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Quyền lợi và trách nhiệm của công dân khi tham gia trên môi trường số

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Công dân có quyền quản lý việc khai thác, sử dụng dữ liệu cá nhân của mình, được tiếp cận sử dụng các dịch vụ số và được pháp luật bảo vệ trước các hành vi xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp.

Quyền lợi và trách nhiệm của công dân khi tham gia trên môi trường số

Công dân có quyền quản lý việc khai thác, sử dụng dữ liệu cá nhân của mình, được tiếp cận sử dụng các dịch vụ số và được pháp luật bảo vệ trước các hành vi xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp.

Quyền lợi và trách nhiệm của công dân khi tham gia trên môi trường số

Quyền lợi và trách nhiệm của công dân khi tham gia trên môi trường số

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP về phát triển công dân số. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2026 đến ngày 28/2/2027.

Theo Nghị quyết, Chính phủ quy định lấy ngày 15/10 hằng năm là Ngày Công dân số Việt Nam.

Về quyền lợi và trách nhiệm của công dân khi tham gia trên môi trường số, Nghị quyết quy định công dân có quyền quản lý việc khai thác, sử dụng dữ liệu cá nhân của mình, được tiếp cận sử dụng các dịch vụ số và được pháp luật bảo vệ trước các hành vi xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của mình trên môi trường số.../.

Theo TTXVN

Từ khóa:

#Công dân #Môi trường #Trách nhiệm #sử dụng #Nghị quyết #Pháp luật #Khai thác #Hành vi #Dịch vụ #Lợi ích

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