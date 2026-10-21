Quảng bá sản phẩm Thanh Hóa tại Hội chợ Thương mại quốc tế Điện Biên

Nhằm hỗ trợ các HTX đẩy mạnh xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ, Liên minh HTX tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức đoàn tham gia gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP và các sản phẩm đặc sắc của HTX tại Hội chợ thương mại quốc tế Điện Biên 2026.

Đại diện các HTX tham gia trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Điện Biên.

Hội chợ Thương mại quốc tế Điện Biên năm 2026 diễn ra từ ngày 17 - 22/10, với quy mô 230 gian hàng của các doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh đến từ nhiều tỉnh, thành phố trong nước và các doanh nghiệp của Lào, Trung Quốc. Hội chợ được tổ chức cùng với Hội nghị Xúc tiến đầu tư quốc tế năm 2026 giữa tỉnh Điện Biên (Việt Nam) với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) và tỉnh Luông-Pha-Bang (Lào), tạo thành chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch quan trọng của tỉnh trong năm 2026.

Gian hàng của Liên minh HTX tỉnh Thanh Hóa quy tụ hàng chục mặt hàng nông sản, thực phẩm chế biến, sản phẩm thủ công mỹ nghệ và các sản phẩm đạt chứng nhận OCOP từ 3 sao đến 4 sao của các HTX tiêu biểu trong tỉnh, như: HTX Dịch vụ Nông lâm nghiệp Bình Sơn (xã Thọ Bình); HTX Nông nghiệp Mai An Tiêm (xã Nga Thắng); HTX Dịch vụ nông nghiệp và Thương Mại Yên Lạc (xã Yên Thọ); HTX đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Vinaco (phường Hạc Thành) và HTX Mắc ca Thành Phát Như Xuân (xã Thượng Ninh).

Khách hàng lựa chọn các sản phẩm đến từ các HTX tỉnh Thanh Hóa.

Các sản phẩm của gian hàng Liên minh HTX tỉnh Thanh Hóa như: chè xanh Bình Sơn, miến dong Yên Lạc, các sản phẩm từ thảo dược và nông sản khô đóng gói... thu hút đông đảo du khách và người dân địa phương tham quan, mua sắm.

Bà Nguyễn Thị Hoa, Trưởng phòng Nghiệp vụ, Liên minh HTX tỉnh Thanh Hoá, khẳng định: “Việc tham gia Hội chợ thương mại quốc tế Điện Biên là cơ hội quan trọng giúp các HTX trên địa bàn tỉnh giới thiệu hình ảnh, tiềm năng và chất lượng nông sản Thanh Hóa đến người tiêu dùng khu vực Tây Bắc cũng như bạn bè quốc tế. Đồng thời, tạo điều kiện cho các HTX gặp gỡ, giao thương, tìm kiếm đại lý phân phối và ký kết hợp tác tiêu thụ sản phẩm cũng như có thêm cơ hội đổi mới tư duy sản xuất, cải tiến mẫu mã, bao bì đóng gói để đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị trường”.

Lê Hòa