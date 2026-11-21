Hoa Lộc xây dựng địa bàn không ma túy

Xác định xây dựng “xã không ma túy” là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, gắn với phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân, xã Hoa Lộc đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường công tác phòng, chống ma túy một cách bài bản, lâu dài và bền vững.

Công an xã Hoa Lộc ra quân triển khai Đề án 2873 của UBND tỉnh Thanh Hóa về xây dựng “xã, phường không ma túy".

Xã Hoa Lộc có đường tỉnh 526, Quốc lộ 10, tuyến đường ven biển, Cảng cá Hòa Lộc và cụm công nghiệp, có nhiều người dân ở các địa phương khác đến sinh sống và làm việc. Xã được xác định là địa bàn phức tạp về an ninh trật tự.

Để giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội ngay từ cơ sở, cấp ủy, chính quyền xã Hoa Lộc cùng lực lượng công an xã đặt ra yêu cầu phải chủ động nhận diện nguy cơ, không để tội phạm ma túy lợi dụng các yếu tố phức tạp nêu trên để hoạt động. Xã đã xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công cho từng lực lượng, từng thôn theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”. Cấp ủy trực tiếp chỉ đạo, chính quyền tổ chức thực hiện, các tổ chức đoàn thể đảm nhận vai trò tuyên truyền, vận động Nhân dân. Lực lượng công an xã giữ vai trò nòng cốt trong tham mưu và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, quản lý địa bàn, đối tượng. Quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của xã là “lấy phòng ngừa làm chính, lấy cơ sở làm trọng tâm và lấy Nhân dân làm chủ thể”. Đây cũng là bước đi có ý nghĩa quan trọng, tạo hành lang pháp lý vững chắc để triển khai các giải pháp đồng bộ.

Theo ông Hoàng Viết Tuân, Phó Chủ tịch UBND xã Hoa Lộc: “Đảng ủy ban hành nghị quyết, UBND xã đã xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công rõ trách nhiệm cho từng lực lượng và từng thôn. Mục tiêu của địa phương là không để phát sinh người nghiện mới, không có điểm, tụ điểm phức tạp. Xã coi nhiệm vụ nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân là “lá chắn mềm” trong công tác phòng, chống ma túy”.

Thượng tá Bùi Văn Minh, Trưởng Công an xã Hoa Lộc, cho biết: "Thực hiện Kế hoạch 192 của UBND tỉnh và Đề án 3822 của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2025–2030, Công an xã Hoa Lộc đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền ban hành nhiều chương trình hành động cụ thể, huy động cả hệ thống chính trị và người dân cùng tham gia phòng, chống ma túy. Công an xã phối hợp với Trường THCS Hoa Lộc tổ chức 6 buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy cho hơn 2.500 học sinh, giáo viên tại 6 phân hiệu. Đồng thời, đăng tải nội dung trên fanpage “Công an xã Hoa Lộc”, triển khai tuyên truyền định kỳ trên hệ thống loa ở các thôn 2 lượt/tuần. Tổ chức lễ mít tinh và giải chạy bộ hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống ma túy; phân công báo cáo viên giàu kinh nghiệm trực tiếp sinh hoạt tại các buổi họp thôn để tuyên truyền pháp luật, răn đe và giáo dục số đối tượng có nguy cơ dễ sa ngã; tổ chức cho các hộ dân ký cam kết tham gia phong trào “Nói không với ma túy” và thôn đăng ký xây dựng mô hình “Thôn, tổ an ninh xã hội không có ma túy”.

Công an xã đã tham mưu cho Chủ tịch UBND xã ban hành Quyết định thành lập các tổ rà soát, huy động các lực lượng công an xã, bí thư, trưởng thôn, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự các thôn tiến hành tổng rà soát tất cả các đối tượng trên địa bàn quản lý. Cụ thể, nhóm người nghiện, sử dụng, sau cai 17 người; thanh thiếu niên hư 13 người; đối tượng tiền án tiền sự, nguy cơ cao 60 người...

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt, trên địa bàn xã Hoa Lộc chưa xuất hiện tụ điểm hay đối tượng phức tạp về hình sự và ma túy; chưa để xảy ra vụ án, vụ việc nào liên quan đến ma túy. “Là địa bàn nhiều năm qua không có tệ nạn, tụ điểm về ma túy nhưng chính quyền địa phương cũng nhận thức, xây dựng “xã không ma túy” là nhiệm vụ lâu dài, không thể chủ quan, lơ là. Xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quản lý chặt chẽ địa bàn, phát huy vai trò của Nhân dân và các tổ chức đoàn thể, quyết tâm giữ vững địa bàn an toàn, không ma túy”, ông Hoàng Viết Tuân, Phó Chủ tịch UBND xã Hoa Lộc khẳng định.

Bài và ảnh: Tiến Đạt