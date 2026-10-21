Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Kinh tế

Thị trường

Quảng bá sản phẩm Thanh Hóa tại Hội chợ Thương mại quốc tế Điện Biên

Lê Hòa
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Nhằm hỗ trợ các HTX đẩy mạnh xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ, Liên minh HTX tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức đoàn tham gia gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP và các sản phẩm đặc sắc của HTX tại Hội chợ thương mại quốc tế Điện Biên 2026.

Quảng bá sản phẩm Thanh Hóa tại Hội chợ Thương mại quốc tế Điện Biên

Nhằm hỗ trợ các HTX đẩy mạnh xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ, Liên minh HTX tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức đoàn tham gia gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP và các sản phẩm đặc sắc của HTX tại Hội chợ thương mại quốc tế Điện Biên 2026.

Quảng bá sản phẩm Thanh Hóa tại Hội chợ Thương mại quốc tế Điện Biên

Đại diện các HTX tham gia trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Điện Biên.

Hội chợ Thương mại quốc tế Điện Biên năm 2026 diễn ra từ ngày 17 - 22/10, với quy mô 230 gian hàng của các doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh đến từ nhiều tỉnh, thành phố trong nước và các doanh nghiệp của Lào, Trung Quốc.

Hội chợ được tổ chức cùng với Hội nghị Xúc tiến đầu tư quốc tế năm 2026 giữa tỉnh Điện Biên (Việt Nam) với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) và tỉnh Luông-Pha-Bang (Lào), tạo thành chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch quan trọng của tỉnh trong năm 2026.

Gian hàng của Liên minh HTX tỉnh Thanh Hóa quy tụ hàng chục mặt hàng nông sản, thực phẩm chế biến, sản phẩm thủ công mỹ nghệ và các sản phẩm đạt chứng nhận OCOP từ 3 sao đến 4 sao của các HTX tiêu biểu trong tỉnh, như: HTX Dịch vụ Nông lâm nghiệp Bình Sơn (xã Thọ Bình); HTX Nông nghiệp Mai An Tiêm (xã Nga Thắng); HTX Dịch vụ nông nghiệp và Thương Mại Yên Lạc (xã Yên Thọ); HTX đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Vinaco (phường Hạc Thành) và HTX Mắc ca Thành Phát Như Xuân (xã Thượng Ninh).

Quảng bá sản phẩm Thanh Hóa tại Hội chợ Thương mại quốc tế Điện Biên

Khách hàng lựa chọn các sản phẩm đến từ các HTX tỉnh Thanh Hóa.

Các sản phẩm của gian hàng Liên minh HTX tỉnh Thanh Hóa như: chè xanh Bình Sơn, miến dong Yên Lạc, các sản phẩm từ thảo dược và nông sản khô đóng gói... thu hút đông đảo du khách và người dân địa phương tham quan, mua sắm.

Bà Nguyễn Thị Hoa, Trưởng phòng Nghiệp vụ, Liên minh HTX tỉnh Thanh Hoá, khẳng định: “Việc tham gia Hội chợ thương mại quốc tế Điện Biên là cơ hội quan trọng giúp các HTX trên địa bàn tỉnh giới thiệu hình ảnh, tiềm năng và chất lượng nông sản Thanh Hóa đến người tiêu dùng khu vực Tây Bắc cũng như bạn bè quốc tế. Đồng thời, tạo điều kiện cho các HTX gặp gỡ, giao thương, tìm kiếm đại lý phân phối và ký kết hợp tác tiêu thụ sản phẩm cũng như có thêm cơ hội đổi mới tư duy sản xuất, cải tiến mẫu mã, bao bì đóng gói để đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị trường”.

Lê Hòa

Tin liên quan:
  • Quảng bá sản phẩm Thanh Hóa tại Hội chợ Thương mại quốc tế Điện Biên
    5 HTX của tỉnh Thanh Hóa tham gia Hội chợ xúc tiến thương mại khu vực kinh tế ...

    Từ ngày 6/3 đến 8/3, Liên minh HTX tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức triển khai 3 gian hàng tiêu chuẩn trưng bày, tiêu thụ sản phẩm tại Hội chợ Xúc tiến thương mại Kinh tế tập thể (KTTT), HTX tại tỉnh Bạc Liêu.

  • Quảng bá sản phẩm Thanh Hóa tại Hội chợ Thương mại quốc tế Điện Biên
    Tích cực xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm nông nghiệp

    Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng và yêu cầu ngày càng cao của thị trường, công tác xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm nông nghiệp được các sở, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp xác định là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao giá trị gia tăng, mở rộng thị trường tiêu thụ và thúc đẩy phát triển nông nghiệp.

  • Quảng bá sản phẩm Thanh Hóa tại Hội chợ Thương mại quốc tế Điện Biên
    Kết nối, quảng bá sản phẩm của khu vực kinh tế tập thể và HTX

    Để tạo điều kiện cho các HTX, tổ hợp tác và đơn vị thành viên có thêm cơ hội quảng bá, giới thiệu, tìm kiếm thị trường tiêu thụ cho sản phẩm và đối tượng khách hàng tiềm năng, những năm gần đây các sở, ngành, địa phương và Liên minh HTX tỉnh đã đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại (XTTM). Đồng thời, đây cũng trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm để đánh giá hiệu quả hoạt động của khu vực kinh tế tập thể, HTX.

Từ khóa:

#Sản phẩm OCOP #tỉnh #Hội chợ thương mại #Quốc tế #Điện biên #Liên minh #HTX nông nghiệp #Nguyễn Thị Hoa #Thanh hóa #Quảng bá

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Công nghiệp nông thôn: Đa dạng ngành nghề, giàu bản sắc

Công nghiệp nông thôn: Đa dạng ngành nghề, giàu bản sắc

Doanh nghiệp
(Baothanhhoa.vn) - Từ những sản phẩm thủ công mỹ nghệ, chế biến thực phẩm truyền thống đến các mặt hàng từ nông sản, dược liệu, công nghiệp nông thôn (CNNT) Thanh Hóa đang ngày càng phong phú về ngành nghề, đa dạng về chủng loại và nâng cao chất lượng. Với sự năng...
“Lá chắn” bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

“Lá chắn” bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Hàng giả và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ ngày càng được sản xuất, kinh doanh với phương thức tinh vi. Không chỉ len lỏi tại cửa hàng, kho hàng, hàng vi phạm còn được đưa lên mạng xã hội để quảng bá, tiêu thụ. Trước thực tế đó, lực lượng chức...
Cửa hàng truyền thống trước sức ép cạnh tranh mới

Cửa hàng truyền thống trước sức ép cạnh tranh mới

Thị trường
(Baothanhhoa.vn) - Sự phát triển nhanh của các loại hình bán lẻ đang làm thay đổi đáng kể cách người tiêu dùng mua sắm. Nếu trước đây, các cửa hàng tạp hóa truyền thống chủ yếu dựa vào vị trí gần khu dân cư, sự thuận tiện và lượng khách quen, thì nay những lợi thế ấy...
Chủ động nguồn cung hàng hóa, giảm áp lực về giá cuối năm

Chủ động nguồn cung hàng hóa, giảm áp lực về giá cuối năm

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Thị trường hàng hóa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang bước vào giai đoạn cao điểm mua sắm cuối năm với nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng mạnh so với các tháng trước. Đây cũng là thời điểm dễ phát sinh nguy cơ “sốt” hàng, tăng giá bất hợp lý. Do...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh