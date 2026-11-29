Giải thưởng Sử học Phạm Thận Duật 2026: Tôn vinh nghiên cứu của 5 tân tiến sỹ

Ngày 29/11, tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội), Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam phối hợp với Quỹ Giải thưởng Phạm Thận Duật tổ chức Lễ trao Giải thưởng Sử học Phạm Thận Duật lần thứ XXV, năm 2026.

Ban tổ chức trao giải Nhì cho các tác giả. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Phát biểu tại buổi lễ, Giáo sư, Tiến sỹ, Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Văn Kim, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam cho hay đây là dịp tri ân danh nhân Phạm Thận Duật, đồng thời ghi nhận những thành quả nghiên cứu lịch sử của các tiến sỹ.

Đây là lễ trao giải đầu tiên sau Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031. Trong nhiệm kỳ này, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng, uy tín của Giải thưởng, gắn với việc khuyến học, khuyến tài và phát triển đội ngũ các nhà sử học trẻ.

Giáo sư, Tiến sỹ, Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Văn Kim, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam phát biểu. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Năm nay, 5 luận án tiến sỹ sử học được lựa chọn trao giải, gồm 2 giải Nhì và 3 giải Ba (không có giải Nhất).

Hai giải Nhì thuộc về các công trình: Luận án “Đào tạo cán bộ trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954)” của Tiến sỹ Tạ Thị Nghĩa Thục (Trường Sỹ quan Chính trị, Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam) và luận án “Làng Cổ Bôn (Đông Thanh, Đông Sơn, Thanh Hóa) từ thành lập đến giữa thế kỷ XIX” của Tiến sỹ Trịnh Tiến Dũng (Trung tâm Bảo tồn Di sản, Bảo tàng và Thư viện Thanh Hoá, Trường Đại học Hồng Đức).

Ban tổ chức trao giải Ba cho các tác giả. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ba giải Ba được trao cho các công trình: Luận án “Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên (1964-1975)” của Tiến sỹ Trần Quốc Dũng (Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam); luận án “Công tác chỉnh Đảng trong kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1951 đến năm 1953” của Tiến sỹ Nguyễn Mạnh Hà (Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng) và luận án “Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lãnh đạo xây dựng nông thôn mới từ năm 2010 đến năm 2020” của Tiến sỹ Bùi Hữu Thêm (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh).

Các luận án được trao giải năm nay đề cập đến nhiều lĩnh vực: Lịch sử làng xã, lịch sử quân sự, lịch sử Đảng, công tác đào tạo cán bộ và xây dựng nông thôn mới./.

Phạm Thận Duật (1825-1885) là nhà yêu nước, nhà sử học, nhà văn hóa tiêu biểu của Việt Nam thế kỷ XIX, quê ở thôn Yên Mô Thượng (nay là thôn Đông Sơn, xã Yên Mạc, tỉnh Ninh Bình). Năm 1850, ông đỗ cử nhân, sau đó được bổ làm Giáo thụ phủ Đoan Hùng, rồi Tri châu Tuần Giáo. Dưới triều vua Tự Đức, ông giữ nhiều trọng trách trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, ngoại giao và quốc phòng. Năm 1885, khi thực dân Pháp chiếm kinh thành Huế, ông cùng đại thần Tôn Thất Thuyết phò vua Hàm Nghi, tham gia phong trào Cần Vương chống Pháp. Khi ra Bắc chiêu tập nghĩa sỹ, ông bị thực dân Pháp bắt và đưa đi đày. Ông qua đời ngày 29/11/1885. Giải thưởng Sử học Phạm Thận Duật ra đời từ năm 2000 là giải thưởng đầu tiên trong lĩnh vực sử học ở Việt Nam có phạm vi xét chọn trên toàn quốc. Qua 24 lần trao giải, tính đến năm 2024, đã có 131 tiến sỹ được vinh danh. Một số công trình được trao giải đã được xuất bản, góp phần bổ sung tư liệu và nâng cao nhận thức về lịch sử dân tộc.

Theo TTXVN