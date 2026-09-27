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Chiêm ngưỡng vẻ đẹp bên trong Chính điện Lam Kinh

Đặng Trung - Hoàng Đông
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(Baothanhhoa.vn) - Chính điện Lam Kinh gây ấn tượng với quy mô kiến trúc gỗ lim lớn cùng hệ thống nội thất chạm khắc cầu kỳ, sơn son thếp vàng, tạo nên không gian uy nghi giữa vùng đất gắn với vương triều hậu Lê.

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp bên trong Chính điện Lam Kinh

Chính điện Lam Kinh gây ấn tượng với quy mô kiến trúc gỗ lim lớn cùng hệ thống nội thất chạm khắc cầu kỳ, sơn son thếp vàng, tạo nên không gian uy nghi giữa vùng đất gắn với vương triều hậu Lê.

Video: Chiêm ngưỡng vẻ đẹp bên trong Chính điện Lam Kinh.

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp bên trong Chính điện Lam Kinh

Chính điện Lam Kinh nằm trong Khu di tích lịch sử, văn hóa và kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Lam Kinh, tỉnh Thanh Hóa. Theo Ban Quản lý Di sản Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa, công trình dài 51m, rộng 31m, cao 25m, gồm 7 gian, 2 tầng, mái lợp ngói vảy.

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp bên trong Chính điện Lam Kinh

Đây là công trình kiến trúc bằng gỗ lim xanh có quy mô lớn nhất Việt Nam với khối lượng gỗ hơn 2.000m3. Không gian bên trong nổi bật với hệ thống cấu kiện gỗ được chạm khắc công phu, xen giữa những mảng sơn son, thếp vàng.

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp bên trong Chính điện Lam Kinh

Nhiều chi tiết trong chính điện được phủ màu vàng, từ cấu kiện kiến trúc đến các vật dụng và đồ thờ, tạo nên vẻ bề thế cho không gian trung tâm.

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp bên trong Chính điện Lam Kinh

Những đường nét chạm khắc trên cột, kèo và các chi tiết nội thất được thực hiện cầu kỳ, tạo nên vẻ tinh xảo cho công trình.

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp bên trong Chính điện Lam Kinh

Khu vực đặt ngai vua là một trong những điểm nhấn thu hút du khách khi tham quan chính điện. Các chi tiết trang trí mang vẻ quyền uy, tôn nghiêm.

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp bên trong Chính điện Lam Kinh

Long sàng cùng các đồ vật trong không gian thờ tự góp phần tái hiện vẻ trang nghiêm của một công trình gắn với vương triều hậu Lê.

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp bên trong Chính điện Lam Kinh

Những linh vật được tạo hình cầu kỳ, nổi bật giữa không gian nội thất chủ yếu bằng gỗ.

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp bên trong Chính điện Lam Kinh

Cùng với các vật dụng bằng gỗ là các đồ vật bằng đồng.Chiêm ngưỡng vẻ đẹp bên trong Chính điện Lam Kinh

Một số đèn trong chính điện được thiết kế cách điệu, nổi bật với những hoa văn được chăm chút đến từng chi tiết.

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp bên trong Chính điện Lam Kinh

Sử sách ghi chép, Lam Kinh vốn là đất Lam Sơn, quê hương của Anh hùng dân tộc Lê Lợi. Năm 1428, Lê Lợi lên ngôi hoàng đế, lập nên vương triều hậu Lê, đóng đô ở Đông Đô, lấy niên hiệu Thuận Thiên, đặt tên nước là Đại Việt.

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp bên trong Chính điện Lam Kinh

Năm 1430, Lê Thái Tổ đổi tên Lam Sơn thành Lam Kinh. Từ đó, nhiều điện, miếu được xây dựng tại đây, gắn với hai chức năng chính là nơi thờ các thái hoàng, thái hậu và điểm nghỉ chân của các vua Lê khi về cúng bái tổ tiên.

Đặng Trung - Hoàng Đông

Từ khóa:

#Lam Kinh #Chiêm ngưỡng vẻ đẹp #Dát vàng #Không gian #Kiến trúc #Ấn tượng #Vùng đất #Nội thất #chạm khắc cầu kỳ #hệ thống

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