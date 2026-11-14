“Điểm hẹn” văn hóa, du lịch hấp dẫn dịp cuối năm

Những tháng cuối năm, du lịch Thanh Hóa tiếp tục làm mới sức hút bằng chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch diễn ra tại nhiều địa phương. Từ không gian biển sôi động đến những bản làng vùng cao, mỗi “điểm hẹn” đều kỳ vọng mang đến những trải nghiệm thú vị, níu chân du khách trên hành trình khám phá xứ Thanh.

Khu Du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông - điểm hẹn văn hóa, du lịch hấp dẫn của xứ Thanh. Ảnh: hoài anh

Trong tháng 11 này, một cuộc hẹn với âm nhạc được đông đảo Nhân dân và du khách mong chờ đó là Gala Sao Mai năm 2026. Chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức, dự kiến diễn ra từ 21 giờ - 22 giờ 30 phút, ngày 15/11, tại Quảng trường biển, phường Sầm Sơn. Đây là lần đầu tiên chương trình Gala Sao Mai được tổ chức tại Thanh Hóa, quy tụ top 16 thí sinh Sao Mai 2026 cùng 11 nghệ sĩ khách mời nổi tiếng, hứa hẹn mang đến những màn trình diễn đặc sắc và nhiều khoảnh khắc âm nhạc đáng nhớ.

Cùng với âm nhạc, trong khuôn khổ các hoạt động diễn ra từ ngày 13 - 15/11 tại phường Sầm Sơn, tỉnh sẽ tổ chức trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP cùng nhiều hoạt động văn hóa, xúc tiến du lịch. Đáng chú ý là chương trình Carnival đường phố và biểu diễn nghệ thuật sân khấu hóa nhân vật, sự kiện lịch sử kết hợp trò diễn dân gian, chương trình biểu diễn kỵ binh. Sự đan xen giữa âm nhạc, nghệ thuật đường phố, những câu chuyện lịch sử và sắc màu văn hóa truyền thống được kỳ vọng sẽ tạo nên không gian trải nghiệm đa dạng, tăng sức hấp dẫn cho điểm đến.

Nếu ngược ngàn đến với Khu Du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông, du khách sẽ có dịp hòa mình vào một không gian văn hóa đặc sắc. Từ ngày 16 - 18/11, “Ngày hội du lịch cộng đồng Pù Luông” với chuỗi hoạt động như: trình diễn, giới thiệu và bán các sản phẩm truyền thống phục vụ khách du lịch; phiên chợ vùng cao; hội diễn văn nghệ quần chúng “Sắc màu Pù Luông”; trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc tỉnh Thanh Hóa... cùng các trò chơi dân gian đặc sắc. Đặc biệt, phiên chợ vùng cao và các hoạt động trải nghiệm sẽ tạo điều kiện để du khách trực tiếp giao lưu, thưởng thức ẩm thực, lựa chọn sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Phó Chủ tịch UBND xã Pù Luông Nguyễn Nam Phong cho biết: “Thông qua ngày hội, địa phương kỳ vọng tạo thêm điểm nhấn thu hút du khách, nhất là thị trường khách quốc tế trong những tháng cuối năm; đồng thời khuyến khích người dân tham gia phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Đây cũng là dịp để quảng bá hình ảnh Pù Luông thân thiện, giàu bản sắc, từng bước xây dựng thương hiệu điểm đến du lịch cộng đồng hấp dẫn”.

Theo lịch sự kiện đã được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố, trong 2 tháng cuối năm 2026, tại các địa phương trong tỉnh sẽ diễn ra 12 sự kiện văn hóa, du lịch. Đáng chú ý, các hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11/2026 tổ chức tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành sẽ là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Thông qua các hoạt động trình diễn, giao lưu, giới thiệu văn hóa truyền thống, ngày hội góp phần lan tỏa tình yêu di sản, nâng cao ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa trong đời sống đương đại.

Quảng trường biển Sầm Sơn - nơi sẽ diễn ra Gala Sao Mai năm 2026 vào tối ngày 15/11.

Đáng chú ý, chuỗi các sự kiện văn hóa, du lịch cuối năm còn hướng đến việc đa dạng hóa trải nghiệm, đưa du lịch đến gần hơn với các giá trị văn hóa, nghề truyền thống và đời sống sản xuất của người dân. Tại xã Thiệu Trung, chương trình khai trương sản phẩm du lịch “Một ngày làm thợ đúc đồng” lần đầu tiên được tổ chức, hướng đến những trải nghiệm mới, giúp du khách tìm hiểu nghề đúc đồng truyền thống, trực tiếp quan sát các công đoạn chế tác và khám phá sự khéo léo, tài hoa của những người thợ làng nghề. Đây không chỉ là hoạt động quảng bá nghề truyền thống mà còn hướng tới tạo thêm lựa chọn cho các chương trình tham quan, trải nghiệm văn hóa tại địa phương.

Trong tháng 12, “Tuần Du lịch Thanh Hóa” tại Trung tâm thương mại Aeon Mall cũng là một trong những hoạt động đáng chú ý. Chương trình hướng đến quảng bá du lịch Thanh Hóa tại thị trường thu hút đông đảo người tiêu dùng, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận du khách, kết nối hoạt động xúc tiến với nhu cầu trải nghiệm, mua sắm. Khép lại năm 2026, chương trình nghệ thuật chào năm mới với chủ đề “Hello 2027 - Thanh Hóa bừng sáng tương lai” tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành, hứa hẹn tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi, chào đón năm mới.

Ông Lê Xuân Thảo, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thanh Hóa, cho rằng: “Việc tổ chức các sự kiện văn hóa, du lịch vào thời điểm cuối năm không chỉ tạo thêm sản phẩm phục vụ du khách mà còn góp phần duy trì sức hút của điểm đến giai đoạn thấp điểm. Nhân dịp này, Hiệp hội Du lịch Thanh Hóa sẽ tổ chức đón đoàn famtrip với sự tham gia của các doanh nghiệp lữ hành, cơ quan báo chí nhằm khảo sát, trải nghiệm, quảng bá các điểm đến và dịch vụ du lịch. Qua đó, góp phần thúc đẩy kết nối, xây dựng thêm các chương trình tham quan phù hợp, tạo động lực cho hoạt động du lịch những tháng cuối năm”.

Bài và ảnh: Hoài Anh