Quốc hội Venezuela thông qua thỏa thuận dầu mỏ quy mô lớn với Mỹ

Quốc hội Venezuela vừa thông qua thỏa thuận dầu mỏ với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, mở đường để Washington tiếp cận khoảng 1/5 trữ lượng dầu của Venezuela trong khuôn khổ một thỏa thuận có thời hạn lên tới 100 năm và được kỳ vọng thúc đẩy mạnh sản lượng dầu của quốc gia Nam Mỹ này.

Quốc hội Venezuela thông qua thỏa thuận dầu mỏ với Mỹ, mở đường để Washington tiếp cận khoảng 1/5 trữ lượng dầu của Venezuela. Ảnh: Quốc hội Venezuela.

Theo Reuters, thỏa thuận cho phép công ty dầu khí tư nhân North American Blue Energy Partners (NABEP) nhận quyền khai thác 17 mỏ dầu của Venezuela trong thời hạn 100 năm. Các mỏ này được cho là nắm giữ khoảng 65 tỷ thùng trữ lượng dầu đã được chứng minh. Nhiều cơ sở trước đây do các công ty Nga và Trung Quốc vận hành.

Theo các điều khoản được công bố, Chính phủ Mỹ sẽ có quyền sở hữu 35% cổ phần tại NABEP và quyền mua 20% sản lượng dầu của doanh nghiệp này với giá bằng chi phí sản xuất. Mỹ cũng được trao quyền ưu tiên mua phần sản lượng còn lại trong trường hợp cần thiết.

Thỏa thuận được thông qua trước chuyến thăm Caracas của Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright. Ông Wright ngày 2/9 cho biết các thỏa thuận mới dự kiến được công bố tại Venezuela có thể giúp sản lượng dầu của nước này tăng hơn gấp đôi trong vài năm tới. Ông cho rằng dòng vốn đầu tư tư nhân từ Mỹ sẽ giúp mở rộng sản xuất, tạo thêm việc làm và cơ hội kinh tế cho người dân Venezuela.

Sản lượng dầu của Venezuela từng vượt 3 triệu thùng/ngày vào cuối những năm 1990, nhưng giảm mạnh sau nhiều năm thiếu đầu tư, quản lý yếu kém và tác động của các biện pháp trừng phạt của Mỹ. Hiện sản lượng của nước này vào khoảng 1,1-1,2 triệu thùng/ngày. Chính quyền Tổng thống Trump kỳ vọng việc tăng nguồn cung từ Venezuela sẽ góp phần giảm giá nhiên liệu tại Mỹ, đồng thời hạn chế ảnh hưởng của Nga và Trung Quốc trong ngành dầu khí Venezuela.

Theo Nhà Trắng, NABEP dự kiến đầu tư tới 100 tỷ USD vào cơ sở hạ tầng dầu khí của Venezuela. Doanh nghiệp này cũng được dự báo sẽ đóng khoảng 200 tỷ USD tiền thuế và tiền bản quyền trong 25 năm đầu.

Bích Hồng

Nguồn: Reuters, Euronews, APT.