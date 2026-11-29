22 năm Festival Hoa Đà Lạt: Bản hòa ca của Hoa và Nhạc

Khi làn sương mỏng cuối tháng 11 bắt đầu giăng mờ trên từng triền dốc, đánh thức những mùa hoa cao nguyên vào độ đẹp nhất, phố núi Đà Lạt - Lâm Đồng lại rộn ràng nhịp đếm ngược hướng về đêm khai mạc 20/12/2026. Hơn 2 thập kỷ từ hạt mầm khởi nguyên năm 2004, qua bước hồi sinh rực rỡ năm 2022 đến cú chuyển mình sáng tạo năm 2024, Festival Hoa Đà Lạt chưa bao giờ chỉ là chuyện của những sắc màu. Đó là bản trường ca bất tận được dệt nên từ giọt mồ hôi người giữ đất, giai điệu di sản ngân vang và lời mời gọi ấm áp từ xứ sở ngàn hoa gửi tới bạn bè muôn phương.

Đêm khai mạc Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VIII năm 2019 để lại ấn tượng bởi lần đầu tiên sân khấu ứng dụng công nghệ hiện đại. (Ảnh: Tư liệu)

Khi làn sương mỏng cuối tháng 11 bắt đầu giăng mờ trên từng triền dốc, đánh thức những mùa hoa cao nguyên vào độ đẹp nhất, phố núi Đà Lạt - Lâm Đồng lại rộn ràng nhịp đếm ngược hướng về đêm khai mạc 20/12/2026. Hơn 2 thập kỷ từ hạt mầm khởi nguyên năm 2004, qua bước hồi sinh rực rỡ năm 2022 đến cú chuyển mình sáng tạo năm 2024, Festival Hoa Đà Lạt chưa bao giờ chỉ là chuyện của những sắc màu. Đó là bản trường ca bất tận được dệt nên từ giọt mồ hôi người giữ đất, giai điệu di sản ngân vang và lời mời gọi ấm áp từ xứ sở ngàn hoa gửi tới bạn bè muôn phương.

Từ luống cày lặng lẽ đến bản định danh "đất lành" (2004 - 2019)

Có những miền đất chỉ cần khẽ gọi tên, lòng người đã tự khắc dịu lại. Đà Lạt những ngày giáp hội vẫn giữ nguyên vẻ bình dị ấy: cái se lạnh đặc trưng len lỏi qua từng con dốc nhỏ, tiếng thông reo vi vu trong gió đại ngàn, và những mùa hoa lặng lẽ nối tiếp nhau khoe sắc. Ít ai biết, ẩn sau vẻ kiêu sa của từng cánh hoa e ấp là cả hành trình nhọc nhằn, chắt chiu từ bàn tay chai sạn của những người nông dân tháng năm bám đất giữ nghề.

Để tôn vinh mạch nguồn lặng lẽ ấy, từ tiếng vang của Lễ hội Sắc hoa Đà Lạt năm 2004 , cao nguyên Lâm Đồng chính thức khai sinh thương hiệu Festival Hoa Đà Lạt vào năm 2005 với lời chào mở màn đầy thương mến: “Đà Lạt - Điểm hẹn muôn sắc hoa” .

Không gian trưng bày hoa nghệ thuật bên bờ hồ Xuân Hương trong những kỳ Festival Hoa Đà Lạt đầu tiên - nơi đặt nền móng tôn vinh nghề trồng hoa truyền thống của người dân phố núi. (Du khách tham quan Festival Hoa Đà Lạt 2024. Ảnh: Tư liệu)

Suốt chặng đường 8 kỳ tổ chức định kỳ trước năm 2022, mỗi mùa hội đi qua là một lần Đà Lạt tự làm mới mình qua những chủ đề giàu chất thơ: từ “Hoa Đà Lạt - Tôi yêu bạn” , “Đà Lạt - Thành phố ngàn hoa” đến “Tây Nguyên - Âm vang tiếng gọi đại ngàn” hay “Hoa Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” . Đặc biệt từ năm 2017, sự kiện lần đầu tiên hợp nhất Tuần Văn hóa Trà và Tơ lụa Bảo Lộc , dệt nên thế kiềng ba chân vững chãi cho nông sản đặc thù của tỉnh, tạo bệ phóng cho những bước tiến mang tầm vóc quốc tế sau này.

Khúc hoan ca hồi sinh sau những ngày trầm lắng (2022)

Chính nền tảng di sản bền bỉ ấy đã giúp phố núi bứt phá ngoạn mục tại Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX năm 2022 ( “Đà Lạt - Thành phố bốn mùa hoa” ) như một khúc hoan ca hồi sinh mãnh liệt sau đại dịch Covid-19.

Lần đầu tiên, lễ hội vượt khỏi khuôn khổ vài ngày ngắn ngủi để trải dài trọn vẹn 2 tháng (từ đầu tháng 11 đến hết 31/12/2022) với 9 chương trình chính, 12 chương trình hưởng ứng cùng hơn 30 hoạt động từ Đà Lạt đến Bảo Lộc.

Đêm khai mạc Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX năm 2022 tại quảng trường Lâm Viên mở đầu chuỗi sự kiện kéo dài 2 tháng, đánh dấu bước phục hồi ấn tượng của du lịch Lâm Đồng với hơn 1,5 triệu lượt khách. (Ảnh: Hoàng Anh)

Mỗi sự kiện của mùa hoa 2022 đều mang trọn thông điệp chữa lành và kết nối. Đêm khai mạc 18/12 tại quảng trường Lâm Viên đánh thức mọi giác quan bằng sự giao thoa giữa cồng chiêng Tây Nguyên trầm hùng và nghệ thuật đương đại bên bờ hồ Xuân Hương lộng gió.

Những không gian hoa nghệ thuật ngoài trời, triển lãm hoa quốc tế tại vườn hoa thành phố đã biến phố núi thành bảo tàng sống động kể câu chuyện vượt khó của người trồng hoa.

Lần đầu tiên, Lễ hội khinh khí cầu thắp lên khát vọng bay cao, Phố trà - cà phê - rượu vang ủ ấm lòng lữ khách, còn đêm nghệ thuật “Bảo Lộc - Hương trà, sắc tơ” cùng giao lưu Đà Lạt - Chuncheon (Hàn Quốc) rộng mở vòng tay bè bạn. Cú hích ấy đã đưa hơn 1,5 triệu lượt du khách cùng 51 đoàn khách trong và ngoài nước tìm về với phố núi ngàn hoa.

Vũ điệu ánh sáng trên bầu trời di sản UNESCO (2024)

Từ cú hích hồi sinh mạnh mẽ sau đại dịch, Festival Hoa Đà Lạt lần thứ X năm 2024 (tháng 12/2024) với chủ đề “Hoa Đà Lạt - Bản giao hưởng sắc màu” mở ra một diện mạo hoàn toàn mới. Đây là kỳ lễ hội đầu tiên diễn ra sau khi Đà Lạt chính thức ghi danh vào Mạng lưới các Thành phố sáng tạo toàn cầu của UNESCO trong lĩnh vực Âm nhạc.

Màn trình diễn hàng trăm thiết bị bay không người lái (drone light) tái hiện biểu tượng hoa Dã Quỳ trên nền nhạc cồng chiêng tại Festival Hoa Đà Lạt lần thứ X năm 2024, khẳng định dấu ấn Thành phố sáng tạo Âm nhạc của UNESCO. (Ảnh: Tư liệu)

Với 10 chương trình chính và 12 chương trình hưởng ứng, hoa và âm nhạc lần đầu tiên hòa quyện làm một. Ngay trong đêm khai mạc 5/12, màn trình diễn drone light với hàng trăm thiết bị bay không người lái đã vẽ lên bầu trời đêm biểu tượng hoa Dã Quỳ, núi Lang Biang và đàn T’rưng trên nền nhạc cồng chiêng phối khí hiện đại - cuộc đối thoại đầy kiêu hãnh giữa di sản ngàn đời và công nghệ tương lai.

Dòng chảy cảm xúc ấy tiếp tục lan tỏa qua Carnaval đường phố Hoa và Di sản, Liên hoan các ban nhạc “Giai điệu bazan” , cùng những không gian sắp đặt hoa thân thiện môi trường tại các làng hoa Vạn Thành, Thái Phiên, Hà Đồng và Hội thảo quốc tế về du lịch xanh.

Quả ngọt từ tư duy đổi mới ấy là con số 2 triệu lượt khách chỉ trong tháng lễ hội, doanh thu xã hội trên 3.600 tỷ đồng và dấu mốc Lâm Đồng đón vị khách thứ 10 triệu trong năm 2024.

Hẹn về mùa hoa thứ XI: Khi mỗi hiên nhà đầy ắp SẮC hương (2026)

Từ dấu ấn sáng tạo của năm 2024, Festival Hoa Đà Lạt tiếp tục chứng minh sức hấp dẫn khi chưa bao giờ lặp lại chính mình; mùa sau luôn kế thừa tinh hoa mùa trước để nâng tầm giá trị mới. Theo thông báo kết luận chính thức của Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh Lâm Đồng, tuần lễ cao điểm của Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 mang chủ đề “Đà Lạt - Bản giao hòa của sắc hoa và âm nhạc” sẽ diễn ra trên quy mô toàn tỉnh từ ngày 20/12 đến hết 31/12/2026.

Đêm khai mạc trọng thể bừng sáng vào tối chủ nhật 20/12/2026 tại quảng trường Lâm Viên (phường Xuân Hương - Đà Lạt), truyền hình trực tiếp trên sóng VTV, LTV cùng màn bắn pháo hoa tầm thấp nghệ thuật mở màn và khép lại bằng đêm nghệ thuật Chào năm mới 2027 vào tối 31/12.

Người dân các phường, xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tích cực chỉnh trang đường phố, chăm sóc các tiểu cảnh hoa hưởng ứng phong trào “Người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa, cây xanh”, sẵn sàng cho đêm khai mạc Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI vào tối 20/12/2026

Điểm chạm cảm xúc khác biệt nhất của mùa hội thứ XI nằm ở tinh thần làm chủ của người dân. Chiến dịch “Người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa, cây xanh” đang lan tỏa sâu rộng đến nhiều xã, phường trong tỉnh, biến mỗi con dốc, hiên nhà thành những khu vườn nhỏ đầy ắp sắc hương.

Riêng tại làng hoa Vạn Thành (phường Cam Ly - Đà Lạt), khoảng 1,7 ha không gian hoa đang gấp rút hoàn thiện để mở cửa miễn phí đón khách; các tiểu cảnh cũng được chăm chút kỹ lưỡng để giữ trọn nét tươi tắn từ lễ hội xuyên qua Tết Nguyên đán.

Hẹn về với Lâm Đồng dịp cuối năm 2026, du khách sẽ chạm vào bức tranh thiên nhiên đang vào độ đẹp nhất: từ đồi cỏ hồng Masara bồng bềnh trong sương sớm vùng Tà Năng, sắc đỏ vàng rực rỡ của rừng lá phong bên mặt hồ Tuyền Lâm.., cho đến những thung lũng nhà lồng rực sáng ánh đèn đêm ấp ủ triệu nhành hoa chờ ngày khai hội.

Giữa không gian khoáng đạt ấy, tiếng kèn Jazz trầm ấm của Lễ hội Nhạc Jazz Việt Nam sẽ quyện vào tiếng cồng chiêng đại ngàn của Lễ hội Văn hóa Thổ cẩm Việt Nam lần thứ III , cùng 12 chương trình chính và 30 chương trình hưởng ứng như Không gian hoa quanh hồ Xuân Hương, Triển lãm hoa, cây cảnh quốc tế hay Phiên chợ Rau - Hoa và sản phẩm OCOP.

Nhiều địa điểm giữa trung tâm Đà Lạt (Lâm Đồng) rực rỡ sắc màu của hoa, chuẩn bị cho Festival Hoa Đà Lạt

Mỗi kỳ Festival là một lần bà con làng hoa chúng tôi tự hào khoe với bạn bè bốn phương thành quả lao động của mình. Năm nay, nhà nào cũng chăm chút từng nhành hoa, chậu hoa trong vườn trước ngõ, chỉ mong du khách về đây thấy Đà Lạt đẹp hơn, hiền hòa và mến khách hơn. Bà Nguyễn Thị Phượng - người có mấy mươi năm gắn bó với làng hoa Vạn Thành (phường Cam Ly - Đà Lạt) mộc mạc trải lòng

Đi qua hành trình 22 năm bền bỉ vun trồng, Festival Hoa Đà Lạt hôm nay đã vượt khỏi khuôn khổ một sự kiện văn hóa - du lịch để trở thành biểu tượng của sự sáng tạo và lòng mến khách. Mỗi mùa hội đi qua đều kết tinh thành những giá trị trường tồn: đó là niềm tự hào lấp lánh trên đôi tay cần mẫn của người làm nghề, là thanh âm di sản ngân vang giữa đại ngàn và cốt cách hiền hòa, thanh lịch của người Lâm Đồng.

Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 tiếp tục tôn vinh vẻ đẹp của hoa, nghề trồng hoa

Khi những chùm pháo hoa khai mạc rực sáng trên bầu trời quảng trường Lâm Viên vào tối 20/12 tới đây, cao nguyên Đà Lạt lại rộng mở vòng tay đón bạn bè muôn phương.

Hãy một lần hẹn về với Đà Lạt - Lâm Đồng giữa mùa hoa nở, để chạm vào bản giao hòa của sắc hoa và âm nhạc, sưởi ấm lòng mình bên chén trà B’Lao giữa chiều sương, và thấy lòng bình yên như trở về nhà!

Văn Hùng - Báo Lâm Đồng

Nguồn: https://baolamdong.vn/22-nam-festival-hoa-da-lat-ban-hoa-ca-cua-hoa-va-nhac-476188.html