Quyết liệt đấu tranh với hành vi mua bán hóa đơn, trốn thuế

Cùng với sự phát triển của hoạt động sản xuất, kinh doanh, tình hình vi phạm pháp luật về thuế, mua bán trái phép hóa đơn trên địa bàn tỉnh vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.

Lực lượng công an thi hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can về các tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.

Theo nhận định của các cơ quan chức năng, thủ đoạn của các đối tượng chủ yếu là lợi dụng sự thông thoáng của cơ chế, chính sách trong đăng ký kinh doanh để thành lập doanh nghiệp nhưng không hoạt động sản xuất, kinh doanh mà để mua, bán hóa đơn giá trị gia tăng và trốn thuế nhằm thu lợi bất chính. Để che giấu hành vi phạm tội và đối phó với các cơ quan chức năng, các đối tượng thường sử dụng phương thức, thủ đoạn tinh vi như: đăng ký thành lập “công ty ma”, đăng ký mã số thuế, đăng ký sử dụng hóa đơn, sau đó tổ chức bán hóa đơn hàng loạt với số lượng, doanh số lớn rồi bỏ trốn; lợi dụng hoạt động sản xuất, kinh doanh để mua bán hóa đơn với hình thức nâng khống giá trị hàng hóa mua bán trên các hóa đơn... Đáng chú ý, cùng với sự phát triển của thương mại điện tử, nguy cơ trốn thuế trong hoạt động kinh doanh trên môi trường mạng cũng đặt ra nhiều vấn đề mới. Bán hàng qua mạng xã hội, livestream, sàn thương mại điện tử ngày càng phổ biến, trong khi vẫn có trường hợp doanh thu lớn nhưng không đăng ký, kê khai thuế hoặc cố tình không kê khai đầy đủ doanh thu từ bán hàng, quảng cáo và cung cấp dịch vụ trực tuyến.

Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về thuế, Công an tỉnh đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương, nòng cốt là Phòng Cảnh sát Kinh tế chủ động phối hợp với ngành liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật trong hoạt động kinh tế, kinh doanh đến các cơ sở, chủ doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Bên cạnh đó, tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thanh tra, kiểm tra thuế và kê khai thuế tại các đơn vị, doanh nghiệp nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, chấn chỉnh các vi phạm, không để xảy ra phức tạp, gây mất an ninh trật tự. Mặt khác, chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, tập trung điều tra, làm rõ các vụ án, chuyên án, bắt giữ các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Chỉ tính riêng từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng công an trong tỉnh đã phát hiện, khởi tố gần 10 vụ, trên 20 bị can phạm tội về mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế. Điển hình, ngày 15/1/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố 3 bị can gồm Nguyễn Xuân Biên, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Cường Minh; Vũ Thị Hường, Phó tổng Giám đốc và Lê Thị Ban, kế toán công ty, về tội “Trốn thuế”. Các đối tượng bị xác định đã không xuất hóa đơn, không kê khai doanh thu từ hoạt động cho thuê ki-ốt tại các chợ do doanh nghiệp quản lý nhằm trốn nghĩa vụ thuế. Tương tự, ngày 24/1/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khởi tố 3 bị can tại Công ty CP Đầu tư và Thương mại Huy Hoàn về các tội “Trốn thuế” và “Mua bán trái phép hóa đơn”, bước đầu xác định số tiền trốn thuế khoảng 4,2 tỷ đồng. Gần đây, ngày 15/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án xảy ra tại Công ty CP Xây dựng và Thí nghiệm công trình Miền Trung, khởi tố 9 bị can về các tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” theo quy định tại Điều 341 và Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Để phòng ngừa rủi ro pháp lý, Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân cần thực hiện đầy đủ việc đăng ký, kê khai, nộp thuế; xuất hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; quản lý, lưu giữ hóa đơn, chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng quy định. Tuyệt đối không mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, không cho thuê, cho mượn hoặc mua bán thông tin cá nhân để thành lập doanh nghiệp cho người khác sử dụng. Đối với cá nhân, hộ kinh doanh trên môi trường mạng, cần nhận thức rõ hoạt động bán hàng qua facebook, tiktok, zalo, livestream hay các sàn thương mại điện tử đều phải thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định. Không nên vì lợi ích trước mắt mà cố tình che giấu doanh thu, không xuất hóa đơn hoặc tiếp tay cho các hành vi gian lận thuế.

Bài và ảnh: Quốc Hương