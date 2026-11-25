BĐBP Thanh Hóa bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép hơn 90kg động vật hoang dã

Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa vừa chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ một đối tượng vận chuyển trái phép hơn 90kg động vật hoang dã từ Lào về Việt Nam.

Lực lượng chức năng lấy lời khai của đối tượng để làm rõ vụ việc.

Thực hiện kế hoạch của Bộ Tư lệnh BĐBP về tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên các tuyến biên giới, tại Km 63+200, Quốc lộ 15C, thuộc bản Táo, xã Trung Lý, lực lượng phòng, chống tội phạm BĐBP tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang Lương Văn An (sinh năm 1990, trú tại bản Lách, xã Mường Chanh) đang vận chuyển trái phép động vật hoang dã.

Đối tượng Lương Văn An bị bắt giữ cùng hơn 90kg động vật hoang dã.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 36 cá thể rùa còn sống và nhiều cá thể cầy đã chết, được sơ chế, cấp đông. Tổng trọng lượng số động vật hoang dã thu giữ trên 90kg.

Tại cơ quan chức năng, bước đầu Lương Văn An khai nhận mua số động vật hoang dã trên từ Lào, đưa về Việt Nam để tiêu thụ. Khi đang trên đường vận chuyển thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

BĐBP tỉnh Thanh Hóa đang hoàn chỉnh hồ xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Hải Chuyền - Trương Tùng (CTV)