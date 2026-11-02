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Quốc hội thảo luận về Luật Đầu tư, Luật hiến lấy ghép mô, Luật Luật sư

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Trong phiên buổi sáng 2/11, các đại biểu thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư; dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác.

Quốc hội thảo luận về Luật Đầu tư, Luật hiến lấy ghép mô, Luật Luật sư

Trong phiên buổi sáng 2/11, các đại biểu thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư; dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác.

Quốc hội thảo luận về Luật Đầu tư, Luật hiến lấy ghép mô, Luật Luật sư

Công nhân Công ty may sản xuất các sản phẩm. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 2/11, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc của Kỳ họp thứ hai, (Quốc hội khóa XVI) với nhiều nội dung quan trọng liên quan đến dự án Luật Đầu tư (sửa đổi); Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi); dự án Luật Luật sư (sửa đổi); dự án Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi)

Trong phiên làm việc buổi sáng, các đại biểu thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư.

Bộ trưởng Bộ Tài chính phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Sau giờ nghỉ giải lao, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi).

Bộ trưởng Bộ Y tế phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Trong phiên làm việc buổi chiều, các đại biểu thảo luận ở hội trường về dự án Luật Luật sư (sửa đổi).

Bộ trưởng Bộ Tư pháp phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Tiếp tục chương trình, các đại biểu thảo luận ở hội trường về dự án Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi).

Bộ trưởng Bộ Tư pháp phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu./.

Theo TTXVN

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#Quốc hội khóa XVI #Dự án luật #Luật Đầu tư #Quốc hội thảo luận #Đại biểu quốc hội #Luật sư #Giải trình #Bộ trưởng bộ tài chính #Buổi sáng #đầu tư Dự án

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