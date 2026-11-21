Nghị quyết 59/2026/QH16: Doanh nghiệp được ưu đãi thuế, người dân thêm cơ hội phát triển du lịch

Nghị quyết số 59/2026/QH16 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp, người dân và hợp tác xã. Các chính sách tập trung tháo gỡ khó khăn về thủ tục đầu tư, ưu đãi thuế, hỗ trợ phát triển sản phẩm, đào tạo lao động và mở rộng đầu ra cho sản phẩm địa phương.

Du khách về Di sản Thành Nhà Hồ tham quan, tìm hiểu những giá trị lịch sử, văn hóa trong dịp Quốc khánh 2/9. Ảnh: Hoàng Đông

Ngày 21/11/2026, Quốc hội thông qua Nghị quyết số 59/2026/QH16 về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/1/2027 đến hết ngày 31/12/2036, áp dụng trên phạm vi cả nước, với điều kiện và mức hỗ trợ cụ thể đối với từng nhóm đối tượng.

Nhiều chính sách ưu đãi dành cho doanh nghiệp

Thuận lợi hơn khi đầu tư: Một trong những điểm đáng chú ý của Nghị quyết là tạo thuận lợi hơn cho hoạt động đầu tư du lịch. Theo đó, các dự án du lịch đủ điều kiện được thực hiện đồng thời, liên thông các thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng và môi trường. Đối với dự án chất lượng cao, dự án động lực và dự án động lực mang tính chiến lược, nhà đầu tư còn được hỗ trợ phát triển hạ tầng, ưu tiên quảng bá và kết nối thị trường.

Được ưu đãi thuế, tiền thuê đất: Về chính sách thuế và tiền thuê đất, các hạng mục du lịch đủ điều kiện thuộc dự án động lực có thể được hưởng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp đến 10% trong 5 năm, đồng thời được miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định.

Đối với dự án động lực mang tính chiến lược, mức ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp có thể lên tới miễn thuế tối đa 4 năm và giảm tối đa 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo.

Đáng chú ý, khách sạn nghỉ dưỡng từ 4 sao tại trung tâm du lịch, khu du lịch quốc gia, có mật độ xây dựng gộp dưới 25%, được xem xét giảm tối đa 30% tiền thuê đất trong 5 năm đối với phần diện tích cảnh quan, cây xanh, mặt nước và không gian chung không kinh doanh trực tiếp.

Có cơ hội phát triển sản phẩm và đón thêm khách: Nghị quyết cũng tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển sản phẩm du lịch mới, mở rộng thị trường khách. Theo đó, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam đầu tư mô hình du lịch mới đủ điều kiện được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm, giảm 50% trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập từ mô hình đó.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp hàng không, lữ hành mở mới hoặc khôi phục đường bay đưa khách đến địa phương được hỗ trợ theo chính sách của tỉnh.

Ảnh: Nguyễn Đạt

Với người dân, hộ kinh doanh và hợp tác xã

Không chỉ hướng đến doanh nghiệp, Nghị quyết 59/2026/QH16 còn dành nhiều chính sách hỗ trợ người dân, hộ kinh doanh và hợp tác xã tham gia phát triển du lịch tại địa phương.

Cụ thể, các dự án du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng, du lịch làng nghề quy mô vừa và nhỏ đủ điều kiện được hỗ trợ tiếp cận vốn tín dụng, xây dựng thương hiệu, quảng bá và kết nối thị trường.

Người dân được tham gia quản lý, cung cấp dịch vụ và hưởng lợi theo phương án phân chia lợi ích của dự án. Cùng với đó, địa phương có thể hỗ trợ nâng cấp cơ sở lưu trú cộng đồng, đường giao thông vào điểm du lịch, hệ thống nước sạch và công trình vệ sinh.

Một chính sách đáng chú ý khác là hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực du lịch. Ngân sách nhà nước hỗ trợ đào tạo kỹ năng nghề, ngoại ngữ, quản trị và kỹ năng số cho lao động du lịch Việt Nam; ưu tiên lao động nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số và thành viên hợp tác xã.

Đặc biệt, các dự án chất lượng cao, dự án động lực và dự án động lực mang tính chiến lược phải có ít nhất 20% lao động là người địa phương. Quy định này góp phần mở rộng cơ hội việc làm tại chỗ, tạo điều kiện để người dân tham gia trực tiếp vào hoạt động kinh doanh du lịch, nâng cao thu nhập.

Các sản phẩm OCOP được đưa vào trưng bày, giới thiệu, phục vụ khách tham quan, mua sắm tại Thành nhà Hồ. Ảnh: Nguyễn Đạt

Đối với sản phẩm OCOP, Nghị quyết mở thêm cơ hội tiêu thụ thông qua chính sách hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp lữ hành và cơ sở lưu trú ký hợp đồng mua sản phẩm OCOP dài hạn. Mức hỗ trợ của địa phương được tính theo giá trị hàng hóa thực mua.

Mở rộng trải nghiệm và thuận lợi hơn cho du khách

Đối với du khách, Nghị quyết cũng đưa ra một số cơ chế nhằm đa dạng hóa hoạt động du lịch và thu hút khách quốc tế.

Theo đó, một số tổ hợp biểu diễn, phố lễ hội, khu giải trí có thể được thử nghiệm hoạt động 24/7 theo đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Khách quốc tế có thêm thuận lợi từ chính sách mở rộng miễn thị thực song phương và thí điểm thị thực, cư trú đối với một số nhóm khách lưu trú dài ngày.