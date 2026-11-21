Đào tạo và hỗ trợ đào tạo nghề cụ thể theo từng địa bàn, nhóm ngành nghề Giáo dục 15:32 17/11/2026 Đào tạo nghề cho lao động nông thôn, người dân tộc thiểu số và các đối tượng chính sách luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm chỉ đạo, nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng nông thôn, miền núi và đồng bào dân tộc thiểu số, giúp người lao động có việc làm và thu nhập ổn định.

Thu thập dữ liệu trái phép: có thể bị phạt đến 120 triệu đồng! Văn bản pháp luật 08:00 14/11/2026 (Baothanhhoa.vn) - Việc tự ý thu thập, sử dụng dữ liệu cá nhân hoặc làm rò rỉ thông tin nhạy cảm có thể dẫn đến những mức xử phạt rất nặng. Các quy định cụ thể được nêu tại Nghị định 363/2026/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 11/11/2026.