết. Thay vì chỉ quảng bá riêng lẻ từng điểm đến, việc xây dựng các tour liên tuyến sẽ giúp doanh nghiệp lữ hành mở rộng lựa chọn cho khách hàng, đồng thời tạo điều kiện để các địa phương chia sẻ nguồn khách, khai thác tốt hơn những lợi thế sẵn có.

Đây cũng là nội dung được đặt ra tại Hội nghị xúc tiến đầu tư du lịch và kết nối phát triển đường bay Thanh Hóa - Lâm Đồng (tháng 10/2026). Tuy nhiên, để những hành trình liên tuyến trở thành lựa chọn thuận tiện đối với du khách, vấn đề giao thông kết nối, đặc biệt là đường hàng không có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Bởi, khoảng cách địa lý giữa Thanh Hóa và Lâm Đồng hiện vẫn là một trở ngại đối với việc tổ chức tour cũng như hoạt động đi lại, giao thương. Việc sớm khôi phục đường bay giữa Cảng Hàng không (CHK) quốc tế Liên Khương - CHK Thọ Xuân vì thế được kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian di chuyển, tạo điều kiện thuận lợi để trao đổi khách hai chiều, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp du lịch hai địa phương.

Chia sẻ bên lề hội nghị, ông Nghiêm Đình Hiếu, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho rằng, hai tỉnh cần phối hợp xây dựng các chương trình kích cầu, tour du lịch liên tuyến, sản phẩm du lịch đặc trưng và hoạt động quảng bá chung. Cùng với đó, tăng cường kết nối doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, đơn vị vận chuyển nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và sức cạnh tranh của các điểm đến. Ông Hiếu cũng bày tỏ kỳ vọng, việc tăng cường kết nối với Thanh Hóa sẽ giúp Lâm Đồng mở rộng thị trường khách du lịch, nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm đặc trưng và gia tăng cơ hội hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp hai địa phương.

Mong muốn kết nối cũng được cộng đồng doanh nghiệp lữ hành quan tâm. Ông Tưởng Hữu Lập, Tổng Giám đốc Công ty Du lịch và Sự kiện Tam Anh (Lâm Đồng) đánh giá: “Đây là hướng hợp tác có nhiều tiềm năng. Hiện một số doanh nghiệp đang tích cực khai thác thị trường khách từ Lâm Đồng đến Thanh Hóa thông qua việc kết nối với một số tỉnh lân cận. Tuy nhiên, để việc trao đổi khách thuận lợi hơn, cần sớm đưa trở lại khai thác đường bay Lâm Đồng - Thanh Hóa. Đồng thời, các hãng hàng không, đơn vị khai thác CHK, doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú cần sớm phối hợp đánh giá nhu cầu thị trường, xây dựng phương án khai thác khả thi. Hướng đến hình thành các gói dịch vụ kết hợp vé máy bay, lưu trú, vận chuyển, tham quan và trải nghiệm nhằm mang đến những trải nghiệm hấp dẫn đối với du khách”.

Không chỉ mở ra cơ hội phát triển du lịch, việc tăng cường kết nối giữa hai địa phương còn tạo điều kiện thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư và mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa. Phát biểu tại hội nghị xúc tiến đầu tư du lịch và kết nối phát triển đường bay Thanh Hóa - Lâm Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng khẳng định: Thanh Hóa luôn rộng mở chào đón các nhà đầu tư, doanh nghiệp Lâm Đồng và các địa phương đến tìm hiểu cơ hội đầu tư, hợp tác kinh doanh tại tỉnh. Đồng chí tin tưởng những thỏa thuận, biên bản ghi nhớ hợp tác được ký kết tại hội nghị sẽ sớm được cụ thể hóa thành các chương trình hợp tác, dự án đầu tư thiết thực; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của VCCI và các chi nhánh trong kết nối doanh nghiệp, giới thiệu đối tác, xúc tiến đầu tư, thương mại giữa Thanh Hóa - Lâm Đồng và các địa phương khác.

Bài và ảnh: Hoài Anh