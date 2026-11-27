Quạt trần phòng ngủ cao cấp: Làm mới không gian nghỉ ngơi đón tết

Cuối năm là dịp nhiều gia đình ở Thanh Hóa sửa sang nhà cửa, thay mới đồ đạc để đón tết. Phòng ngủ, nơi nghỉ ngơi riêng tư nhất của mỗi người, thường được chăm chút kỹ lưỡng. Bên cạnh chăn ga, rèm cửa, một chiếc quạt trần phòng ngủ cao cấp mới có thể thay đổi hẳn cảm giác của căn phòng.

Vì sao nên thay quạt cũ trong dịp sửa nhà cuối năm?

Nhiều gia đình vẫn dùng những chiếc quạt đã chạy hàng chục năm: tiếng rè to dần, cánh bám bụi, kiểu dáng không còn hợp với nội thất mới. Khi phòng ngủ được sơn lại, thay rèm và giường mới, chiếc quạt cũ trên trần trở thành chi tiết lạc lõng nhất. Thay một chiếc quạt trần mới vào dịp này vừa đồng bộ với không gian, vừa tận dụng được thời điểm thợ đang thi công trong nhà.

Đây cũng là món quà tết ý nghĩa cho bố mẹ. Một chiếc quạt chạy êm, có điều khiển từ xa giúp ông bà không phải đứng dậy bật tắt, có đèn dịu để đi lại ban đêm an toàn hơn.

Phòng ngủ căn hộ với quạt trần FY588 Plus thân mỏng. Ảnh: Quạt Trần Italia

Phòng ngủ cao cấp cần gì ở một chiếc quạt?

Với phòng ngủ, độ êm luôn được đặt lên hàng đầu. Các mẫu quạt dùng động cơ DC chạy rất êm, có 6 cấp gió để chỉnh mức thật nhẹ cho ban đêm, có hẹn giờ và đảo chiều. Chế độ đảo chiều đặc biệt hữu ích vào những ngày se lạnh cuối năm: quạt kéo không khí lên trần, giúp phân tán hơi ấm mà không tạo gió lùa.

Về thẩm mỹ, phòng ngủ cao cấp thường chuộng tông màu trầm ấm, chất liệu gỗ, da, vải bọc. Quạt có thân màu đồng cát, vàng hồng hoặc cánh gỗ tự nhiên sẽ hài hòa hơn những mẫu quạt nhựa phổ thông.

Gợi ý mẫu quạt trần phòng ngủ theo diện tích

Với phòng ngủ nhỏ khoảng 10–15 m2, các mẫu sải cánh 76 cm là lựa chọn gọn gàng. Mẫu FY561 có thân màu vàng hồng, thân cao khoảng 26 cm, động cơ DC 18W, đèn LED đổi ba màu, mang vẻ sang trọng nhẹ nhàng. Mẫu FY566 có sải cánh 76 cm, động cơ BLDC 30W, đèn LED đổi ba màu trắng, vàng, trung tính, phù hợp phòng khoảng 5–12 m2.

Quạt trần đèn FY561 thân màu vàng hồng cho phòng ngủ. Ảnh: Quạt Trần Italia

Phòng ngủ master rộng khoảng 18–25 m2 có thể chọn mẫu sải 1,32 m. FY588 Plus có thân chỉ cao khoảng 22 cm, động cơ BLDC 55W, đèn LED chính 24W ba màu ánh sáng kèm LED viền 8W, phù hợp cả trần thấp. Nếu yêu thích chất liệu tự nhiên, FY516 với cánh gỗ tự nhiên màu óc chó đậm, sải cánh 1,32 m, thân màu đồng cát sẽ mang lại cảm giác ấm áp, sang trọng.

Quạt trần cánh gỗ tự nhiên FY516 cho phòng ngủ master. Ảnh: Quạt Trần Italia

Ánh sáng ấm áp cho những đêm cuối năm

Tết là dịp cả nhà quây quần, phòng ngủ cũng cần ấm cúng hơn. Các mẫu quạt trần phòng ngủ có đèn hiện nay cho phép chuyển sang ánh vàng khoảng 3000K và giảm độ sáng, tạo không khí thư giãn trước giờ ngủ. Kết hợp với đèn ngủ, đèn bàn nhỏ, căn phòng sẽ có chiều sâu và ấm áp hơn hẳn so với một bóng đèn trắng giữa trần.

Đội ngũ tư vấn, lắp đặt tại showroom Quạt Trần Italia (MILAN). Ảnh: Quạt Trần Italia

Phòng ngủ cho ông bà, bố mẹ dịp Tết

Tết là dịp con cháu về quê sum họp, phòng ngủ của ông bà, bố mẹ thường được sửa sang đầu tiên. Với người lớn tuổi, nên chọn quạt chạy thật êm, có cấp gió rất nhẹ và hẹn giờ tắt, tránh gió mạnh gây cảm lạnh. Điều khiển từ xa giúp bật tắt dễ dàng, đèn tích hợp có ánh vàng dịu giúp đi lại ban đêm an toàn hơn mà không chói mắt.

Thanh Hóa có mùa đông lạnh và những ngày nồm ẩm cuối năm. Lúc này, chế độ đảo chiều của quạt trần rất hữu ích: quạt quay chậm theo chiều kéo không khí lên trên, giúp hơi ấm từ máy sưởi hay điều hòa hai chiều phân bố đều, không khí bớt ẩm mà người nằm không cảm thấy gió lùa. Sang hè, chỉ cần chuyển lại chiều đẩy gió xuống để làm mát.

Đặt quạt đúng chỗ để ngủ ngon

Quạt nên đặt ở tâm phòng hoặc lệch về phía chân giường, tránh treo ngay trên đầu để gió không thổi thẳng vào mặt suốt đêm. Khoảng cách từ cánh quạt tới sàn nên khoảng 2,3 m trở lên. Với phòng có trẻ nhỏ hoặc người cao tuổi, nên để quạt ở cấp gió thấp và hẹn giờ tắt.

Nên vệ sinh cánh quạt định kỳ khoảng vài tháng một lần, nhất là trước Tết khi cả nhà tổng dọn dẹp. Lau cánh bằng khăn ẩm, kiểm tra ốc vít và độ cân bằng giúp quạt luôn chạy êm, không rung lắc và giữ được vẻ mới như ngày đầu lắp đặt.

Chọn nơi mua uy tín

Khi đầu tư quạt cho phòng ngủ, người mua nên chọn sản phẩm nhập khẩu chính hãng, đầy đủ chứng từ CO, CQ, bảo hành động cơ dài hạn và có đội ngũ lắp đặt chuyên nghiệp. Thương hiệu quạt trần cao cấp MILAN, nhập khẩu chính hãng từ Italia, có nhiều mẫu dành riêng cho phòng ngủ, từ tối giản hiện đại đến cánh gỗ tự nhiên, giúp gia đình có thêm lựa chọn cho mùa sửa sang nhà cửa đón tết.