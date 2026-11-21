Tổ dân phố Xuân Minh tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Chiều 21/11, Tổ dân phố (TDP) Xuân Minh, phường Hạc Thành tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Dự ngày hội có lãnh đạo Ủy ban MTTQ phường Hạc Thành cùng đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tổ dân phố.

Tiết mục văn nghệ tại ngày hội.

Các đại biểu và Nhân dân tổ dân phố Xuân Minh dự ngày hội.

Tại ngày hội, các đại biểu và Nhân dân đã cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026), đồng thời đánh giá kết quả xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo cộng đồng trên địa bàn.

Tổ dân phố Xuân Minh có diện tích 143 ha, được hình thành trên cơ sở hợp nhất địa bàn hai khu đô thị Vinhomes Star City và Eurowindow, với 556 hộ, 1.322 nhân khẩu và 49 đảng viên. Ngay sau khi công bố quyết định thành lập ngày 30/6/2026, tổ dân phố đã kiện toàn Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận, Tổ trưởng tổ dân phố và các chi hội đoàn thể, bảo đảm hoạt động ổn định, thông suốt.

Đại diện Ban Cán sự tổ dân phố Xuân Minh báo cáo tại ngày hội.

Ngay sau lễ công bố quyết định ngày 30/6/2026, TDP Xuân Minh đã kiện toàn Chi bộ đảng, Ban Công tác Mặt trận, Tổ trưởng tổ dân phố và các chi hội đoàn thể, đảm bảo hoạt động thông suốt, không gián đoạn.

Công tác vận động các loại quỹ đền ơn đáp nghĩa, vì người nghèo, khuyến học... đạt kết quả tích cực, với tổng số tiền 32,5 triệu đồng, xếp thứ hai toàn phường. Có 95% số hộ đăng ký danh hiệu “Gia đình văn hóa”; việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội được quan tâm. 100% hộ dân ký cam kết đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, phân loại rác tại nguồn; duy trì thu gom rác thải, chăm sóc cây xanh, giữ gìn cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp.

Lãnh đạo MTTQ phường Hạc Thành phát biểu chung vui với Nhân dân tổ dân phố Xuân Minh.

Cùng với đó, tổ dân phố thường xuyên phối hợp với Công an phường và lực lượng bảo vệ nội khu tuần tra, kiểm soát địa bàn; hướng dẫn cư dân thực hiện khai báo tạm trú, tạm vắng, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID theo Đề án 06.

Công tác tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các khu chung cư thương mại, nhà ở xã hội và khu nhà liền kề được tăng cường. Các mô hình “Tổ liên gia tự quản”, “Tổ liên gia an toàn PCCC” và hệ thống camera an ninh tiếp tục được duy trì, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Lãnh đạo MTTQ phường Hạc Thành tặng hoa chúc mừng cán bộ, Nhân dân tổ dân phố Xuân Minh tại ngày hội.

Tại ngày hội, tổ dân phố Xuân Minh đã phát động phong trào thi đua năm 2027, kêu gọi cán bộ, đảng viên và Nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, chung sức xây dựng tổ dân phố ngày càng phát triển, an toàn, ấm no, hạnh phúc.

Tiến Đông