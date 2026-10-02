Sắc màu văn hóa dân gian giữa Lam Kinh trong ngày hội

Từ những thanh âm rộn ràng của tiếng trống, tiếng nhạc đến sắc phục truyền thống, những động tác múa, trò diễn dân gian..., không gian Lễ hội Lam Kinh như được đánh thức bởi một dòng chảy văn hóa vừa thân thuộc, vừa sống động.

Video: Khai mạc Lễ hội Lam Kinh năm 2026.

Giữa những hàng cây xanh, mái điện cổ kính và không gian trầm mặc của vùng đất phát tích triều hậu Lê, đông đảo người dân, du khách tìm về dự hội.

Chương trình khai mạc, chính lễ đã diễn ra vào sáng 2/10 tại sân rồng, Chính điện Lam Kinh.

Các đội tế, đội rước mặc trang phục truyền thống uy nghiêm, rước kiệu từ đền thờ vua Lê Thái Tổ và đền thờ Trung Túc vương Lê Lai tiến về khu vực sân rồng, Chính điện Lam Kinh.

Nghi thức rước kiệu diễn ra trọng thể.

Trong không gian ngày hội, những câu chuyện về vùng đất Lam Sơn không chỉ được nhắc lại qua các nghi lễ tưởng niệm mà còn được chuyển tải bằng ngôn ngữ của sân khấu, âm nhạc và các loại hình văn hóa dân gian.

Chương trình sân khấu hóa tái hiện cuộc khởi nghĩa Lam Sơn có sự đổi mới về nội dung, lấy sự kiện, nhân vật làm trung tâm, đồng thời kết nối với ý tưởng dân gian đương đại và lồng ghép yếu tố văn hóa dân gian thời hậu Lê.

Một trong những điểm nhấn tạo nên sắc màu riêng cho Lễ hội Lam Kinh năm nay là các hoạt động trình diễn trò chơi, trò diễn dân gian - những di sản văn hóa phi vật thể của Thanh Hóa.

Người dân và du khách được thưởng thức các loại hình nghệ thuật như trò Xuân Phả, Pôồn Pôông, Ngũ trò Viên Khê, hát chèo... trong lễ khai mạc Lễ hội Lam Kinh.

Giữa không gian cổ kính của Lam Kinh, những điệu múa dân gian, tiếng trống và tiếng nhạc mang đến sự tươi vui, rộn ràng.

Những bộ trang phục truyền thống của đồng bào các dân tộc vùng cao Thanh Hóa được trình diễn, tạo thêm sắc màu cho không gian lễ hội.

Sự hiện diện của đông đảo công chúng khiến các tiết mục dân gian không chỉ là phần trình diễn phục vụ lễ hội mà còn trở thành những cuộc gặp gỡ giữa di sản và người xem, giữa truyền thống và đời sống đương đại.

Đông đảo người dân, du khách chăm chú theo dõi các tiết mục đặc sắc diễn ra trong lễ khai mạc.

Lễ hội Lam Kinh năm 2026 được tổ chức không chỉ nhằm tưởng nhớ Anh hùng dân tộc Lê Lợi, các vua Lê, tướng sĩ và Nhân dân có công trong lịch sử, mà còn hướng tới việc khơi dậy những giá trị văn hóa truyền thống, quảng bá hình ảnh Lam Kinh và Thanh Hóa đến với người dân, du khách.

Phương Đỗ - Hoàng Đông