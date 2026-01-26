Quyền Tổng thống Venezuela nói bất đồng với Mỹ sẽ được giải quyết bằng ngoại giao

Ngày 25/1, Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez cho biết, các bất đồng với Mỹ sẽ được giải quyết thông qua các kênh ngoại giao.

Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez cho biết, các bất đồng với Mỹ sẽ được giải quyết thông qua các kênh ngoại giao. Ảnh: Caraotadigital.

Phát biểu tại một sự kiện với công nhân dầu khí ở nhà máy lọc dầu Puerto La Cruz, miền đông bắc Venezuela, bà Rodríguez nói, chính phủ của bà sẽ xử lý những tranh chấp kéo dài với Washington “đối mặt trực tiếp” thông qua cái mà bà gọi là ngoại giao Bolivar. Bà Rodríguez nói: “Chúng tôi không sợ hãi, bởi điều phải gắn kết chúng ta như một dân tộc là bảo đảm hòa bình và ổn định cho đất nước này” .

Bà Rodríguez cho biết chính phủ Venezuela sẵn sàng trực tiếp giải quyết tình hình, đồng thời viện dẫn các cơ chế quốc tế về giải quyết tranh chấp. Bà cũng nhấn mạnh rằng đất nước sẽ không bị khuất phục trước các sức ép từ bên ngoài, đồng thời kêu gọi sự gắn kết xã hội.

Trong bài phát biểu, bà Rodríguez nhắc lại tác động của vụ việc quân sự ngày 3/1, dẫn tới việc Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro cùng phu nhân, đồng thời là nghị sĩ, bà Cilia Flores, bị bắt giữ. Bà mô tả đây là một hành động chưa từng có tiền lệ tại khu vực.

Quyền Tổng thống Delcy Rodríguez tại sự kiện được tổ chức tại nhà máy lọc dầu Puerto La Cruz. Ảnh: En.ultimasnoticias.com.

Kết thúc, bà Delcy Rodríguez tiếp tục kêu gọi các lực lượng chính trị trong nước chấm dứt sự phụ thuộc vào các chỉ đạo từ bên ngoài, ưu tiên đối thoại nội bộ để vượt qua cuộc khủng hoảng hiện nay.

Bà nói: “Đã đủ những mệnh lệnh từ Washington đối với các chính sách ở Venezuela; chính trường Venezuela phải tự giải quyết những khác biệt và xung đột nội bộ của mình”.

Quyền Tổng thống kết luận bằng lời kêu gọi thực hành chính trị vì Venezuela, đồng thời khẳng định rằng đoàn kết dân tộc là con đường duy nhất để bảo vệ chủ quyền của đất nước.

Thanh Vân

Nguồn: ultimasnoticia