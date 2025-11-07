Quốc hội Peru tuyên bố Tổng thống Mexico Sheinbaum “không được hoan nghênh”

Quốc hội Peru đã thông qua nghị quyết tuyên bố Tổng thống Mexico, bà Claudia Sheinbaum là “nhân vật không được hoan nghênh” tại Peru.

Quang cảnh bên ngoài tòa nhà Quốc hội Peru ở Lima. Ảnh: AFP.

Nghị quyết được thông qua ngày 6/11, chỉ 3 ngày sau khi Lima thông báo cắt đứt quan hệ ngoại giao với Mexico City và là động thái đánh dấu bước leo thang mới trong quan hệ căng thẳng giữa hai quốc gia Nam Mỹ.

Trong nội dung nghị quyết được 67 nghị sĩ ủng hộ, cơ quan lập pháp Peru cáo buộc Tổng thống Sheinbaum đã có những phát biểu được xem là “can thiệp” vào công việc nội bộ của Peru, liên quan đến vụ bắt giữ cựu Tổng thống Pedro Castillo. Quốc hội Peru cho rằng những bình luận của bà Sheinbaum “ảnh hưởng tới thể chế Peru và đi ngược lại nguyên tắc không can thiệp trong quan hệ quốc tế”.

Quyết định của Quốc hội Peru diễn ra trong bối cảnh quan hệ song phương đã căng thẳng sau nhiều tuần trao đổi công kích ngoại giao, bao gồm việc triệu tập đại sứ hai bên để phản đối các phát ngôn chính trị. Giới quan sát nhận định động thái này không chỉ mang tính biểu tượng mà còn là thông điệp chính thức từ Peru về việc bảo vệ chủ quyền và quyền tự quyết trước bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài.

Phản ứng trước động thái trên, Bộ Ngoại giao Mexico khẳng định việc Quốc hội Peru thông qua nghị quyết nói trên “không có giá trị pháp lý trong quan hệ song phương”, đồng thời nhấn mạnh Mexico luôn duy trì lập trường ủng hộ dân chủ và nhân quyền tại khu vực Mỹ Latinh.

Căng thẳng giữa hai nước leo thang kể từ khi bà Dina Boluarte lên nắm quyền Tổng thống Peru sau vụ phế truất ông Castillo năm 2022. Chính quyền Mexico, khi đó do Tổng thống Andrés Manuel López Obrador lãnh đạo đã công khai bày tỏ quan điểm phản đối và trao quy chế tị nạn cho thân nhân của ông Castillo. Sau đó, Peru đã rút Đại sứ tại Mexico về nước và hạ cấp quan hệ hai nước xuống mức đại biện lâm thời.

Các chuyên gia cảnh báo rằng nếu căng thẳng không được hạ nhiệt qua đối thoại hoặc trung gian ngoại giao, mâu thuẫn giữa Peru và Mexico có thể kéo dài, ảnh hưởng đến hình ảnh quốc tế của cả hai nước và tạo ra rủi ro cho các dự án hợp tác khu vực.

Thu Uyên

Nguồn: Reuters