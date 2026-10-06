Chuyến thăm Lào của Thủ tướng Lê Minh Hưng: Tăng cường hơn nữa quan hệ gắn kết chiến lược

Chuyến thăm chính thức Lào của Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào.

Đêm nghệ thuật thăng hoa của tình hữu nghị Việt-Lào: Mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Nhận lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ ngày 8 đến ngày 9/10.

Đại sứ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng chuyến thăm nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào, qua đó đưa quan hệ giữa hai nước ngày càng đơm hoa kết trái.

Củng cố mối quan hệ hữu nghị vĩ đại

Đại sứ Khamphao Ernthavanh đánh giá cao chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng có ý nghĩa rất quan trọng đối với quan hệ đặc biệt giữa hai nước, tái khẳng định quyết tâm triển khai các thỏa thuận và nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước trong thời gian qua.

Xét về bối cảnh, đây là chuyến thăm mang tính truyền thống sau khi hai bên hoàn tất Đại hội của mỗi Đảng, gồm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đây còn là chuyến thăm Lào đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng kể từ khi được bầu làm Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chuyến thăm cũng góp phần thúc đẩy việc triển khai các kế hoạch, chương trình hợp tác, nhất là những nội dung đã được thống nhất tại Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào vừa qua.

Từ ngày 17-19/8/2026 tại trụ sở Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào ở thủ đô Viêng Chăn rộn ràng không khí hội tụ văn hóa đặc sắc với chương trình trưng bày và trình diễn chuyên đề “Thực hành tín ngưỡng Then nhóm ngôn ngữ Tày-Thái.” (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Theo Đại sứ Khamphao Ernthavanh, quan hệ Việt Nam-Lào là mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược. Nền tảng chính trị vững chắc và tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước do các vị lãnh đạo kính yêu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong dày công xây đắp, được các thế hệ lãnh đạo tiếp theo không ngừng vun đắp, ngày càng bền chặt và phát triển.

Cùng với đó, hai nước tiếp tục nỗ lực để hợp tác kinh tế tương xứng với quan hệ chính trị, nhất là trong bối cảnh hai nước đang thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội hiện nay. Hai bên chú trọng phát triển toàn diện, tập trung thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế ngày càng tăng trưởng, nhất là trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư.

Nhờ sự thúc đẩy của lãnh đạo hai nước, kim ngạch thương mại song phương đạt gần 3 tỷ USD trong năm 2025; trong 8 tháng đầu năm 2026, con số này đạt xấp xỉ 1,65 tỷ USD.

Đầu tư giữa hai nước cũng tăng, nhất là đầu tư của Việt Nam vào Lào. Hiện Việt Nam là nhà đầu tư hàng đầu tại Lào. Từ khi có sự chỉ đạo của lãnh đạo hai nước, số dự án tăng lên, nhất là các dự án chất lượng cao trong các lĩnh vực năng lượng, khoáng sản, nông nghiệp, dịch vụ..., tạo cơ sở để hợp tác kinh tế giữa hai nước tiếp tục mở rộng trong thời gian tới.

Từ ngày 1 đến 4/10/2026, tại số 93 Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội), Bộ Công Thương Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Lào tại Việt Nam và Bộ Công Thương Lào tổ chức “Tuần lễ sản phẩm Việt-Lào tại Hà Nội.” (Ảnh: TTXVN)

Gắn kết chiến lược trong nhiều lĩnh vực

Trong bối cảnh đó, Đại sứ Khamphao Ernthavanh hy vọng chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ là đóng góp quan trọng nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, cùng phát triển giữa hai nước.

Đại sứ Khamphao Ernthavanh cho hay thời gian tới, hợp tác sẽ tiếp tục được mở rộng, nhất là về kinh tế số, thương mại điện tử, đổi mới sáng tạo, năng lượng, nông nghiệp và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Hai nước cũng tập trung tạo điều kiện để doanh nghiệp, doanh nhân hai bên khảo sát thực tiễn, nắm bắt năng lực của nhau, từ đó cùng triển khai các thỏa thuận và chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao.

Hai nước đang nhấn mạnh yêu cầu đưa quan hệ “hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược” đi vào chiều sâu.

Đại sứ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh. (Ảnh: Việt Đức/TTXVN)

Theo Đại sứ, “gắn kết chiến lược” thể hiện tư tưởng chỉ đạo của lãnh đạo hai nước: mọi dự án, mọi thỏa thuận đã nhất trí đều phải được tổ chức thực hiện và chuyển hóa thành kết quả cụ thể. Để triển khai nội hàm này, bà Khamphao Ernthavanh cho rằng cần tập trung vào bốn nội dung chính.

Thứ nhất, kết nối kinh tế và hạ tầng. Đây là yêu cầu hết sức cần thiết, bởi hai nước có chung đường biên giới dài hơn 2.000 km. Việc xây dựng hạ tầng giao thông, logistics, năng lượng (điện lực), cửa khẩu biên giới và hạ tầng số có vai trò đặc biệt quan trọng, giúp hai nước xích lại gần nhau hơn và đáp ứng yêu cầu của thời đại. Đây là khâu then chốt nhất trong kết nối giữa hai nước.

Thứ hai, phát triển nguồn nhân lực. Đây là lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng nhất về lâu dài đối với cả hai nước. Hai bên đã thống nhất tăng cường hơn nữa hợp tác giáo dục. Thời gian qua, hai nước đã nâng chỉ tiêu học bổng cho sinh viên Lào sang học tập tại Việt Nam lên hơn 1.300 người mỗi năm, đồng thời duy trì các chương trình trao đổi, nghiên cứu chuyên đề hằng năm dành cho cán bộ lãnh đạo Lào. Hai bên cũng đã thống nhất thành lập Trường Đại học hữu nghị Lào-Việt Nam tại Lào, hiện đang được triển khai.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone chứng kiến trao Bản ghi nhớ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào về chiến lược hợp tác trong lĩnh vực giao thông vận tải giai đoạn 2026-2035. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thứ ba, phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số. Trong bối cảnh kinh tế số phát triển nhanh, Lào và Việt Nam cần thúc đẩy trao đổi kinh nghiệm, hợp tác về dữ liệu, thương mại điện tử, đổi mới sáng tạo, an ninh mạng và hạ tầng số, phục vụ đời sống người dân và hoạt động của doanh nghiệp.

Thứ tư, tăng cường kết nối giữa các địa phương và nhân dân hai nước. Quan hệ hai nước không chỉ dừng ở cấp Trung ương mà phải được triển khai từ Trung ương đến địa phương, với sự đồng hành của nhân dân.

Đại sứ Khamphao Ernthavanh nhấn mạnh vai trò của kết nối giao thông và logistics là mắt xích quan trọng nhất trong giai đoạn phát triển hiện nay. Lào đã có chính sách kết nối khu vực, chuyển từ một quốc gia không có biển thành quốc gia kết nối với khu vực và quốc tế.

Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Lào-Việt Nam là nền tảng quan trọng nhất, nhất là hợp tác chính trị và kinh tế.

Đại sứ Khamphao Ernthavanh

Thời gian qua, lãnh đạo hai nước đã cùng thảo luận và thống nhất các ưu tiên thúc đẩy kết nối hạ tầng, trong đó có những dự án lớn như đường cao tốc Hà Nội-Vientiane và Dự án đường sắt Lào-Việt Nam.

“Nếu các dự án nêu trên được triển khai hiệu quả, nhất là các tuyến đường kết nối đang được khẩn trương thi công và có thể hoàn thành vào năm 2030, việc vận chuyển hàng hóa từ Lào ra biển hoặc kết nối với khu vực sẽ đạt chất lượng cao hơn, giảm thời gian và chi phí vận tải, rút ngắn thời gian giao hàng, bảo đảm chất lượng sản phẩm khi ra thị trường bên ngoài,” Đại sứ Khamphao Ernthavanh khẳng định.

Từ khi có Cầu Trường Sơn 2 việc đi lại của người dân thuận tiện hơn trong việc giao thương giữa Lào và Việt Nam. (Ảnh: Đỗ Bá Thành/TTXVN)

Đại sứ tin tưởng rằng hai nước sẽ kết nối thành công về hạ tầng giao thông, năng lượng, thương mại và chuyển đổi số, tạo nền tảng quan trọng để tăng cường gắn kết chiến lược. Khi hoàn thành những nội dung này, chất lượng hợp tác sẽ được nâng lên, mang lại lợi ích cao nhất cho nhân dân hai nước, đồng thời tăng cường phối hợp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

“Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Lào-Việt Nam là nền tảng quan trọng nhất, nhất là hợp tác chính trị và kinh tế. Đây là mối quan hệ được hình thành trong lịch sử, được lãnh đạo hai nước dày công vun đắp, đồng thời là nền tảng để thế hệ trẻ hôm nay có trách nhiệm kế thừa, phát huy và thực hiện thắng lợi các mục tiêu trong tương lai. Không có lực lượng nào có thể làm lung lay quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Lào -Việt Nam,” Đại sứ Khamphao Ernthavanh nhấn mạnh.

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/chuyen-tham-lao-cua-thu-tuong-le-minh-hung-tang-cuong-hon-nua-quan-he-gan-ket-chien-luoc-post1140285.vnp