Cao điểm quản lý thị trường cuối năm: Chủ động phòng ngừa, xử lý nghiêm vi phạm

Những tháng cuối năm là thời điểm nhu cầu giao thương, mua sắm của Nhân dân tăng cao. Đây cũng là lúc nguy cơ gia tăng các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng diễn biến phức tạp. Để ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đang đồng loạt triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ: vừa tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm, vừa đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

Cán bộ QLTT Thanh Hóa tăng cường kiểm tra hàng hóa tại các cơ sở kinh doanh trong đợt cao điểm cuối năm.

Siết chặt kiểm tra, đấu tranh xử lý nghiêm các vi phạm

Trong 10 tháng năm 2026, các lực lượng chức năng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã phát hiện, xử lý 3.291 vụ việc vi phạm buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Trong đó chuyển khởi tố hình sự 508 vụ, xử phạt vi phạm hành chính 2.783 vụ với tổng số tiền xử phạt hơn 334 tỷ đồng.

Điển hình như mới đây, qua kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh tại phường Đông Quang do bà Th.T.V làm chủ, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1, Chi cục QLTT Thanh Hóa phát hiện hơn 1.000 sản phẩm mỹ phẩm không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Cơ quan chức năng đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính số tiền 70 triệu đồng, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ số mỹ phẩm nhập lậu theo đúng quy định pháp luật.

Trước đó, Công an tỉnh Thanh Hóa đã đấu tranh, triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc An Cung ngưu hoàng hoàn và mỹ phẩm nhập ngoại giả với quy mô khổng lồ. Tang vật thu giữ gồm 10.000 hộp An Cung ngưu hoàng hoàn, khoảng 300kg viên hoàn chưa thành phẩm và gần 20 triệu sản phẩm mỹ phẩm giả.

Thực tiễn cho thấy, các hành vi vi phạm trong kinh doanh thương mại đang diễn ra ngày càng tinh vi, phức tạp, từ kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng giả mạo nhãn hiệu đến việc lợi dụng hoạt động thương mại điện tử để tiêu thụ hàng hóa vi phạm khiến công tác kiểm tra, xử lý gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, bước vào thời điểm cuối năm, khi nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng cao cũng là lúc các hành vi vi phạm có nguy cơ gia tăng. Do đó, các lực lượng chức năng của tỉnh đã triển khai cao điểm kiểm tra, kiểm soát địa bàn; tập trung vào các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm, mỹ phẩm, quần áo, đồ chơi, bánh kẹo, rượu bia... Đồng thời tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, kho hàng lớn, chợ đầu mối, cũng như các đơn vị kinh doanh thực phẩm chức năng và thương mại điện tử.

Ông Nguyễn Bá Phúc, Kiểm soát viên, Đội QLTT số 8, Chi cục QLTT Thanh Hóa, cho biết: “Từ đầu năm đến nay đội đã phát hiện xử lý gần 60 vụ vi phạm, tập trung vào các hành vi giả mạo nhãn hiệu, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ; hàng hóa vi phạm an toàn thực phẩm. Bước vào cao điểm cuối năm, chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ địa bàn, khi phát hiện các hành vi vi phạm sẽ xử lý nghiêm, với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Chủ động phòng ngừa từ gốc qua "lá chắn mềm" tuyên truyền

Song song với công tác kiểm tra và xử lý nghiêm vi phạm, công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh thông qua nhiều hình thức thiết thực như tổ chức các gian hàng thật - giả, xây dựng tuyến phố nói không với hàng giả giúp người tiêu dùng dễ dàng nhận biết hàng thật và hàng kém chất lượng. Lực lượng chức năng cũng tích cực vận động các cơ sở sản xuất, kinh doanh ký cam kết bán đúng giá niêm yết, không đầu cơ, găm hàng hay tăng giá bất hợp lý đối với các mặt hàng thiết yếu, đồng thời công khai đường dây nóng để Nhân dân kịp thời tố giác tội phạm.

Quản lý địa bàn các xã khu vực miền núi với đặc thù đa số hộ kinh doanh chủ yếu nhỏ lẻ, kiến thức hiểu biết pháp luật còn hạn chế, ông Lưu Minh Hiệu, Phó Đội trưởng, Đội QLTT số 12, Chi cục QLTT Thanh Hóa chia sẻ: “Ý thức chấp hành pháp luật của các cơ sở kinh doanh có vai trò quan trọng trong phòng ngừa gian lận thương mại. Do đó, chúng tôi đã đẩy mạnh tuyên truyền, ký cam kết với cơ sở kinh doanh. Chủ động phối hợp cùng chính quyền các địa phương tổ chức xây dựng những tuyến phố nói không với hàng giả, đồng thời yêu cầu kiểm soát viên bám sát địa bàn, rà soát và nắm bắt kịp thời việc lưu thông hàng hóa trong dịp cao điểm cuối năm và tết”.

Trong bối cảnh thị trường tiềm ẩn nhiều rủi ro, việc kết hợp chặt chẽ giữa siết chặt kiểm soát và đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật chính là giải pháp then chốt nhằm ngăn chặn gian lận thương mại từ sớm, từ xa, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, bền vững.

Mùa cao điểm mua sắm cuối năm đang đến gần. Cùng với sự chủ động của cơ quan chức năng, mỗi người dân cũng cần là một người tiêu dùng thông thái, chủ động nâng cao cảnh giác, lựa chọn điểm kinh doanh có uy tín, và phải dành thời gian đọc thông tin trên bao bì, nhãn sản phẩm để đảm bảo lựa chọn hàng hóa có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo chất lượng. Đồng thời, khi phát hiện các trường hợp vi phạm cần báo cho cơ quan chức năng để được giải quyết, góp phần chung tay bảo vệ thị trường minh bạch, lành mạnh.

Bài và ảnh: Thanh Thảo