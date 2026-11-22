12 thông điệp tiêu biểu từ Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Quản trị an ninh, trật tự trong kỷ nguyên số”

Chiều mai (23/11), tại Học viện An ninh Nhân dân (TP Hà Nội), Bộ Công an sẽ tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Quản trị an ninh, trật tự trong kỷ nguyên số”.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Ban Tổ chức đã triển khai các công tác chuẩn bị và nhận được sự quan tâm đặc biệt của các đồng chí lãnh đạo, đông đảo các chuyên gia, nhà khoa học.

Hơn 100 báo cáo khoa học đã được tập hợp trong Kỷ yếu Hội thảo, trong đó có bài viết của hai đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nhiều Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, các học viện, viện nghiên cứu, địa phương và Công an các đơn vị.

Dưới đây là 12 thông điệp tiêu biểu từ Kỷ yếu Hội thảo được Ban Tổ chức chọn lọc, giới thiệu: