3 lý do DANAGO “ghi điểm” với du khách MICE Đà Nẵng 2026

Kinh nghiệm điều hành các đoàn quy mô lớn, đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp và giá tour tốt là ba lý do giúp DANAGO ghi điểm với du khách MICE Đà Nẵng trong năm 2026.

Thống kê những năm gần đây cho thấy, DANAGO đã đồng hành và phục vụ thành công nhiều đoàn khách MICE tầm cỡ, với chương trình tham quan kết hợp hội nghị, team building và gala dinner tại Đà Nẵng.

Trong đó, nổi bật nhất phải kể đến đoàn Detech Motor (550 khách), Herbalife (350 khách), Rikkeisoft (300 khách) hay Hukan Việt Nam (250 khách). Từ khâu xây dựng kịch bản đến vận hành thực tế, DANAGO luôn chú trọng từng chi tiết để mang đến trải nghiệm đáng giá cho du khách. Điều đó đã tạo nên sức hút cho dịch vụ tour MICE Đà Nẵng của họ.

Đoàn MICE PARAMAX tham gia tour 3 ngày 2 đêm của DANAGO.

Năng lực tổ chức đoàn quy mô lớn

Nhiều năm trở lại đây, du lịch MICE đã trở thành thị trường rất quan trọng tại Đà Nẵng. Thành phố được đánh giá là một điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn. Bên cạnh đó, Đà Nẵng còn có ưu thế sẵn có về cảnh quan thiên nhiên, di sản và văn hóa. Hệ thống hạ tầng lưu trú cùng nghỉ dưỡng tại đây cũng phát triển nhanh chóng.

Dù vậy, số lượng đơn vị hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực MICE lại hạn chế. Nguyên nhân chủ yếu đến từ những đòi hỏi chuẩn mực và khắt khe của thị trường dành cho loại hình du lịch này.

Với hơn 15 năm kinh nghiệm tổ chức và điều hành các đoàn quy mô lớn tại Đà Nẵng, DANAGO rất am hiểu về nhu cầu tổ chức du lịch khen thưởng, hội nghị, sự kiện... của doanh nghiệp. Do đó, họ luôn đưa ra những tư vấn hữu ích nhằm tiết kiệm ngân sách và đảm bảo chất lượng trải nghiệm cho mỗi đoàn khách.

Đoàn Herbalife 350 khách trong City Tour Đà Nẵng.

Tổ chức tour MICE cho đoàn 550 khách

Trong những năm gần đây, DANAGO đã phục vụ nhiều đoàn MICE với số lượng khách vô cùng ấn tượng.

Nổi bật trong đó là đoàn Detech Motor – thương hiệu sản xuất xe điện hàng đầu miền Bắc – với hơn 550 khách tham gia tour 4 ngày 3 đêm tại Đà Nẵng. Đoàn khách đã tham quan phố cổ Hội An cổ kính và thưởng ngoạn vẻ đẹp tiên cảnh của Bà Nà Hills. Đoàn còn tham dự hội nghị khách hàng tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana tiêu chuẩn 5 sao.

Không thể không nhắc đến chương trình 2 ngày 1 đêm tại VinWonders Nam Hội An diễn ra vào tháng 8-2025 dành cho 300 nhân sự của Rikkeisoft. Đêm gala do DANAGO khéo léo tổ chức đã tạo nên không khí gắn kết tuyệt vời, tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực cho từng thành viên.

Đoàn Hukan 250 khách tham gia tour Đà Nẵng 3 ngày 2 đêm.

Một hành trình MICE đặc sắc khác là chuyến du ngoạn 3 ngày 2 đêm đến Đà Nẵng vào tháng 7-2026 của hơn 250 thành viên Công ty Phan Anh - Chuyên nhập khẩu và phân phối dụng cụ tay cầm chất lượng cao Hukan Việt Nam. Chương trình kết hợp hài hòa giữa các hoạt động tham quan, hội nghị và gala dinner, mang đến sự hài lòng trọn vẹn cho các khách hàng tham dự.

Vào tháng 9-2026, DANAGO tiếp tục tổ chức sự kiện hội nghị khách hàng kết hợp City Tour cho đoàn 350 khách Herbalife. Chương trình thành công đã gây được tiếng vang lớn trên thị trường MICE. Đoàn khách vô cùng vừa ý với những trải nghiệm.

Chinh phục khách hàng bằng sự chuyên nghiệp

Chuyên nghiệp là lời ngợi khen mà khách hàng thường dành cho DANAGO. Đơn vị đã xây dựng một đội ngũ nhân viên trẻ trung, giàu sức sáng tạo và luôn hết lòng phục vụ khách hàng.

Mọi chương trình MICE đều được họ lên kế hoạch thật chi tiết, theo kiểu “đo ni đóng giày” để lồng ghép khéo léo câu chuyện và văn hóa riêng của từng doanh nghiệp. Nhờ đó, mỗi thành viên khi tham gia tour luôn cảm thấy gắn kết, tự hào với thương hiệu của mình và có thêm năng lượng tích cực khi trở lại làm việc.

DANAGO đã xây dựng quy trình tổ chức tour đoàn quy mô lớn khá bài bản với đầy đủ các bộ phận chuyên trách như: kinh doanh làm việc với khách hàng, điều hành tour, điều hành hướng dẫn viên, tổ chức sự kiện... Công việc luôn có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận, đảm bảo mọi chuyến đi đều diễn ra thuận lợi và trọn vẹn.

DANAGO tổ chức hội nghị khách hàng cho đoàn Hukan Việt Nam.

Khách hàng tin chọn với 885 đánh giá 5 sao trên Google Maps

Tại những thành phố nổi tiếng về du lịch MICE như Đà Nẵng thì DANAGO luôn có ưu thế ở khâu tổ chức và hậu cần. Hơn 15 năm hình thành và phát triển tại Đà Nẵng, họ chẳng khác nào một “thổ địa” thực thụ khi sở hữu mạng lưới đối tác lâu năm đi kèm dịch vụ tốt, giá cả hợp lý

Uy tín thương hiệu của DANAGO được thể hiện rõ qua sự ghi nhận của du khách cùng đối tác. Theo khảo sát của phóng viên Báo và Phát thanh truyền hình Thanh Hóa, tính đến ngày 30-10-2026, địa điểm của DANAGO trên Google Maps đã nhận được 885 đánh giá 5 sao tuyệt đối. Dù là khách hàng mới hay đã gắn bó nhiều năm, họ vẫn luôn tìm thấy nhiều trải nghiệm mới mẻ và hấp dẫn từ thương hiệu lữ hành mà mình yêu thích.

Đoàn Rikkeisoft 300 khách tham gia gala dinner.

Hoạt động du lịch MICE của DANAGO còn thu hút sự quan tâm lớn từ báo chí. Hơn 50 cơ quan báo chí uy tín đã đưa tin về các chương trình do đơn vị thực hiện, góp phần lan tỏa hình ảnh chuyên nghiệp và năng lực tổ chức quy mô lớn của doanh nghiệp.

Trong bối cảnh thị trường cạnh tranh cùng nhiều tên tuổi quen thuộc như VINAGO, DNG Travel hay DANACAR, thì DANAGO vẫn khẳng định chỗ đứng là công ty lữ hành đáng tin cậy nhờ hệ sinh thái dịch vụ trọn gói, quy trình hoàn thiện và đặc biệt là đội ngũ nhân sự trẻ, tận tâm.

Thời điểm cuối năm là “giai đoạn vàng” để các tổ chức, doanh nghiệp lên kế hoạch cho chuyến du lịch MICE khen thưởng cán bộ nhân viên. Với năng lực sẵn có, DANAGO sẵn sàng đồng hành để mang đến những hành trình ấn tượng, hấp dẫn với mức giá hợp lý.